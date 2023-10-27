기후 변화란 무엇인가요?

기후 과학자들은 오늘날 기후 변화, 특히 지구 온난화의 가장 큰 동인은 인간의 활동이라고 생각합니다. 이러한 활동 중 가장 영향력이 큰 것은 화석 연료, 즉 석탄, 천연 가스 및 석유를 태우는 것입니다. 화석 연료 연소는 이산화탄소와 메탄 배출을 포함한 온실가스 배출을 유발합니다.

이산화탄소와 메탄은 온실의 유리 벽과 천장이 실내의 열을 가두는 것과 같은 방식으로 지구 대기에 열을 가두는 장벽을 형성하기 때문에 온실 가스라고 불립니다. 온실 효과라고 불리는 이 열 포집은 지구 표면의 지구 온난화로 이어집니다.

대부분의 온실 가스 배출은 인위적이며, 이는 인간과 인간 활동이 온실 가스를 유발한다는 것을 의미합니다. 기후 변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)에 따르면 전 세계 온실가스 배출량의 약 79%가 에너지, 산업, 운송, 건물 부문에서 발생한다고 합니다.3 농업, 임업 및 기타 토지 이용에서도 상당한 양의 배출량이 발생합니다. 예를 들어, 나무는 자연적으로 탄소를 저장하지만, 삼림 벌채(농업이나 다른 용도로 사용하기 위해 나무를 없애는 것)는 그 탄소를 이산화탄소로 대기 중으로 방출합니다.

오늘날 우리는 인간이 기후에 어떤 영향을 미치는지에 그 어느 때보다 집중하고 있지만, 인간 활동은 지난 한 세기 동안 전 세계의 기후를 크게 변화시켜 왔습니다. 인류가 지구 기후에 미치는 측정 가능한 영향의 기원을 추적하려면 산업 혁명을 살펴보세요. 1800년대 후반 농경 사회가 산업 사회로 변모하면서 화석 연료는 그 변화에 필수적인 기계와 기술에 점점 더 많은 동력을 제공했습니다. 20세기 중반까지 이산화탄소 배출량은 연간 약 5기가톤에 달했고, 세기 말에는 연간 35기가톤으로 급격히 증가했습니다.