공격 표면 관리란 무엇인가요?

ASM은 자산 검색, 분류 및 우선순위 지정, 해결, 모니터링의 네 가지 핵심 프로세스로 구성됩니다. 다시 말하지만 디지털 공격 표면의 크기와 형태는 끊임없이 변화하므로 프로세스는 지속적으로 수행되며 ASM 솔루션은 가능할 때마다 이러한 프로세스를 자동화합니다. 목표는 노출된 자산의 온전한 최신 인벤토리로 보안팀을 무장시키고 조직에 가장 큰 위험을 초래하는 취약점과 위협에 더욱 빠르게 대응하는 것입니다.

자산 발견

자산 발견은 조직을 공격하려는 해커나 사이버 범죄자의 진입점 역할을 할 수 있는 인터넷 연결 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 자산을 자동으로 지속적으로 검색하고 식별합니다. 이러한 자산에는 다음이 포함될 수 있습니다.

조직의 자회사 네트워크에 속하는 알려진 자산, 알려지지 않은 자산 또는 제3자 자산입니다. 상위 조직의 IT 및 보안팀은 합병 또는 인수 후 이러한 자산을 즉시 알아채지 못할 수 있습니다. 악성 또는 악의적 자산– 위협 행위자가 회사를 표적으로 삼기 위해 생성하거나 훔치는 자산입니다. 이는 회사 브랜드를 사칭하는 피싱 웹사이트 또는 데이터 유출의 일환으로 도난당해 다크 웹에서 공유되는 민감한 데이터를 포함할 수 있습니다.

분류, 분석 및 우선순위 지정

자산이 식별되면 자산을 분류하고, 취약성을 분석하고, '공격 가능성'에 따라 우선순위를 지정합니다. 이는 본질적으로 해커가 자산을 표적으로 삼을 가능성의 객관적인 척도입니다.

자산은 ID, IP 주소, 소유권 및 IT 인프라의 다른 자산과의 연결에 따라 인벤토리화됩니다. 더불어 자산의 노출 가능성, 노출 원인(예: 잘못된 구성, 코딩 오류, 패치 누락), 해커가 이러한 노출을 통해 수행할 수 있는 공격 유형(예: 민감한 데이터 도난, 랜섬웨어 또는 기타 멀웨어 유포)도 분석됩니다.

다음으로 취약점의 해결 우선순위가 지정됩니다. 우선순위 지정은 위험 평가 연습입니다. 일반적으로 각 취약점에는 다음을 기반으로 보안 등급이나 위험 점수가 부여됩니다.

분류 및 분석 과정에서 수집된 정보.





위협 인텔리전스 피드(독점형 및 오픈 소스), 보안 평가 서비스, 다크 웹 및 기타 출처에서 취약점이 해커에게 얼마나 잘 보이는지, 얼마나 쉽게 악용되는지 및 어떻게 악용되었는지 등에 관한 데이터를 수집합니다.





조직의 자체 취약점 관리 및 보안 위험 평가 활동의 결과입니다. 레드팀 구성으로 불리는 이러한 활동 중 하나는 기본적으로 해커의 관점에서 침투 테스트를 수행하는 것입니다. 많은 경우 이러한 활동은 사내의 윤리적 해커나 제3자 윤리적 해커가 수행합니다. 레드팀원들은 알려진 취약점이나 의심되는 취약점을 테스트하는 대신 해커가 악용하려고 시도할 수 있는 모든 자산을 테스트합니다.

수정

일반적으로 취약점은 우선순위에 따라 해결됩니다. 이러한 해결 방법은 다음과 같습니다.

해당 자산에 적절한 보안 제어 적용(예: 소프트웨어 또는 운영 체제 패치 적용, 애플리케이션 코드 디버깅, 더 강력한 데이터 암호화 구현).





이전에 알려지지 않았던 자산 관리 통제—이전에는 관리되지 않았던 IT의 보안 표준을 설정하고, 고아 IT를 안전하게 폐기하고, 악성 자산을 제거하고, 자회사 자산을 조직의 사이버 보안 전략, 정책 및 워크플로우에 통합.

또한 문제 해결에는 최소 권한 액세스 또는 MFA(다단계 인증) 구현과 같이 취약점 해결을 위한 광범위한 자산 간 조치가 포함될 수 있습니다.

모니터링

조직의 공격 표면에 있는 보안 위험은 새로운 자산이 배포되거나 기존 자산이 새로운 방식으로 배포될 때마다 변경되므로, 네트워크의 인벤토리화된 자산과 네트워크 자체의 취약점을 지속적으로 모니터링하고 스캔합니다. ASM은 지속적인 모니터링을 통해 새로운 취약성과 공격 벡터를 실시간으로 탐지 및 평가하고, 즉각적인 주의가 필요한 새로운 취약점에 대해 보안팀에 경고할 수 있습니다.