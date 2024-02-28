큐비트(Qubit)란 무엇인가요?

양자 기술은 이진 코드를 사용하지만, 큐비트와 같은 양자 시스템에서 파생된 양자 데이터는 기존 비트와 다른 방식으로 데이터를 인코딩하며, 몇 가지 놀라운 장점이 있습니다. 연구자들은 큐비트를 생성하거나 자연적으로 발생하는 양자 시스템을 큐비트로 사용하는 다양한 방법을 확립했습니다. 그러나 거의 모든 경우에서 양자 컴퓨터는 큐비트를 분리하고 간섭을 방지하기 위해 극도의 냉각이 필요합니다.

이론적으로는 모든 2단계 양자 시스템을 사용하여 큐비트를 만들 수 있습니다. 양자 시스템은 특정 시스템의 속성을 위 또는 아래 같은 이진 위치로 측정할 수 있는 경우 2단계로 설명합니다. 다단계 양자 시스템을 사용하여 큐비트를 생성할 수도 있습니다. 해당 시스템의 두 가지 측면을 효과적으로 격리하여 이진 측정을 생성할 수만 있다면 가능합니다. 기존 컴퓨터가 펀치 카드 컴퓨팅을 위해 종이에 구멍을 뚫거나 뚫지 않는 방법과 전류, 전하 등 여러 유형의 비트를 사용할 수 있는 것처럼 양자 컴퓨터도 여러 유형의 비트를 사용할 수 있습니다. 특정 비트는 특정 기능에 더 적합하며, 고급 양자 컴퓨터는 다양한 연산을 수행하기 위해 비트 유형의 조합을 사용할 가능성이 높습니다.

각 비트는 0 또는 1을 나타낼 수 있으므로 두 비트의 정보를 쌍으로 연결하여 최대 4개의 고유한 이진 조합을 만들 수 있습니다.

00 01 10 11

각 비트는 0 또는 1일 수 있지만 단일 큐비트는 0, 1 또는 중첩일 수 있습니다. 양자 중첩은 실제로 큐비트 상태의 확률을 나타내기 때문에 0과 1로 설명되거나 또는 0과 1 사이의 모든 가능한 상태로 설명될 수 있습니다.

양자 수준에서 큐비트 확률은 파동 함수로 측정됩니다. 큐비트의 확률 진폭은 두 개 이상의 데이터 비트를 인코딩하는 데 사용할 수 있으며, 다른 큐비트와 결합하면 매우 복잡한 계산을 수행할 수 있습니다.

큰 소수를 인수분해하는 것과 같은 복잡한 문제를 처리할 때 기존의 비트는 많은 양의 정보를 보유함으로써 바인딩됩니다. 양자 비트는 이와 다르게 동작합니다. 큐비트는 중첩을 보유할 수 있으므로 큐비트를 사용하는 양자 컴퓨터는 훨씬 더 많은 양의 데이터를 계산할 수 있습니다.



비트와 큐비트를 쉽게 이해할 수 있도록 비유를 들어보겠습니다. 복잡한 미로의 중심에 서 있다고 상상해보세요. 미로를 탈출하기 위해 기존 컴퓨터는 출구를 찾기 위해 가능한 모든 경로 조합을 시도하는 '무차별 대입' 방식으로 문제를 풀어야 합니다. 이런 종류의 컴퓨터는 비트를 사용하여 새로운 경로를 탐색하고 어떤 경로가 막다른 길인지 기억합니다.



이에 비해 양자 컴퓨터의 해결 방식을 비유적으로 설명하자면, 미로의 조감도를 한 번에 도출하여 여러 경로를 동시에 테스트하고 올바른 해법을 찾아낼 수 있습니다. 그러나 큐비트는 한 번에 '여러 경로를 테스트'하지 않습니다. 대신 양자 컴퓨터는 큐비트의 확률 진폭을 측정하여 결과를 결정합니다. 이러한 진폭은 파동처럼 작동하기 때문에 서로 겹치고 간섭하기도 합니다. 비동기 파동이 겹치면 복잡한 문제에 대한 가능한 해결책을 효과적으로 제거하고 실현된 결맞음 파동이 해결책을 제시합니다.