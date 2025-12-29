데이터 디스커버리란 무엇인가요?

데이터 디스커버리 과정에서 데이터 전문가는 조직 전반의 데이터베이스, 애플리케이션, 내부 파일 및 기타 리포지토리에서 원시 데이터를 식별하고 추출합니다. 이들은 데이터의 특성, 형식, 계보, 품질, 그리고 데이터의 잠재적 활용 방안을 검토하는데, 이 과정을 데이터 프로파일링이라고 하며, 성공적인 데이터 수집을 위한 기반을 마련합니다. 데이터 디스커버리 과정에서 도출된 인사이트는 마케팅 전략, 고객 경험, 공급망 운영과 같은 영역에서 비즈니스 의사결정을 지원하고 효율화하는 데 활용됩니다.

탐색적 데이터 분석(EDA)은 데이터 디스커버리를 위한 널리 사용되는 접근 방식입니다. EDA에서는 통계적 방법과 알고리즘을 사용해 데이터 세트를 분석하고 주요 특성을 요약합니다. 이러한 결과는 데이터 과학자가 가치 있는 인사이트를 얻기 위해 데이터 소스를 어떻게 가장 효과적으로 처리해야 하는지를 판단하는 데 도움을 줍니다.

데이터 디스커버리는 조직이 모든 데이터 소스를 식별하고 활용하도록 돕는 것 외에도, 데이터 보안을 강화하고, 데이터 정확성을 개선하며, 특정 데이터 개인정보 보호 규정 준수를 지원합니다. 인공지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기법이 결합되면, 조직은 데이터 자산에 대한 가시성과 제어력을 더욱 강화할 수 있습니다.