캐나다 브리티시컬럼비아주 노스 밴쿠버에 본사를 둔 BlueShore Financial (링크는 ibm.com 외부에 있음)은 4만명의 고객에게 개인 및 비즈니스 뱅킹, 자산 관리, 보험 및 상업 대출 솔루션과 맞춤형 전문가 조언을 제공하는 부티크 금융 기관입니다. BlueShore는 또한, 독특한 Financial Spa® 지점과 브랜드 약속인 'Be Richly Valuced(부유한 가치)'로도 잘 알려져 있습니다. BlueShore는 1941년에 설립되었으며 현재 70억 캐나다 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.