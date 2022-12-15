에너지 관리란 무엇인가요?

에너지 관리에는 월별 에너지 요금 모니터링, 에너지 절약형 전구로의 업그레이드와 같은 사소한 조치부터 단열재 추가, 반사형 지붕 덮개 설치, 에너지 성능을 최적화하기 위한 HVAC(난방 및 냉방) 장비 개선과 같은 보다 광범위한 개선이 포함될 수 있습니다.

또한 에너지 관리에는 재생 에너지 서비스 시운전을 위한 재무 계획을 수립하고 향후 몇 년간 청정 에너지 소비 및 에너지 비용 절감을 위한 기타 개선 사항과 같은 보다 정교한 활동도 포함됩니다.

보다 정교한 에너지 관리 프로그램은 기술을 활용합니다. 예를 들어, 유틸리티 추적 소프트웨어는 미래의 에너지 사용량을 예측하고 에너지 예산을 계획합니다. 이는 기업의 전략적 의사 결정자가 에너지 관리 전략이 목표 및 재무 계획과 관련이 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 엔터프라이즈 관리 소프트웨어는 IoT, 고급 연결성 및 빅데이터를 사용하여 기업이 에너지 데이터 분석을 통해 시설 관리를 개선하고 에너지 소비 및 에너지 관리 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.