데이터 품질이란 무엇인가요?

데이터 품질 표준은 기업이 비즈니스 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다. 중복 데이터, 누락값, 이상값과 같은 데이터 문제를 제대로 해결하지 않으면 비즈니스 결과에 부정적인 영향이 발생할 위험이 높아집니다. Gartner 보고서에 따르면 데이터 품질 저하로 인해 조직은 매년 평균 USD 1,290만에 달하는 비용을 지출하고 있습니다1. 그 결과, 데이터 품질 저하와 관련된 부정적인 영향을 완화하기 위한 데이터 품질 도구가 등장했습니다.

데이터 품질이 사용 목적에 맞는 표준을 충족하면 데이터 소비자는 데이터를 신뢰하고 이를 활용하여 의사 결정을 개선함으로써 새로운 비즈니스 전략을 개발하거나 기존 전략을 최적화할 수 있습니다. 그러나 품질이 표준을 충족하지 못하는 경우, 데이터 품질 도구는 기업이 근본적인 데이터 문제를 진단할 수 있도록 지원함으로써 가치를 제공합니다. 팀은 근본 원인 분석을 수행하여 빠르고 효과적으로 데이터 품질 문제를 해결할 수 있습니다.

데이터 품질은 일상적인 비즈니스 운영에서만 우선 순위를 차지하는 것이 아닙니다. 기업이 인공 지능(AI) 및 자동화 기술을 워크플로에 통합함에 따라 이러한 도구를 효과적으로 도입하려면 고품질 데이터가 중요해질 것입니다. 옛말에 '쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나올 수밖에 없다.'라는 말이 있습니다. 이는 머신 러닝 알고리즘에서도 마찬가지입니다. 알고리즘이 잘못된 데이터를 사용해 예측 또는 분류를 학습하는 경우 부정확한 결과가 나올 수 있습니다.