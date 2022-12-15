에너지 관리란 무엇인가요?

에너지 관리가 에너지 소비를 모니터링, 제어 및 최적화하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여주는 그림
에너지 관리란 무엇인가요?

에너지 관리(energy management)는 에너지 사용을 보존하고 에너지 비용을 줄이기 위해 조직의 에너지 소비를 적극적이고 체계적으로 모니터링, 제어 및 최적화하는 것입니다.

에너지 관리에는 월별 에너지 요금 모니터링, 에너지 절약형 전구로의 업그레이드와 같은 사소한 조치부터 단열재 추가, 반사형 지붕 덮개 설치, 에너지 성능을 최적화하기 위한 HVAC(난방 및 냉방) 장비 개선과 같은 보다 광범위한 개선이 포함될 수 있습니다.

또한 에너지 관리에는 재생 에너지 서비스 시운전을 위한 재무 계획을 수립하고 향후 몇 년간 청정 에너지 소비 및 에너지 비용 절감을 위한 기타 개선 사항과 같은 보다 정교한 활동도 포함됩니다.

보다 정교한 에너지 관리 프로그램은 기술을 활용합니다. 예를 들어, 유틸리티 추적 소프트웨어는 미래의 에너지 사용량을 예측하고 에너지 예산을 계획합니다. 이는 기업의 전략적 의사 결정자가 에너지 관리 전략이 목표 및 재무 계획과 관련이 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 엔터프라이즈 관리 소프트웨어는 IoT, 고급 연결성 및 빅데이터를 사용하여 기업이 에너지 데이터 분석을 통해 시설 관리를 개선하고 에너지 소비 및 에너지 관리 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
에너지 관리 프로그램이 중요한 이유

전 세계적으로 에너지 절약에 대한 필요성이 커지고 있으며, 이러한 추세는 가격, 배출 목표 및 우리 모두에게 영향을 미치는 법규에 영향을 미칩니다. 에너지 관리는 지구 온난화의 원인이 되는 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 점점 더 제한되는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데도 도움이 됩니다.

energystar.gov(IBM 외부 링크)에 따르면 에너지 사용은 미국 상업용 오피스 빌딩의 단일 운영 비용 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 기업의 일반적인 운영 예산의 약 3분의 1에 해당하며 국가 연간 온실가스 배출량의 거의 20%를 차지합니다. Energy StarÒ는 오피스 빌딩이 소비하는 에너지의 최대 3분의 1을 낭비하고 있다고 말합니다.

에너지 관리가 특히 사이버 공격에 취약한 유럽에서는 에너지 공급(IBM 외부 링크)이 더욱 중요합니다. 이는 평균적으로 EU 기업이 미국 기업보다 정보 보안에 41% 적게 투자하고 있기 때문입니다. 따라서 유럽 기업들은 에너지 보안 솔루션을 구현하고 데이터, 액세스 및 네트워크를 보호하는 데 도움이 되는 이니셔티브가 더 많이 필요합니다.

 
에너지 관리 프로그램을 통해 기업이 얻는 이점

에너지 관리 프로그램은 탄소 배출로 인해 발생하는 글로벌 문제를 완화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 기업에도 이점을 제공합니다.

에너지 관리 소프트웨어를 도입하면 기업의 예산을 관리하고 비즈니스 운영 능력에 영향을 미칠 수 있는 에너지 가격 인상과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다. 기업은 유틸리티 비용과 에너지 효율성 추적을 통해 예산을 더 효율적으로 책정하고 전체 운영 비용에 대한 더 나은 인사이트를 얻을 수 있습니다. Energy Star에 따르면, 에너지 사용량을 10% 줄이면 순영업소득이 1.5% 증가할 수 있습니다.

에너지를 모니터링하고 관리하면 사용량과 소비량 감소를 통해 기업의 수익에서 비용 절감 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 불안정한 공급망에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 또한 에너지 관리 프로그램은 경쟁력 있는 조달을 통해 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.
에너지 관리 및 ESG

기업이 강력한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기반을 갖추면 에너지를 절약하고 투명성을 높이며 더 나은 지속가능성 목표를 향해 나아갈 수 있습니다.

단일 기록 시스템을 사용하여 에너지 사용, 비용, 시간 및 보고 부담을 줄이는 에너지 관리 솔루션을 통해 고객은 환경 위험의 영향을 관리할 수 있습니다. 또한 효율성 기회를 식별하고 지속가능성 위험을 평가하여 ESG 전략적 성과에 초점을 맞춥니다.

에너지 비용을 절감하고 탄소 배출량을 줄이는 활동뿐만 아니라 기업의 탄소 발자국을 줄이는 일은 환경에 대한 기업의 노력을 보여주는 것이기 때문에 지속가능성을 높이고 친환경 에너지를 옹호하는 기업 이미지를 홍보할 수 있습니다. 온실가스 배출을 줄이면 기업의 사회적 책임이 더 커지고 이러한 노력에 대한 인정을 받게 됩니다.

지속가능성 전문가와 함께 지속가능성 전략 및 로드맵에 대한 컨설팅을 전략적으로 접근하면 가장 효과적인 에너지 및 ESG 관리를 할 수 있습니다. 다른 이점 뿐만 아니라, 탈탄소화 및 재생에너지로의 전환을 포함한 노력에 대한 컨설팅은 지속가능한 에너지 및 재생에너지 사용 최적화를 중시하고 기업의 사회적 책임을 중요하게 생각하는 신규 및 젊은 직원들을 유치하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
지능형 자산 관리로 빌딩, 공급망 및 제조에 에너지 효율을 창출하는 방법

지능형 자산 관리는 다양한 산업 사용 사례에서 에너지 효율성을 창출할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 건물: 사무실, 공장 및 기타 시설의 에너지를 관리하면 다양한 방법으로 에너지를 절약하고 탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 지능형 자산 관리는 AI, IoT, 분석 등의 기술을 사용하여 건물의 효율성을 검사 및 모니터링하고, 전력망에 미치는 잠재적 영향을 계산하고, 고장을 예측하고, 유지보수 절차를 더 잘 계획할수 있도록 도와줍니다. 지능형 자산 관리 기술을 사용하는 기업은 생산성을 높이고 시설의 에너지 효율을 개선하여 배출량을 줄이고 기후 위험을 완화하며 자산 수명 주기를 연장할 수 있습니다. 또한 청정 에너지원, 효율적인 폐기물 관리, 탈탄소화에 대한 운영 인사이트를 얻을 수 있습니다.
 
  • 지속 가능한 공급망: AI와 블록체인을 활용한 지능형 공급망 자동화는 현재 공급망의 취약점이 비즈니스에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 고객은 보다 탄력적이고 지속가능한 공급망을 통해 신속하고 자신감 있게 대응하고 중단을 완화할 수 있습니다. Scope 3 배출량(기업이 직접 배출하지는 않지만 창고, 운송, 폐기물 운영 등 공급망 내에서 발생하는 간접 배출)을 측정하면 기업은 지속가능성 측면에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. Scope 3 배출량은 기업이 직접 통제할 수 없지만, 이를 측정하면 공급망의 배출 문제를 파악하고 변화를 이끌어낼 수 있습니다. Scope 1(직접 배출) 및 Scope 2(간접 배출)와 비교할 때 Scope 3 배출은 일반적으로 가장 높은 수준의 온실 가스를 나타냅니다.
 
  • 제조: 제조 시설은 화석 연료를 많이 연소하며 에너지 소비량이 가장 큰 곳 중 하나입니다. 제조업의 에너지 사용을 지속 가능하게 줄이기 위한 에너지 관리 프로그램을 만들려면 다양한 계량기, 데이터베이스, 여러 공장 현장에서 에너지 효율 데이터를 수집 및 분석하고 프로젝트 관리 계획을 수립해야 합니다. 산업용 사물인터넷(IIoT) 및 분석을 활용하는 IT 기반의 공장 현장일수록 예측 유지보수와 품질이 향상되어 제조가 더욱 스마트해집니다. 사례 연구에 따르면 제조업의 에너지 소비 패턴을 바꾸려면 변화, 인프라 투자, 재교육이 필요하기 때문에 에너지 사용을 줄이기 위해서는 관리 인력이 에너지 절감에 전념해야 합니다.
에너지 관리의 당면 과제

에너지 관리 또한 여러 가지 과제를 안고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 데이터 무결성, 분석 또는 명확한 벤치마크가 충분하지 않음: 수동 에너지 감사를 통해 데이터를 수집하는 기존의 건물 관리 시스템 및 계량기로는 낭비적인 에너지 사용 패턴을 확인할 수 있는 데이터를 얻을 수 없습니다. 에너지 관리 시스템을 사용하면 에너지 소비에 관한 더 많은 데이터에 더 쉽고 편리하게 액세스하고 사용할 수 있습니다. 강력한 에너지 관리 시스템은 신뢰할 수 있는 맞춤형 에너지 보고서를 정기적으로 자동 생성합니다.
 
  • 결함이 있는 시스템, 잘못된 설정, 제대로 관리되지 않은 장비: 정기 점검을 너무 자주 실시하면 시간과 비용이 낭비됩니다. 장비가 예기치 않게 고장나면 사후 대응 유지보수에 돌입하게 되고, 이로 인해 문제가 발생하고 예상치 못한 비용이 지출될 수 있습니다. 이와 달리 지능형 에너지 시스템은 장비 고장과 에너지 낭비를 즉시 알려줍니다. 시스템을 통해 에너지 소비에 대한 실시간 정보를 얻을 수 있으며 일관된 결과를 위해 에너지 KPI를 설정할 수 있습니다. 정기 및 예방적 유지보수 일정이 포함된 사전 예방적 유지보수 전략을 갖추면 장비가 정기적으로 관리되고 수명이 연장됩니다.
 
  • 에너지 업그레이드 계획 미비: 심층적인 에너지 데이터를 통해 에너지 개조 또는 업그레이드 이니셔티브에 대한 현명한 결정을 내릴 수 있어 비용을 절감하고 ROI를 높일 수 있습니다.
다음 단계 안내

IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.

