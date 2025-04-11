무차별 대입 공격이란 무엇인가요?

무차별 암호 대입 공격은 보안 방어의 가장 취약한 고리인 사람이 선택한 비밀번호와 제대로 보호되지 않는 계정을 노리기 때문에 심각한 사이버 보안 위협입니다.

무차별 대입 공격이 성공하면 즉각적인 무단 액세스로 이어질 수 있으며, 공격자가 사용자를 가장하거나 민감한 데이터를 훔치거나 네트워크에 더 많이 침투할 수 있습니다. 또한 더 복잡한 해킹과 달리, 무차별 대입 공격은 상대적으로 높은 기술력이 필요하지 않고 인내심과 자원만 있으면 수행할 수 있습니다.

무차별 암호 대입 공격의 주요 위험 중 하나는 손상된 하나의 계정이 연쇄적으로 영향을 미칠 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 사이버 범죄자가 관리자의 자격 증명을 무차별 대입하면 이를 사용하여 다른 사용자 계정을 침해할 수 있습니다.

일반 사용자 계정이라도 일단 액세스하면 개인 식별 정보가 노출되거나 더 많은 권한을 가진 액세스 권한의 징검다리 역할을 할 수 있습니다. 많은 데이터 유출 및 랜섬웨어 인시던트는 공격자가 원격 데스크톱 프로토콜(RDP) 또는 VPN 로그인과 같은 원격 액세스 계정을 무차별 대입하여 크랙하는 것에서 시작됩니다. 공격자는 일단 내부에 들어가면 맬웨어, 랜섬웨어를 배포하거나 단순히 시스템을 잠글 수 있습니다.

무차별 대입 공격은 시도 횟수 자체가 많기 때문에 네트워크 보안 측면에서도 우려를 낳습니다.과도한 네트워크 트래픽(네트워크 노이즈)은 인증 시스템을 마비시키거나 다른 더 은밀한 사이버 공격을 가리기 위한 연막 작전으로도 활용될 수 있습니다.

최근 연구진은 전 세계적으로 약 300만 개의 고유 IP 주소를 활용해 VPN 및 방화벽을 대상으로 하는 대규모 무차별 대입 캠페인이 진행된 사례를 관찰했습니다. 이는 이러한 공격이 얼마나 거대하고 분산될 수 있는지를 보여줍니다.

일반적으로는 사용자 비밀번호 시도의 대규모 실패가 보안 담당자에게 탐지되겠지만, 공격자는 이를 숨기는 다양한 방법을 사용합니다. 예를 들어, 감염된 컴퓨터 네트워크인 봇넷(botnet)이나 개별 봇을 사용해 공격 시도를 여러 출처(예: 소셜 미디어 계정)로 분산시킵니다. 이로 인해 악의적인 로그인 시도가 정상 사용자 행동처럼 보이게 됩니다.

무차별 대입 공격은 그 자체로도 심각하지만 다른 공격 전술과 결합되는 경우가 많다는 점도 주목해야 합니다. 예를 들어, 공격자는 피싱으로 한 계정의 자격 증명을 탈취하고 다른 계정에는 무차별 대입 공격을 사용할 수 있습니다. 또는 무차별 대입 공격으로 얻은 탈취된 비밀번호를 이용해 다른 곳에서 피싱 사기나 사기 행위를 진행할 수도 있습니다.