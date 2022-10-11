운영 우수성(OpEx)은 경영진과 직원이 비즈니스 성과에 투자하고 변화를 구현할 수 있는 권한을 부여하는 문화를 조성함으로써 비즈니스의 모든 측면과 모든 비즈니스 프로세스에서 지속적인 개선을 강조하는 비즈니스 관리 접근 방식입니다.
비즈니스를 개선한다는 것은 단순히 효율성을 높이거나 ROI를 극대화하는 것 이상의 의미를 갖습니다. 오늘날의 세계 경제는 변화하는 시장, 조건, 기술에 적응할 수 있는 유연성도 요구합니다.
운영 우수성은 조직이 복잡한 비즈니스 환경에서 지속적인 개선을 위한 로드맵을 만드는 방법입니다. 운영 우수성의 목표는 기업에 경쟁력을 제공하는 것입니다. 운영 우수성은 비즈니스 리더가 더 나은 결정을 내리고 직원들이 지속적인 개선을 이룰 수 있도록 도와줍니다. 운영 우수성을 잘 구현하면 조직의 모든 구성원이 고객에게 제공되는 가치의 흐름을 파악하고, 문제가 발생할 경우 중단이 발생하기 전에 해결책을 찾을 수 있습니다.
운영 우수성은 모든 리더와 직원들이 우수한 제품뿐만 아니라 훌륭한 고객 경험을 제공하기 위해 최선을 다하는 문화적 변화에서부터 시작됩니다. 운영 우수성 방법론을 사용하는 기업은 경영진과 직원의 역할을 명확하게 정의하고, 함께 협력해 운영을 개선하는 방법을 명확하게 정의합니다. 모든 직급의 직원들이 변화를 주도하며 효율성, 효과, 민첩성을 향해 나아갈 수 있습니다.
운영 우수성의 정의는 원천적 품질, 고객에게 제공하는 가치, 재고 제로 공급망, 모든 수준의 작업장에 대한 이해를 강조하는 비즈니스 접근 방식인 신고 모델(Shingo Model)에 그 뿌리를 두고 있습니다. 이 모델은 Shigeo Shingo 박사에 의해 개발되었습니다. Shingo는 본인의 철학에 관한 책을 18권 출판하고 Toyota 경영진과 긴밀히 협력해 Toyota의 제조 운영에 이러한 원칙을 적용한 비즈니스 리더입니다.
Shingo의 이러한 공로를 기려 유타주립대학교 산하 Shingo Institute for Operational Excellence는 매년 Shingo Prize를 수여하고 있습니다. 이 상은 운영 우수성의 핵심 원칙으로 불리는 10가지 신고 기본 원칙을 정의합니다.
신고 모델이 비즈니스 세계에서 인기를 얻으며 다른 사람들도 이러한 접근 방식과 운영 우수성의 핵심 원칙을 기반으로 방법론을 개발했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
조직 내에서 운영 우수성을 구현할 때는 프로세스를 최종 목적지가 아닌 지속적인 여정으로 여겨야 합니다. 지속적인 개선에 중점을 두고 있기 때문에 비즈니스 리더와 직원은 항상 자신의 업무를 더 잘 수행할 수 있는 방법을 모색해야 합니다.
동시에 조직은 목표를 설정하고 지표를 설정해 개선 여부와 개선 방법을 파악해야 합니다. 이러한 지표에는 매출 증가, 보건, 안전 성과, 인재 유지율과 같은 핵심 성과 지표(KPI)가 포함됩니다.
운영 우수성 기반 프로세스에 일반적으로 포함되는 목표 유형은 다음과 같습니다.
운영 우수성 목표는 일반적으로 고객에게 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다. 그렇다면 가치란 무엇일까요? 가치란 본질적으로 고객이 요구하고 이에 대해 기꺼이 비용을 지불할 의사가 있는 것을 의미합니다.
운영 우수성 방법론 내에서 기업은 가치 흐름을 창출해 이러한 가치를 제공합니다. 가치 흐름은 조직이 해당 수요를 충족하는 데 걸리는 시간 내에 고객이 필요로 하는 제품과 서비스를 제공하기 위해 만드는 프로세스와 이니셔티브를 의미합니다.
예를 들어, 고객 수요를 충족할 수 있고 과도한 프로비저닝 없이 온라인 거래를 처리하는 데 필요한 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 리소스를 갖춘 데이터 센터는 원활하게 운영되는 가치 흐름으로 간주됩니다.
커뮤니케이션은 운영 우수성 목표를 달성하기 위한 또 다른 핵심 요소입니다. 직원들이 회사의 목표를 인식하지 못하거나, 고객에게 가치를 제공하는 방법을 모르거나, 경영진이 본인의 커리어적 성공에 관심을 갖지 않는다고 느끼면 목표를 달성하고 지속적으로 개선하기가 어렵습니다.
구현에는 사명, 목표, 모든 직원에게 영향을 미치는 프로그램의 모든 측면을 직원에게 전달하는 계획이 포함되는 경우가 많습니다. 운영 우수성에 탁월한 기업은 대부분 잘 설계된 내부 커뮤니케이션 시스템과 피드백을 받고 해결하기 위한 포럼을 갖추고 있습니다.
운영 우수성을 위해서는 조직이 운영과 직원 관리 방법을 비판적인 관점에서 살펴봐야 합니다. 경우에 따라 조직의 문화를 바꿔야 할 수도 있습니다. 지속적인 변화에 개방적인 자세로 대처하면 기업이 방법론을 더 잘 구현하며 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
운영 우수성은 거의 모든 업계와 비즈니스 모델에 도움이 될 수 있습니다. 이미 운영 우수성이 운영의 표준이 된 업계도 있습니다.
자동화, 프로세스 분석, 관측 가능성, 데이터, 비즈니스 관리 도구는 기업이 지속적인 개선을 보다 신속하게 구현하고 유지할 수 있도록 도와줍니다.
기업들은 수십 년 동안 자동화를 통해 효율성을 높이고 디지털 기술의 힘을 활용하는 방법을 모색해 왔습니다. 여기에는 기계로 조립 라인의 실무 작업을 자동화하거나 소프트웨어 솔루션으로 회계, 청구 등의 백오피스 작업을 자동화하는 것이 포함됩니다.
많은 업무에는 사람만이 할 수 있는 창의적 사고, 직관, 전략 기획이 필요합니다. 하지만 인보이스에 계정 정보를 미리 채우고 데이터를 다양한 백엔드 시스템으로 전송하는 등의 반복적이고 일상적인 작업을 수행하는 데 자동화 도구를 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다.
오늘날의 디지털 우선 시대에서 고객 만족도는 비즈니스 애플리케이션과 인프라의 성능, 가용성에 달려 있습니다. 이에 따라 IT 운영(ITOps)팀은 운영 우수성을 제공하기 위해 엄청난 압박을 받고 있고, 점점 증가하는 비즈니스 수요의 페이스에 따라 움직여야만 합니다. AIOps는 현대적이고 역동적인 IT 환경에서 효율성과 최적화를 촉진해 필요한 디지털 혁신을 가속화합니다.
소프트웨어를 사용해 IT 시스템과의 수동 상호 작용을 줄이거나 대체하는 프로세스를 만드는 AIOps는 IT 환경에 실시간 인사이트를 제공합니다. 덕분에 IT 운영팀은 탁월한 고객 경험을 지원하는 선제적이고 지속적인 애플리케이션 성능을 보장하는 동시에 규정 준수를 강화하고 수요가 변동하는 상황에서도 안전하게 비용을 절감할 수 있습니다.
전 세계적으로 혁신 노력이 가속화되면서 데이터를 사일로로 밀어내고 비즈니스팀의 성공에 필요한 정보로의 액세스를 방해하는 심각한 부작용도 발생하고 있습니다. 애플리케이션과 시스템을 빠르고 안전하게 연결할 수 있는 조직은 그렇지 않은 조직보다 뛰어난 성과를 거둘 수 있습니다. 올바른 통합 도구이 없을 경우, 데이터가 고립되어 정보에 입각한 비즈니스 의사 결정을 내리고 새로운 효율성을 발견하는 확장 가능한 자동화를 구현하는 데 지장이 생길 수 있습니다.
