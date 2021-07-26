시설 관리란 무엇인가요?

시설 관리는 건물과 부지, 인프라 및 부동산의 기능, 편안함, 안전 및 효율성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
시설 관리는 다음을 포함합니다.
시설 관리의 유형: 하드 시설 관리(하드 FM)와 소프트 시설 관리(소프트 FM)의 두 가지 기본 영역이 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
사람들이 최선을 다해 일하고 환경에 몰입하기 위해서는 안전하고 편안하며 효율적인 건물에 있어야 합니다. 시설 관리는 시설과 부지에서 사람들을 둘러싼 모든 환경에 관여합니다. 사람들이 일하고, 놀고, 배우고, 생활하는 곳은 편안하고 생산적이며 지속 가능해야 합니다.
우수한 시설 관리는 조직의 수익에 기여하여 부동산, 건물 및 장비의 장단기적인 가치에 영향을 미칩니다. 이러한 노력은 다음에 매우 중요할 수 있습니다.
사람들은 하루 중 87%의 시간을 건물에서 보냅니다. 직원들의 삶을 더 편안하게 만들고 효율성을 극대화하기 위해 운영을 개선하는 방법을 알아보세요.
시장 조사 회사인 IDC는 최초의 전 세계 통합 업무 공간 관리 시스템(IWMS)인 MarketScape 보고서에서 TRIRIGA의 혁신, 유연성, 기능 및 업계 전문성을 소개했습니다.
부동산은 조직에 두 번째로 높은 비용을 초래하며, 효과적인 공간 관리는 최대 30%의 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다.¹
평균적으로 자본 프로젝트는 예산을 80% 초과하고 예정보다 20개월 지연되지만, 자본 프로젝트 관리 기술을 채택하면 전체 프로젝트 비용을 최대 45% 절감할 수 있습니다.²
통합 시스템을 갖춘 스마트 빌딩은 비효율적인 기존 건물 대비 비용을 30~50% 절약할 수 있습니다.4
시설 관리 기술에는 소프트웨어와 시스템이 모두 포함됩니다. 방대한 양의 데이터가 사물인터넷(IoT) 센서, Wi-Fi, 계량기, 게이지 및 스마트 디바이스를 통해 구축된 환경에서 생성됩니다.
가장 효과적인 솔루션은 시설 관리 부서가 분석 및 인공지능(AI)을 통합된 업무 공간 관리 시스템(IWMS)에 적용함으로써 이 데이터를 효과적으로 활용할 수 있도록 합니다. 이 기술들은 컴퓨터 지원 시설 관리가 가능하도록 인지 능력을 제공하고, 데이터를 분석하고 학습할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 실시간 가시성을 확보하고 예측 기반 시설 유지보수를 수행하며, 더 생산적이고 비용 효율적인 환경을 만들 수 있습니다.
시설 관리자는 산업과 회사 규모를 막론하고 광범위하며 중요한 일상 책임을 맡고 있습니다. 이러한 관리자는 미리 계획을 세우고 주어진 하루 동안 다양한 작업에 대비해야 합니다. 많은 경우, 관리자의 책임에는 다음이 포함됩니다.
관리자의 일정을 차지하는 각 책임의 성과를 개선하는 방법도 있습니다.
많은 기업이 사무실로 복귀함에 따라 직장은 이상적으로 직원들이 모여 협업하고 서로 안전하게 연결하기를 원하는 장소가 되어야 합니다.
팬데믹 이후의 새로운 업무 공간은 더욱 다양한 요구사항을 충족시켜야 합니다. 생산성이란 대면 업무를 유지하는 것을 의미하는 것일까요, 아니면 직원들의 출퇴근 시간을 단축하는 것을 의미하는 것일까요? 하이브리드 작업 공간 모델 구축의 장점과 과제를 알아보세요.
직원들에게 더 나은 직장 경험을 제공하세요. “일하기 좋은 직장”은 COVID-19, 직원의 기대치, 기술에 의해 새롭게 정의되고 있습니다. 이러한 경험은 여전히 참여도가 높고 생산적인 직원과, 이직 및 더 큰 혼란에 직면한 회사 간의 차이를 의미할 수 있습니다. 이 새로운 경험을 만드는 방법을 알아보세요.
ISS가 TRIRIGA를 사용하여 전 세계 25,000개 이상의 건물의 시설 관리를 혁신하는 방법을 알아보세요. 구체적인 시설 관리 사례를 통해 건물과 환경을 더욱 개인화하고 직관적이며 사용하기 쉽게 만들어 주는 IoT의 가치를 확인할 수 있습니다.
COVID-19 발병으로 GRE는 자체 솔루션을 사용하여 전 세계 IBM 직원의 95%를 사무실에서 집으로 옮길 수 있었습니다. 이제 GRE는 팬데믹 관련 프로토콜 준수 여부를 모니터링하고 의료 자격 증명을 확인할 수 있는 기능을 갖춘 사무실로 돌아갈 준비를 하고 있습니다.
IBM Maximo Application Suite를 사용해 일정, 리소스 및 자산 성능을 최적화합니다.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.