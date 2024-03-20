운영 효율성이란 무엇인가요?

오늘날의 글로벌 경제에서는 제조 회사부터 운송업체에 이르기까지 다양한 기업이 이해관계자로부터 운영 효율성을 높여야 한다는 압력을 받고 있습니다. 실제로 운영 효율성을 달성하는 것은 기업이 수익성을 유지하거나 높이면서 고품질의 제품과 서비스를 더 낮은 가격에 제공할 수 있도록 지원하기 때문에 경쟁이 치열한 시장에서 매우 중요할 수 있습니다. 최고경영자(CEO)를 대상으로 한 글로벌 설문조사에서는 77%가 총 매출 성장을 주도하기 위해 운영 효율성을 추구할 것이라고 답했습니다.1

기업은 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)을 기반으로 하는 다양한 소프트웨어 툴과 플랫폼을 통해 운영 효율성을 달성할 수 있습니다. 여기에는 통합 작업장 관리 시스템 및 전사적 자원 관리 소프트웨어가 포함됩니다. 소프트웨어 솔루션을 통해 자동화, 프로세스 매핑 등과 같은 접근 방식을 구현하여 비즈니스를 최적화할 수 있습니다.