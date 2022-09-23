데이터 품질이란 무엇인가요?

데이터 품질은 데이터 세트가 정확성, 완전성, 유효성, 일관성, 고유성, 적시성 및 목적 적합성에 대한 기준을 얼마나 잘 충족하는지 측정하며, 조직 내의 모든 데이터 거버넌스 이니셔티브에 매우 중요합니다.
데이터 품질 표준은 기업이 비즈니스 목표를 달성하기 위해 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다. 중복 데이터, 누락값, 이상값과 같은 데이터 문제를 제대로 해결하지 않으면 비즈니스 결과에 부정적인 영향이 발생할 위험이 높아집니다. Gartner 보고서에 따르면 데이터 품질 저하로 인해 조직은 매년 평균 USD 1,290만에 달하는 비용을 지출하고 있습니다1. 그 결과, 데이터 품질 저하와 관련된 부정적인 영향을 완화하기 위한 데이터 품질 도구가 등장했습니다.
데이터 품질이 사용 목적에 맞는 표준을 충족하면 데이터 소비자는 데이터를 신뢰하고 이를 활용하여 의사 결정을 개선함으로써 새로운 비즈니스 전략을 개발하거나 기존 전략을 최적화할 수 있습니다. 그러나 품질이 표준을 충족하지 못하는 경우, 데이터 품질 도구는 기업이 근본적인 데이터 문제를 진단할 수 있도록 지원함으로써 가치를 제공합니다. 팀은 근본 원인 분석을 수행하여 빠르고 효과적으로 데이터 품질 문제를 해결할 수 있습니다.
데이터 품질은 일상적인 비즈니스 운영에서만 우선 순위를 차지하는 것이 아닙니다. 기업이 인공 지능(AI) 및 자동화 기술을 워크플로에 통합함에 따라 이러한 도구를 효과적으로 도입하려면 고품질 데이터가 중요해질 것입니다. 옛말에 '쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나올 수밖에 없다.'라는 말이 있습니다. 이는 머신 러닝 알고리즘에서도 마찬가지입니다. 알고리즘이 잘못된 데이터를 사용해 예측 또는 분류를 학습하는 경우 부정확한 결과가 나올 수 있습니다.
데이터 품질, 데이터 무결성, 데이터 프로파일링은 모두 서로 연관되어 있습니다. 데이터 품질은 조직이 데이터의 정확성, 완전성, 유효성, 일관성, 고유성, 적시성 및 목적 적합성을 평가하는 데 사용하는 더 넓은 기준의 범주입니다. 데이터 무결성은 이러한 속성 중 일부인 정확성, 일관성, 완전성에만 특히 초점을 맞춥니다. 또한 데이터 보안의 관점에서 여기에 더욱 집중해 악의적인 공격자에 의한 데이터 손상을 방지하기 위한 안전장치를 구현합니다.
반면 데이터 프로파일링은 조직 내에서 데이터 품질 표준을 유지하기 위해 데이터를 검토하고 정리하는 프로세스입니다. 여기에는 이러한 프로세스를 지원하는 기술도 포함될 수 있습니다.
데이터 품질은 정보 소스에 따라 달라질 수 있는 여러 차원을 기준으로 평가됩니다. 이러한 차원은 데이터 품질 메트릭을 분류하는 데 사용됩니다.
이러한 메트릭을 통해 팀은 조직 전체에서 데이터 품질 평가를 수행하여 데이터가 주어진 목적에 얼마나 유익하고 유용한지 평가할 수 있습니다.
지난 10년 동안 하이브리드 클라우드, 인공 지능, 사물인터넷 (IoT), 엣지 컴퓨팅 분야의 발전으로 빅 데이터가 기하급수적으로 증가했습니다. 그로 인해 마스터 데이터 관리(MDM)를 실행하기가 더욱 복잡해졌고 우수한 데이터 품질을 보장하기 위해 더 많은 데이터 관리자와 엄격한 보호 장치가 필요하게 되었습니다.
기업은 비즈니스 인텔리전스 대시보드와 같은 데이터 분석 이니셔티브를 지원하려면 데이터 품질 관리를 사용해야 합니다. 데이터 품질 관리가 없으면 치명적 결과, 심지어 윤리적인 결과까지 겪게 되는 산업 분야(예: 의료)도 있습니다. 데이터 품질 솔루션은 기업이 데이터 사용을 극대화할 수 있도록 지원하기 위해 존재하며, 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다.
오픈 데이터 레이크하우스 아키텍처를 기반으로 특별 제작된 데이터 저장소인 IBM watsonx.data를 통해 어디서나 모든 데이터에 대한 AI 워크로드를 확장할 수 있습니다.