데이터 정확성은 데이터 완전성, 일관성, 적시성, 고유성, 유효성 및 기타 지표와 함께 데이터 품질의 핵심 차원입니다. 따라서 데이터 정확성을 달성하는 것은 데이터 품질 관리에서 중요한 측면입니다. 조직의 데이터를 모든 품질 차원에서 최적화하기 위한 관행의 모음입니다.
데이터 정확성을 유지보수하려면 오류 식별 및 수정, 데이터 유효성 검사 규칙 적용, 강력한 데이터 거버넌스를 구현해야 합니다. 데이터 수집, 소유권, 스토리지, 처리 및 사용에 대한 명확한 정책, 기준 및 절차는 모두 데이터 정확성을 유지보수하는 데 기여합니다.
데이터가 정확하면 데이터 기반 의사 결정을 위한 안정적인 파운데이션이 제공됩니다. 이는 머신 러닝 모델을 구동하거나 마케팅 캠페인을 안내하는 데 유용합니다. 반면 데이터가 정확하지 않으면 잘못된 비즈니스 결정, 고객 만족도 저하, 운영 효율성 저하 및 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.
데이터 정확성은 항상 중요했지만 오늘날의 데이터 기반 비즈니스 환경에서는 데이터 정확성을 달성하는 것이 필수가 되었습니다. 정확한 데이터는 모든 결과의 신뢰성과 안정성을 보장하여 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.
정확한 데이터는 조직이 사실에 기반을 둔 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 신뢰할 수 있고 안정적인 데이터를 사용하면 비즈니스 의사 결정 및 계획이 효과적일 가능성이 높아지고 핵심 성과 지표(KPI)에 부합할 가능성이 높아집니다. 반면 나쁜 데이터는 의사 결정의 신뢰성을 훼손하며 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
데이터 정확성의 중요성은 의료, 금융 서비스 및 제조와 같은 산업에서 두드러집니다. 이러한 분야 내에서 오래된 정보나 데이터 불일치는 환자 안전을 위협하거나 금융 불안정을 초래할 수 있으며, 품질이 낮은 제품 생산으로 이어질 수 있습니다. 이러한 결과는 재정적 손실이나 브랜드 명성 손상 등 추가적인 문제를 유발할 수 있습니다.
데이터 정확성과 데이터 무결성은 서로 다른 개념이지만 관련이 있는 데이터 관리 개념입니다. 두 가지 모두 조직이 의사 결정, 계획 및 비즈니스 운영에 활용할 수 있는 고품질 데이터를 선별하는 데 중요한 역할을 합니다.
데이터 무결성 개념은 데이터의 정확성, 완전성 및 일관성을 데이터 라이프사이클 전반에 걸쳐 유지보수하는 데 중점을 둡니다. 이는 데이터가 시스템 간에 전송되거나 다양한 목적으로 조작될 때에도 적용됩니다. 이는 일반적으로 오류 탐지 및 수정 기술을 통해 달성됩니다.
데이터 정확성은 데이터 무결성의 핵심 요소로, 개별 데이터 포인트가 정확하고 설명하려는 실제 개체를 나타내는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
데이터가 부정확해지는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 가장 일반적인 원인은 다음과 같습니다.
데이터 품질 지표(정확성, 완전성, 일관성, 적시성, 고유성 또는 유효성)을 측정하는 것은 주요 데이터 품질 관리 관행입니다. 측정하지 않으면 개선 영역을 식별하기가 어렵습니다. 데이터 정확성을 정기적으로 모니터링하면 조직에서 변경 사항을 탐지하고 부정확성이 비즈니스에 영향을 미치기 전에 적절한 조치를 할 수 있습니다.
데이터 정확성을 위해 측정에는 데이터의 올바름 또는 데이터에 오류가 없는 정도와 실제 개체를 얼마나 잘 나타내는지 평가하는 작업이 포함됩니다. 측정은 데이터 유효성 검사, 검증 및 알려진 '신뢰할 수 있는 소스'와의 비교 등 다양한 방법을 통해 이루어집니다.
조직이 정확한 데이터를 보장하고 유지하는 데 도움이 되는 몇 가지 방법과 프로세스는 다음과 같습니다.
정기적인 데이터 감사는 기업이 데이터 환경을 파악, 분석, 분류, 모니터링 및 시각화하는 데 도움이 됩니다. 이 프로세스를 통해 잠재적인 위험, 불일치 또는 부정확성을 발견할 수 있습니다.
데이터 정제는 데이터 정리 또는 데이터 스크러빙이라고도 하며, 원시 데이터 세트에서 오류를 식별하고 수정하는 프로세스입니다. 데이터 정제 기술에는 표준화, 중복 제거 및 유효성 검사가 포함됩니다. 이 프로세스는 일반적으로 데이터 평가(데이터 프로파일링)로 시작됩니다.
데이터 유효성 검사에는 데이터를 사용하기 전에 데이터의 정확성과 품질을 확인하는 작업이 포함됩니다. 데이터 검증 프로세스에는 오류, 불일치 및 데이터 무결성 문제 확인이 포함될 수 있습니다.
데이터 통합 프로세스는 다양한 출처에서 수집된 데이터를 결합하고 일관성 있게 조정하여 조직이 데이터 사일로와 불일치와 관련된 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 자동화를 활용하여 프로세스를 효율화하는 다양한 데이터 통합 툴이 제공됩니다.
데이터 관측성은 조직이 데이터 에코시스템 전반에서 데이터의 상황과 상태를 이해하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 거의 실시간으로 데이터 문제를 식별, 문제 해결 및 해결하기 위한 기존 모니터링을 넘어서는 활동이 포함됩니다.
데이터 거버넌스는 강력한 데이터 관리와 강력한 엔드투엔드 데이터 관리 프로세스를 지원하는 프레임워크를 생성하여 데이터 정확성을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.