프로세스 마이닝이란?

소프트웨어 개발 : 엔지니어링 프로세스는 체계화되지 않을 수 있으며 프로세스 마이닝은 명확하고 문서화된 프로세스를 식별하는 데 도움이 됩니다. 또한 IT 관리자가 프로세스를 모니터링하여 시스템이 예상대로 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.

IT 서비스 관리 (ITSM): 프로세스 마이닝은 서비스 제공 및 인시던트 관리 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 IT 팀은 서비스 워크플로우를 분석하고, 비효율성을 식별하고, 응답 시간을 개선할 수 있습니다. 이는 전반적인 IT 지원과 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.