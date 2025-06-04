데이터 정확성은 데이터가 실제 가치를 얼마나 정확하게 반영하는지를 나타냅니다. 정확한 데이터는 정확하고 정밀하며 오류가 없습니다.



데이터 정확성은 데이터 완전성, 일관성, 적시성, 고유성, 유효성 및 기타 지표와 함께 데이터 품질의 핵심 차원입니다. 따라서 데이터 정확성을 달성하는 것은 데이터 품질 관리에서 중요한 측면입니다. 조직의 데이터를 모든 품질 차원에서 최적화하기 위한 관행의 모음입니다.

데이터 정확성을 유지보수하려면 오류 식별 및 수정, 데이터 유효성 검사 규칙 적용, 강력한 데이터 거버넌스를 구현해야 합니다. 데이터 수집, 소유권, 스토리지, 처리 및 사용에 대한 명확한 정책, 기준 및 절차는 모두 데이터 정확성을 유지보수하는 데 기여합니다.

데이터가 정확하면 데이터 기반 의사 결정을 위한 안정적인 파운데이션이 제공됩니다. 이는 머신 러닝 모델을 구동하거나 마케팅 캠페인을 안내하는 데 유용합니다. 반면 데이터가 정확하지 않으면 잘못된 비즈니스 결정, 고객 만족도 저하, 운영 효율성 저하 및 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.