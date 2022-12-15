에너지 관리란 무엇인가요?

에너지 관리(energy management)는 에너지 사용을 보존하고 에너지 비용을 줄이기 위해 조직의 에너지 소비를 적극적이고 체계적으로 모니터링, 제어 및 최적화하는 것입니다.
에너지 관리에는 월별 에너지 요금 모니터링, 에너지 절약형 전구로의 업그레이드와 같은 사소한 조치부터 단열재 추가, 반사형 지붕 덮개 설치, 에너지 성능을 최적화하기 위한 HVAC(난방 및 냉방) 장비 개선과 같은 보다 광범위한 개선이 포함될 수 있습니다.
또한 에너지 관리에는 재생 에너지 서비스 시운전을 위한 재무 계획을 수립하고 향후 몇 년간 청정 에너지 소비 및 에너지 비용 절감을 위한 기타 개선 사항과 같은 보다 정교한 활동도 포함됩니다.
보다 정교한 에너지 관리 프로그램은 기술을 활용합니다. 예를 들어, 유틸리티 추적 소프트웨어는 미래의 에너지 사용량을 예측하고 에너지 예산을 계획합니다. 이는 기업의 전략적 의사 결정자가 에너지 관리 전략이 목표 및 재무 계획과 관련이 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 엔터프라이즈 관리 소프트웨어는 IoT, 고급 연결성 및 빅데이터를 사용하여 기업이 에너지 데이터 분석을 통해 시설 관리를 개선하고 에너지 소비 및 에너지 관리 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
전 세계적으로 에너지 절약에 대한 필요성이 커지고 있으며, 이러한 추세는 가격, 배출 목표 및 우리 모두에게 영향을 미치는 법규에 영향을 미칩니다. 에너지 관리는 지구 온난화의 원인이 되는 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 점점 더 제한되는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데도 도움이 됩니다.
energystar.gov(IBM 외부 링크)에 따르면 에너지 사용은 미국 상업용 오피스 빌딩의 단일 운영 비용 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 기업의 일반적인 운영 예산의 약 3분의 1에 해당하며 국가 연간 온실가스 배출량의 거의 20%를 차지합니다. Energy StarÒ는 오피스 빌딩이 소비하는 에너지의 최대 3분의 1을 낭비하고 있다고 말합니다.
에너지 관리가 특히 사이버 공격에 취약한 유럽에서는 에너지 공급(IBM 외부 링크)이 더욱 중요합니다. 이는 평균적으로 EU 기업이 미국 기업보다 정보 보안에 41% 적게 투자하고 있기 때문입니다. 따라서 유럽 기업들은 에너지 보안 솔루션을 구현하고 데이터, 액세스 및 네트워크를 보호하는 데 도움이 되는 이니셔티브가 더 많이 필요합니다.
에너지 관리 프로그램은 탄소 배출로 인해 발생하는 글로벌 문제를 완화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 기업에도 이점을 제공합니다.
에너지 관리 소프트웨어를 도입하면 기업의 예산을 관리하고 비즈니스 운영 능력에 영향을 미칠 수 있는 에너지 가격 인상과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다. 기업은 유틸리티 비용과 에너지 효율성 추적을 통해 예산을 더 효율적으로 책정하고 전체 운영 비용에 대한 더 나은 인사이트를 얻을 수 있습니다. Energy Star에 따르면, 에너지 사용량을 10% 줄이면 순영업소득이 1.5% 증가할 수 있습니다.
에너지를 모니터링하고 관리하면 사용량과 소비량 감소를 통해 기업의 수익에서 비용 절감 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 불안정한 공급망에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 또한 에너지 관리 프로그램은 경쟁력 있는 조달을 통해 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기업이 강력한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기반을 갖추면 에너지를 절약하고 투명성을 높이며 더 나은 지속가능성 목표를 향해 나아갈 수 있습니다.
단일 기록 시스템을 사용하여 에너지 사용, 비용, 시간 및 보고 부담을 줄이는 에너지 관리 솔루션을 통해 고객은 환경 위험의 영향을 관리할 수 있습니다. 또한 효율성 기회를 식별하고 지속가능성 위험을 평가하여 ESG 전략적 성과에 초점을 맞춥니다.
에너지 비용을 절감하고 탄소 배출량을 줄이는 활동뿐만 아니라 기업의 탄소 발자국을 줄이는 일은 환경에 대한 기업의 노력을 보여주는 것이기 때문에 지속가능성을 높이고 친환경 에너지를 옹호하는 기업 이미지를 홍보할 수 있습니다. 온실가스 배출을 줄이면 기업의 사회적 책임이 더 커지고 이러한 노력에 대한 인정을 받게 됩니다.
지속가능성 전문가와 함께 지속가능성 전략 및 로드맵에 대한 컨설팅을 전략적으로 접근하면 가장 효과적인 에너지 및 ESG 관리를 할 수 있습니다. 다른 이점 뿐만 아니라, 탈탄소화 및 재생에너지로의 전환을 포함한 노력에 대한 컨설팅은 지속가능한 에너지 및 재생에너지 사용 최적화를 중시하고 기업의 사회적 책임을 중요하게 생각하는 신규 및 젊은 직원들을 유치하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
지능형 자산 관리는 다양한 산업 사용 사례에서 에너지 효율성을 창출할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
에너지 관리 또한 여러 가지 과제를 안고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
지능형 자산 관리를 통해 에너지를 절약하고 탈탄소화를 실현합니다.
효율적인 데이터 센터와 보다 지속 가능하고 안전한 IT 운영으로 에너지 및 탄소 배출량을 줄입니다.
모든 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 지표를 단일 플랫폼에서 관리하여 지속가능성을 촉진합니다.
부동산 및 시설 관리 운영을 최적화하여 효율성과 지속가능성을 높입니다.
개방형 AI 기반 솔루션 및 플랫폼과 IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속가능성 여정과 에너지 관리 효율성을 높이세요.
IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.