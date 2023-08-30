주목해야 할 8가지 데이터 품질 모니터링 기술 및 지표

측정된 데이터를 논의하는 두 명의 여성 생물학 연구자

데이터 품질 모니터링이란 무엇인가요?

데이터 품질 모니터링은 정확성, 일관성 및 신뢰성 측면에서 조직의 데이터를 평가, 측정 및 관리하는 것을 말합니다. 다양한 기술을 활용해 데이터 품질 문제를 식별하고 해결하여 비즈니스 프로세스와 의사 결정에 고품질 데이터가 사용되도록 보장합니다. 

데이터 품질의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 데이터 품질이 좋지 않으면 잘못된 결론, 비효율적인 운영, 회사 시스템에서 제공하는 정보에 대한 신뢰 부족으로 이어질 수 있기 때문입니다. 모니터링을 통해 조직의 비즈니스 운영과 고객에게 영향을 미치기 전에 데이터 품질 문제를 조기에 감지할 수 있습니다.

이 기사에서는 데이터 품질의 핵심 차원, 데이터 품질 모니터링을 위한 구체적인 지표 및 기술에 대해 알아봅니다.

 

데이터 품질 차원

다음은 일반적으로 데이터 품질 모니터링에서 다루는 데이터 품질의 주요 차원입니다.

  1. 정확도: 값을 실제 표현과 비교할 때의 정확성 정도를 측정합니다.
  2. 완전성: 필요한 모든 데이터가 존재하고 사용 가능한 정도를 평가합니다.
  3. 일관성: 여러 소스 또는 시스템에서 데이터의 균일성과 관련이 있습니다.
  4. 적시성: 의도된 사용과 관련하여 정보가 얼마나 최신인지 평가합니다.
  5. 유효성: 데이터 세트 내의 각 속성에 대해 미리 정의된 형식, 규칙 또는 표준을 준수하는 것을 의미합니다.
  6. 고유성: 데이터 세트 내에 중복 레코드가 존재하지 않도록 보장합니다.
  7. 무결성: 끊어진 링크 없이 데이터 세트 간의 참조 관계를 유지하는 데 도움이 됩니다.
모니터링해야 할 주요 지표

데이터 품질 차원 외에도 데이터의 품질 문제를 나타낼 수 있는 특정 지표가 있습니다. 이러한 주요 지표를 추적하면 문제가 비즈니스 결정이나 고객 경험에 영향을 미치기 전에 조기에 식별하고 해결할 수 있습니다.

오류율

오류율은 데이터 세트에서 오류가 있는 레코드의 비율을 측정합니다. 오류율이 높으면 데이터 품질이 좋지 않음을 나타내며, 잘못된 통찰력이나 잘못된 의사 결정으로 이어질 수 있습니다. 오류가 있는 레코드 수를 총 항목 수로 나누어 오류 비율을 계산합니다.

중복 기록률

시스템 결함이나 사람의 실수로 인해 단일 엔티티에 대해 여러 개의 항목이 생성되면 중복 레코드가 발생할 수 있습니다. 이러한 중복은 스토리지를 낭비할 뿐만 아니라 분석 결과를 왜곡하고 효과적인 의사 결정을 방해합니다. 중복 레코드 비율은 주어진 데이터 세트 내의 중복 항목의 백분율을 모든 레코드와 비교하여 계산합니다.

주소 유효성 비율

배달이나 고객 지원 등 위치 기반 서비스에 의존하는 기업에게는 정확한 주소가 매우 중요합니다. 주소 유효성 백분율은 주소 필드가 있는 모든 레코드와 비교하여 데이터 세트에서 유효한 주소의 비율을 측정합니다. 높은 데이터 품질을 유지하려면 주소 데이터를 정기적으로 정리하고 검증하는 것이 중요합니다.

데이터 가치 실현 시간

데이터 가치 실현 시간은 데이터가 수집된 후 데이터에서 가치를 얻는 속도를 나타냅니다. 가치 실현 시간이 짧다는 것은 조직이 의사 결정 목적으로 데이터를 처리하고 분석하는 데 효율적이라는 것을 의미합니다. 이 지표를 모니터링하면 데이터 파이프라인의 병목 현상을 파악하고 비즈니스 사용자에게 적절한 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

8가지 데이터 품질 모니터링 기법

다음은 데이터 품질을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 데이터 품질 모니터링 기법입니다.

데이터 프로파일링

데이터 프로파일링은 데이터 내의 내용, 구조, 관계를 조사, 분석, 이해하는 프로세스입니다. 이 기술은 열과 행 수준에서 데이터를 검토하고 패턴, 이상, 불일치를 식별하는 것을 포함합니다. 데이터 프로파일링은 데이터 유형, 길이, 패턴, 고유 값 등의 귀중한 정보를 제공하여 데이터 품질에 대한 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다.

데이터 프로파일링에는 세 가지 주요 유형이 있습니다. 데이터 세트의 개별 속성을 조사하는 열 프로파일링, 속성 간의 관계를 식별하는 종속성 프로파일링, 중복 데이터를 감지하는 중복성 프로파일링입니다. 데이터 프로파일링 도구를 사용하면 데이터를 포괄적으로 이해하고 해결해야 할 잠재적인 품질 문제를 파악할 수 있습니다.

데이터 감사

데이터 감사는 사전 정의된 규칙이나 표준과 비교하여 데이터의 정확성과 완전성을 평가하는 프로세스입니다. 이 기술은 조직이 누락된 데이터, 잘못된 데이터 또는 일관되지 않은 데이터와 같은 데이터 품질 문제를 식별하고 추적하는 데 도움이 됩니다. 데이터 감사는 기록을 검토하고 오류를 확인하여 수동으로 수행하거나 데이터 불일치를 스캔하고 표시하는 자동화된 도구를 사용하여 수행할 수 있습니다.

효과적인 데이터 감사를 수행하려면 먼저 데이터가 준수해야 하는 데이터 품질 규칙과 표준 세트를 확립해야 합니다. 다음으로, 데이터 감사 도구를 사용하여 데이터를 이러한 규칙 및 표준과 비교하여 불일치 사항과 문제점을 파악할 수 있습니다. 마지막으로, 감사 결과를 분석하고 확인된 데이터 품질 문제를 해결하기 위한 시정 조치를 실행해야 합니다.

데이터 품질 규칙

데이터 품질 규칙은 데이터의 정확성, 완전성, 일관성 및 신뢰성을 보장하기 위해 충족해야 하는 미리 정의된 기준입니다. 이러한 규칙은 고품질 데이터를 유지하는 데 필수적이며 데이터 검증, 변환 또는 정리 프로세스를 사용하여 적용할 수 있습니다. 데이터 품질 규칙의 몇 가지 예로는 중복 레코드 확인, 참조 데이터와 데이터 비교 검증, 데이터가 특정 형식이나 패턴을 준수하는지 확인 등이 있습니다.

데이터 품질 규칙을 효과적으로 구현하려면 먼저 조직의 데이터 품질 요구 사항과 표준에 따라 규칙을 정의해야 합니다. 다음으로, 데이터 품질 도구나 사용자 정의 스크립트를 사용하여 이러한 규칙을 데이터에 적용하고 불일치나 문제점을 표시할 수 있습니다. 마지막으로, 데이터 품질 규칙을 지속적으로 모니터링하고 업데이트하여 데이터 품질을 유지하는 데 있어 관련성과 효과를 유지하는지 확인해야 합니다.

데이터 정제

데이터 정리는 데이터 스크러빙 또는 데이터 클리닝이라고도 하며, 데이터의 오류, 불일치 및 부정확성을 식별하고 수정하는 프로세스입니다. 데이터 정리 기술에는 데이터 검증, 데이터 변환, 데이터 중복 제거 등 다양한 방법이 포함되어 데이터의 정확성, 완전성, 신뢰성을 보장합니다.

데이터 정리 프로세스에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다: 데이터 품질 문제 파악, 이러한 문제의 근본 원인 파악, 적절한 정리 기법 선택, 정리 기법을 데이터에 적용하고 결과를 검증하여 문제가 해결되었는지 확인합니다. 강력한 데이터 정리 프로세스를 구현하면 효과적인 의사 결정과 비즈니스 운영을 지원하는 고품질 데이터를 유지할 수 있습니다.

실시간 데이터 모니터링

실시간 데이터 모니터링은 조직 내에서 데이터가 생성, 처리, 저장되는 과정을 지속적으로 추적하고 분석하는 프로세스입니다. 이 기술을 사용하면 정기적인 데이터 품질 후기나 검토를 기다리지 않고도 발생하는 데이터 품질 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다. 실시간 데이터 모니터링은 조직이 고품질 데이터를 유지하고 의사 결정 프로세스가 정확하고 최신 정보를 기반으로 이루어지도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

데이터 품질 지표 추적

데이터 품질 지표는 조직이 데이터 품질을 평가하는 데 도움이 되는 정량적 지표입니다. 이러한 지표는 시간 경과에 따른 데이터 품질을 추적하고 모니터링하고, 추세와 패턴을 파악하고, 데이터 품질 모니터링 기술의 효과를 판단하는 데 사용할 수 있습니다. 일반적인 데이터 품질 지표로는 완전성, 정확성, 일관성, 적시성, 고유성 등이 있습니다.

데이터 품질 지표를 추적하려면 먼저 조직의 데이터 품질 요구 사항 및 표준과 가장 관련성이 높은 지표를 정의해야 합니다. 다음으로, 데이터 품질 도구나 사용자 정의 스크립트를 사용하여 데이터에 대한 지표를 계산하고, 데이터 품질에 대한 정량적 평가를 제공할 수 있습니다. 마지막으로, 개선이 필요한 영역을 파악하고 데이터 품질 모니터링 기술이 효과적인지 확인하기 위해 데이터 품질 지표를 정기적으로 검토하고 분석해야 합니다.

데이터 성능 테스트

데이터 성능 테스트는 데이터 처리 시스템과 인프라의 효율성, 효과성, 확장성을 평가하는 프로세스입니다. 이 기술은 조직이 데이터 품질을 손상시키지 않고 증가하는 데이터 양, 복잡성 및 속도를 처리할 수 있도록 데이터 처리 시스템을 보장하는 데 도움이 됩니다.

데이터 성능 테스트를 수행하려면 먼저 데이터 처리 시스템의 성능 벤치마크와 목표를 설정해야 합니다. 다음으로, 데이터 성능 테스트 도구를 사용하여 대용량 데이터나 복잡한 데이터 변환 등 다양한 데이터 처리 시나리오를 시뮬레이션하고 설정된 벤치마크와 목표에 대해 시스템 성능을 측정할 수 있습니다. 마지막으로, 데이터 성능 테스트 결과를 분석하고 데이터 처리 시스템과 인프라에 필요한 개선 사항을 구현해야 합니다.

데이터 신뢰성에 대해 자세히 보기

메타데이터 관리

메타데이터 관리란 메타데이터를 구성, 유지 관리하고 사용하여 데이터의 품질, 일관성 및 유용성을 개선하는 프로세스입니다. 메타데이터는 데이터 정의, 데이터 리니지, 데이터 품질 규칙과 같은 데이터에 대한 데이터로, 조직이 데이터를 보다 효과적으로 이해하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 강력한 메타데이터 관리 관행을 구현하면 데이터의 전반적인 품질을 개선하고 조직에서 데이터에 쉽게 접근하고 이해하고 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

효과적인 메타데이터 관리를 구현하려면 먼저 일관되고 체계적인 방식으로 메타데이터를 저장하고 구성하는 메타데이터 저장소를 구축해야 합니다. 다음으로, 메타데이터 관리 도구를 사용하여 데이터와 데이터 처리 시스템이 발전함에 따라 메타데이터를 캡처, 유지 관리하고 업데이트할 수 있습니다. 마지막으로, 데이터 품질 모니터링, 데이터 통합 및 데이터 거버넌스 이니셔티브를 지원하기 위해 메타데이터를 사용하는 프로세스와 모범 사례를 구현해야 합니다.

IBM® Databand가 예상치 못한 열 변경 및 null 레코드를 감지하여 더 나은 데이터 품질 모니터링을 제공하고 데이터 SLA를 충족하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

작성자

Niv Sluzki

다음 단계 안내

탁월한 고객 및 직원 경험을 제공하기 위해 데이터 사일로를 제거하고, 복잡성을 줄이며, 데이터 품질을 개선하는 데이터 전략을 구축하세요.

 데이터 관리 솔루션 살펴보기 watsonx.data 알아보기