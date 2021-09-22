프로세스 마이닝 vs 프로세스 모델링 vs 프로세스 매핑: 차이점은 무엇인가요?

모든 비즈니스는 궁극적으로 비즈니스 프로세스의 집합입니다. 프로세스는 새로운 제품을 만들어내고, 서비스 제공을 촉진하며, 회사 정책을 시행하고, 규정 준수를 유지하며, 조직이 언제나 전체적인 목표를 향해 나아가도록 돕습니다.

각 비즈니스 프로세스는 특정 비즈니스 성과를 달성하기 위해 함께 작동하는 상호 연결되고 상호 의존적인 활동의 복잡한 집합입니다. 직원 성능 후기, 마케팅 활동, 콘텐츠 제작, 소프트웨어 개발 및 판매는 모두 일반적인 비즈니스 프로세스 유형입니다. 이러한 프로세스가 의도한 대로 작동하도록 하려면 각 워크플로를 쉽게 정의, 분석, 조정 및 감독할 수 있는 방법이 필요합니다.

조직에서는 이러한 추상적인 작업 흐름을 각 프로세스의 내부 작동 방식을 보여주는 구체적이고 포괄적인 그림으로 변환하는 방법을 개발했습니다. 이러한 방법에는 프로세스 마이닝, 프로세스 모델링 및 프로세스 매핑이 포함됩니다. 각 기술은 기업이 프로세스를 관리, 최적화, 자동화하는 데 도움이 되지만, 그 방식은 약간씩 다릅니다.