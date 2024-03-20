운영 효율성이란 무엇인가요?

게시일: 2024년 3월 26일
기고자: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
운영 효율성이란 생산성을 유지하거나 개선하면서 운영 비용을 절감하기 위한 목적으로 비즈니스 프로세스와 리소스를 최적화하는 것을 말합니다.
오늘날의 글로벌 경제에서는 제조 회사부터 운송업체에 이르기까지 다양한 기업이 이해관계자로부터 운영 효율성을 높여야 한다는 압력을 받고 있습니다. 실제로 운영 효율성을 달성하는 것은 기업이 수익성을 유지하거나 높이면서 고품질의 제품과 서비스를 더 낮은 가격에 제공할 수 있도록 지원하기 때문에 경쟁이 치열한 시장에서 매우 중요할 수 있습니다. 최고경영자(CEO)를 대상으로 한 글로벌 설문조사에서는 77%가 총 매출 성장을 주도하기 위해 운영 효율성을 추구할 것이라고 답했습니다.1
기업은 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)을 기반으로 하는 다양한 소프트웨어 툴과 플랫폼을 통해 운영 효율성을 달성할 수 있습니다. 여기에는 통합 작업장 관리 시스템 및 전사적 자원 관리 소프트웨어가 포함됩니다. 소프트웨어 솔루션을 통해 자동화, 프로세스 매핑 등과 같은 접근 방식을 구현하여 비즈니스를 최적화할 수 있습니다.
조직은 종종 '운영 효율성 비율'이라는 메트릭을 사용하여 운영 효율성을 측정합니다. 일반적으로 회사의 운영 비용과 매출원가(COGS)를 더한 다음 그 합계를 회사의 순매출액으로 나누어 비율을 계산합니다.
미지급금 회전율, 미수금 회전율 및 재고 회전율에 초점을 맞춘 비율과 같은 다른 메트릭을 통해 효율성을 평가할 수도 있습니다.
기업은 시간 경과에 따른 비율을 추적하고 이를 업계 벤치마크와 비교하여 운영 효율성을 얼마나 잘 추진하고 있는지 측정할 수 있습니다. 비율이 낮거나 감소하면 회사가 운영 효율성 성과를 개선하고 있음을 나타냅니다.
프로세스 개선과 리소스 활용도 향상은 기업이 핵심 성과 지표(KPI)를 개선하고 다음과 같은 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기업이 운영 효율성 향상을 통해 운영 비용을 줄이면 수익을 높일 수 있습니다.
보다 효율적인 생산 공정은 에너지 소비를 줄여 조직의 탄소 발자국과 전기 요금을 줄이는 데 도움이 됩니다.
기업이 운영 효율성을 개선하면 그에 따른 비용 절감 효과를 고객에게도 전달하여 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.
기업은 운영 효율성을 높이기 위해 다양한 전략을 취할 수 있습니다. 업종과 회사에 따라 이니셔티브가 다를 수 있지만 일반적인 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
자동화는 사람의 개입이 거의 또는 전혀 없는 기술을 사용하여 작업을 수행하는 것입니다. 수동 스프레드시트를 사용한 데이터 입력을 데이터 캡처 솔루션으로 대체하는 등 이전에 수작업으로 수행했던 프로세스를 자동화하면 효율성을 개선하고 인적 오류를 방지하는 동시에, 팀원들에게 더 가치 있고 의미 있는 업무에 집중할 시간을 제공할 수 있습니다.
조직은 예측 유지보수를 통해 인프라 및 기계 등 자산의 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 문제가 발생하는 즉시 해결하고, 향후 문제를 예측하여 자산 수명을 연장하고, 비용이 많이 드는 예기치 않은 장비 다운타임과 속도 저하를 방지할 수 있습니다.
프로세스 매핑은 워크플로우를 시각적으로 표현하는 방법입니다. 시간이 많이 걸리고 비효율적인 프로세스, 최적의 상태가 아닌 리소스 할당, 인적 오류가 발생하기 쉬운 작업 및 생산 병목 현상 등 개선이 필요한 영역을 파악하는 데 사용할 수 있습니다.
재고 관리는 제조 시설에서 창고로, 궁극적으로 소비자에게 판매되는 위치로 이동하는 상품을 추적하는 작업을 포함합니다. 재고 관리를 최적화하면 상품을 충분히 확보해 고객 수요를 충족하는 동시에 상품을 보관하는 데 소요되는 시간을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스 아웃소싱을 통해 송장 발행 및 결제 처리와 같은 특정 기능을 전문으로 하는 외부 공급업체와 계약할 수 있습니다. 전문 제공업체는 사내 팀에 비해 더 효율적으로 운영되고 비용 효율성이 더 높은 경우가 많습니다.
에너지 관리는 에너지 소비를 제한하고 에너지 비용을 줄이기 위해 에너지 사용을 사전 예방적이고 정기적으로 모니터링, 제어 및 최적화하는 것입니다. 미국 에너지 스타(Energy Star) 프로그램의 계산에 따르면, 에너지 소비가 10% 감소하면 순영업 이익이 1.5% 증가합니다.2
직원들이 기술을 연마하거나 새로운 기술을 습득하는 데 도움이 되는 교육 및 개발 프로그램을 도입하면 생산성을 향상하고 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 기술 교육을 통해 직원 만족도가 높아지면 직원 유지율을 높이는 데도 도움이 됩니다. 일반적으로 신입 직원을 채용하고 교육하는 데 기존 직원을 유지하는 것보다 비용이 많이 들기 때문에 직원 이직률을 낮추는 것도 운영 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
운영 효율성은 때때로 '운영 우수성'이라는 용어와 같은 의미로 사용됩니다. 그러나 일반적으로 운영 효율성은 보다 효율적인 비즈니스 운영뿐만 아니라 관리자와 팀원 모두가 비즈니스 성과와 지속적인 개선에 투자하는 문화를 조성하는 것까지 포함하는 것으로 이해됩니다.
기술의 발전은 기업에 운영 효율성을 개선할 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 운영 관리 및 예측 유지보수에 사물인터넷(IoT)을 도입하는 조직이 점점 더 많아지고 있습니다. 한편, 인공 지능(AI)은 기업이 재고 관리, 시설 사용 등을 최적화하는 데 도움이 되는 인사이트를 제공합니다. 이러한 기술을 활용하여 운영 효율성을 지원하는 소프트웨어 솔루션에는 다음이 포함됩니다.
에너지 관리 소프트웨어는 IoT, 연결성 및 에너지 데이터 분석을 통해 기업이 시설 관리 및 에너지 절약과 관련하여 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 인사이트를 제공합니다.
고급 프로세스 매핑 툴은 팀이 비즈니스 프로세스를 지속적으로 개선하기 위해 작업하면서 협업하고 인사이트를 얻을 수 있도록 하는 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다.
기업은 스마트 주문 관리 도구를 통해 재고 수준 추적 및 옴니채널 주문 이행 구현 등 실시간 재고 및 창고 관리를 수행할 수 있습니다.
지능적인 자산 관리 및 통합형 워크플레이스 관리 시스템(IWMS)을 사용하여 라이프사이클 전반에 걸쳐 부동산 포트폴리오를 관리합니다.
데이터와 AI의 힘을 활용하여 부동산 및 시설 관리 운영에 오피스 지속가능성 이니셔티브를 도입하세요.
B2B 커머스 성장을 가속화하고자 하는 기업을 위해 IBM Sterling Order Management는 고객 경험을 향상하고 매출을 증대하며 운영 마진을 개선하는 동시에, 지속가능성 목표 또한 지원합니다.
데이터와 AI는 조직이 시설 관리를 개선함에 따라 점점 더 중요한 도구가 되고 있습니다. IBM TRIRIGA는 사용하기 쉽고 빠르며 유연한 통합 작업장 관리 시스템으로 하나의 모듈식 솔루션에 애플리케이션을 적절하게 조합하여 건물 라이프사이클을 극대화하는 동시에 향후 요구사항을 충족할 수 있도록 대비합니다.
1 “22회 연례 글로벌 CEO 설문조사: CEO의 자신감 저하로 인해 주의가 필요하다”(ibm.com 외부 링크), PWC, 2019
2 “상업용 부동산: 에너지 사용 및 에너지 효율성 기회 개요”(ibm.com 외부 링크), Energy Star, 2024년 3월 18일 액세스
3 "통합 업무 공간 관리 시스템 시장 전망 및 예측, 2021 – 2028”(ibm.com 외부 링크), Mind Commerce, 2021년 10월 13일