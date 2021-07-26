시설 관리란 무엇인가요?

사람들이 최선을 다해 일하고 환경에 몰입하기 위해서는 안전하고 편안하며 효율적인 건물에 있어야 합니다. 시설 관리는 시설과 부지에서 사람들을 둘러싼 모든 환경에 관여합니다. 사람들이 일하고, 놀고, 배우고, 생활하는 곳은 편안하고 생산적이며 지속 가능해야 합니다.

우수한 시설 관리는 조직의 수익에 기여하여 부동산, 건물 및 장비의 장단기적인 가치에 영향을 미칩니다. 이러한 노력은 다음에 매우 중요할 수 있습니다.