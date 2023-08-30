데이터 무결성은 데이터 수명 주기 전반에 걸쳐 데이터의 일관성, 정확성, 신뢰성을 유지하고 보장하는 것으로, 데이터가 생성, 전송 또는 저장될 때의 원래 상태에서 변경되거나 손상되지 않도록 보장합니다. 데이터 무결성은 조직이 의사 결정에 사용하는 데이터를 신뢰하고 규제 요구 사항을 준수하는 데 있어 매우 중요합니다. 인적 오류, 시스템 장애, 고의적인 변조 등 데이터 무결성에 영향을 미칠 수 있는 요인에는 여러 가지가 있습니다. 조직은 데이터 무결성을 유지하기 위해, 데이터 유효성 검사, 액세스 제어, 백업 및 감사와 같은 다양한 프로세스와 제어를 구현합니다.

데이터 유효성 검사는 데이터의 오류와 불일치를 식별하는 데 도움이 되며, 액세스 제어는 권한이 없는 사용자가 데이터에 액세스하거나 수정하는 것을 제한합니다. 백업은 데이터 손실이나 손상이 발생한 경우 데이터를 복원할 수 있도록 하며, 감사는 데이터 무결성이 수명 주기 전반에 걸쳐 유지되었는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

데이터 무결성은 체크섬, 순환 중복 검사, 디지털 서명과 같은 오류 감지 및 수정 기술을 사용하여 달성되는 경우가 많습니다. 이러한 기술은 데이터 전송 또는 스토리지 중에 발생할 수 있는 오류를 식별하고 수정하는 데 도움이 됩니다.

이 문서에서는 다음을 살펴봅니다.