대부분의 소비자는 '개인 데이터'가 무엇을 의미하는지에 대한 일반적인 개념을 가지고 있지만, 이 문구는 사람마다 다른 의미를 가질 수 있으며 처음에 상상했던 것보다 훨씬 더 많은 것을 의미할 수 있습니다.

CCPA의 맥락에서 개인 데이터는 "특정 소비자 또는 가구를 식별하고, 연관시키고, 설명하는 정보 및 이를 합리적으로 연관시킬 수 있거나, 직간접적으로 연결할 수 있는 정보"로 정의됩니다.1

CCPA 지침은 다음과 같은 개인 데이터의 구체적인 예를 다룹니다.

이름

주소

전화번호

이메일 주소

IP 주소

생년월일

사회 보장 번호

운전면허증 번호

여권 번호

은행 계좌 정보

신용카드/직불카드 번호

교육 데이터 및 자격 증명

데이터 분석을 통해 각 유형의 정보를 결합하여 특정 소비자 또는 소비자 그룹에 대한 종합적인 시각을 만들고 소비자 마케팅 트렌드에 대한 광범위한 추론을 내리는 데 사용할 수 있다면 마케터에게 개인 데이터의 가치는 훨씬 더 높아집니다. 일상적으로 수집되는 다른 형태의 PI도 다음을 나타낼 수 있습니다.

소비자 쇼핑 선호도

개인 인터넷 사용 기록

분명한 개인적 태도

특정 개인 행동

또 다른 관심 영역은 쿠키와 쿠키가 웹사이트에서 고유 식별자로 사용되는 방식입니다. 여기에는 자사 쿠키(비즈니스 목적이 종료되면 스스로 삭제하도록 설계됨)와 타사 쿠키(자동으로 자체 삭제되지 않으며 민감한 개인 정보를 포함한 다양한 유형의 개인 데이터를 수집하는 기능이 있음)가 포함됩니다.

웹사이트가 타사 쿠키를 오용할 가능성이 있기 때문에 CCPA는 쿠키를 사용하여 웹사이트를 통해 수집한 데이터를 PI로 간주하여 보호할 가치가 있는 것으로 간주합니다.