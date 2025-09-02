데이터 유효성 검사란 무엇인가요?

오늘날 기업은 테라바이트 또는 페타바이트 규모의 데이터가 포함된 대규모 데이터 세트를 일상적으로 축적합니다. 이러한 정보는 사물인터넷(IoT) 디바이스 또는 소셜 미디어와 같은 다양한 데이터 소스에서 가져오며, 데이터 웨어하우스 및 기타 대상 시스템으로 이동되는 경우가 많습니다. 그러나 광범위한 소스에서 들어오는 정보와 대규모 데이터 마이그레이션의 규모는 일치하지 않는 형식과 불일치, 중복 데이터, 불완전한 데이터 필드, 데이터 입력 오류, 심지어 데이터 포이즈닝 등 다양한 문제의 발판을 마련할 수 있습니다.

이러한 데이터 품질 문제는 데이터 무결성을 손상시키고 정보에 기반한 의사 결정을 위태롭게 할 수 있습니다. 또한 잘못된 데이터는 데이터 분석가에게만 골칫거리가 되는 것이 아니라, 엔지니어, 데이터 과학자 그리고 AI 모델 작업을 하는 모든 사람에게도 문제가 됩니다.

머신 러닝 모델과 생성형 AI 모델을 포함한 AI 모델은 모델 학습 및 성능을 위해 안정적이고 정확한 데이터가 필요합니다. 효과적인 AI 구현이 중요한 경쟁 우위가 됨에 따라 기업은 잘못된 데이터가 AI 활동을 위태롭게 하는 것을 허용할 수 없습니다. 기업은 데이터 유효성 검사 프로세스를 사용하여 데이터 분석 및 AI에 사용하기에 충분한 데이터 품질을 보장합니다.

또한 데이터 유효성 검사는 규정 준수와 관련하여 점점 더 중요해지고 있습니다. 예를 들어, EU 인공 지능법에 따라 '고위험' AI 시스템에 대한 데이터 유효성 검사는 엄격한 데이터 거버넌스 관행의 적용을 받습니다.