비즈니스를 개선한다는 것은 단순히 효율성을 높이거나 ROI를 극대화하는 것 이상의 의미를 갖습니다. 오늘날의 세계 경제는 변화하는 시장, 조건, 기술에 적응할 수 있는 유연성도 요구합니다.

운영 우수성은 조직이 복잡한 비즈니스 환경에서 지속적인 개선을 위한 로드맵을 만드는 방법입니다. 운영 우수성의 목표는 기업에 경쟁력을 제공하는 것입니다. 운영 우수성은 비즈니스 리더가 더 나은 결정을 내리고 직원들이 지속적인 개선을 이룰 수 있도록 도와줍니다. 운영 우수성을 잘 구현하면 조직의 모든 구성원이 고객에게 제공되는 가치의 흐름을 파악하고, 문제가 발생할 경우 중단이 발생하기 전에 해결책을 찾을 수 있습니다.

운영 우수성은 모든 리더와 직원들이 우수한 제품뿐만 아니라 훌륭한 고객 경험을 제공하기 위해 최선을 다하는 문화적 변화에서부터 시작됩니다. 운영 우수성 방법론을 사용하는 기업은 경영진과 직원의 역할을 명확하게 정의하고, 함께 협력해 운영을 개선하는 방법을 명확하게 정의합니다. 모든 직급의 직원들이 변화를 주도하며 효율성, 효과, 민첩성을 향해 나아갈 수 있습니다.