풍력이란 무엇인가요?

풍력의 초기 기계적 사용 중 일부는 중동 사람들이 풍차를 사용하여 곡물을 갈고 중국에서 물을 퍼올리기 위해 사용했던 기원전 200년으로 거슬러 올라갑니다. 이후 12세기 초에 풍차는 유럽의 호수와 연못을 배수하는 것과 같은 산업 목적으로 활용되었습니다.

19세기에는 풍력 에너지가 전력 생산의 원천이 되었습니다. 영국의 전기 엔지니어인 James Blyth는 1887년에 최초의 풍력 터빈을 제작한 것으로 알려져 있습니다. 그뒤를 이어 풍력 에너지의 선구자인 미국인 Charles Brush와 Dane Poul la Cour가 뒤따랐는데, 이들은 풍력 에너지를 이용해 개별 건물에 전력을 공급했습니다.

그러나 20세기 후반이 되어서야 상업용 풍력 발전이 실행 가능한 에너지 옵션으로 부상했습니다. 최초의 유틸리티 규모 풍력 발전 단지(풍력 터빈 그룹이 포함된 프로젝트)는 1980년대 미국에서 설치되었습니다. 풍력 발전 산업은 2000년 이후 빠르게 성장하여 지난 20년 동안 전 세계적으로 설치된 풍력 발전 용량이 98배 증가했습니다.3 오늘날 전 세계의 풍력 터빈은 연간 2,100테라와트시(TWh) 이상의 전기를 생산합니다.4