데이터 카탈로그란 무엇입니까?

데이터 카탈로그는 조직 내의 데이터 자산에 대한 자세한 재고입니다. 사용자가 데이터를 쉽게 검색, 이해, 관리, 선별하고 액세스할 수 있도록 지원합니다.





데이터 카탈로그는 메타데이터와 데이터 관리 도구를 사용하여 데이터 자산을 구성해 데이터 분석가, 데이터 과학자, 데이터 관리자 등의 사용자가 분석이나 비즈니스 사용 사례에 적합한 데이터를 빠르게 찾을 수 있도록 합니다. 많은 데이터 카탈로그가 자연어 검색을 지원해, 사용자는 코드나 SQL 쿼리를 작성하지 않고도 데이터를 찾을 수 있습니다.

데이터 카탈로그는 일반적으로 다음과 같은 다양한 데이터 자산을 포함합니다.

강력한 데이터 카탈로그에는 각 데이터 자산의 메타데이터 수집 및 큐레이션을 위한 메타데이터 관리 기능도 포함되어 있습니다. 이러한 기능을 사용하면 데이터를 더 쉽게 식별, 평가 및 효과적으로 사용할 수 있습니다. 카탈로그는 또한 데이터 거버넌스 도구를 제공하여 데이터 품질, 데이터 무결성 및 데이터 보안에 대한 보호를 지원합니다.