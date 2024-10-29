민감한 데이터를 보호하는 것이 중요한 이유

가상 의료 서비스 제공업체인 Confidant Health에서 발생한 데이터 유출은 개인 식별 정보(PII)와 민감한 데이터 간의 엄청난 차이를 여실히 드러냈습니다.
이 이야기는 보안 연구원인 Jeremiah Fowler가 Confidant 상황과 연결된 5.3테라바이트의 노출된 데이터가 포함된 보안되지 않은 데이터베이스를 발견하면서 시작되었습니다. 이 회사는 코네티컷, 플로리다, 텍사스 및 기타 주에서 중독 회복 지원 및 정신적 상황 치료를 제공합니다.
WIRED가 처음 보고한 이 유출에는 환자 이름과 주소와 같은 PII뿐만 아니라 치료 세션의 오디오 및 비디오 녹화, 상세한 정신과 진료 기록, 포괄적인 병력과 같은 민감한 정보도 포함되었습니다.
해당 기사에서는 일부 정보가 얼마나 끔찍할 정도로 민감하고 심각한지 보여주었습니다. 기사에 따르면, "7페이지 분량의 한 정신과 초기 상담 기록에는… 환자가 가족 구성원이 사망하기 전에 조부모의 호스피스 치료용으로 보관돼 있던 마약성 진통제를 가져다 복용했다고 주장한 내용을 포함해, 알코올 및 기타 물질 사용 문제에 대한 상세한 내용이 담겨 있다"고 전했습니다. 또 다른 문서에서는 한 어머니가 남편과 아들 사이의 '갈등이 심한' 관계를 설명하며, 아들이 각성제를 사용하던 당시 어머니의 파트너가 자신을 성적으로 학대했다고 비난했다는 내용도 포함돼 있었다고 합니다.
IBM의 2024년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 46%의 데이터 유출이 고객 PII와 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 이 보고서는 또한 지적 재산권(IP) 데이터의 기록당 비용이 156달러에서 173달러로 크게 증가했다고 지적합니다.
그러나 Confidant Health 사건의 노출 수준은 영향을 받은 개인이 입을 수 있는 잠재적 피해가 상당히 증가했음을 나타내며, 이는 단순한 PII 유출과 관련된 위험을 훨씬 능가합니다.
사이버 공격자와 악의적인 행위자는 의료 데이터를 포함한 민감한 데이터를 높이 평가합니다. 이는 소셜 엔지니어링 공격, 표적 협박 또는 비윤리적인 경쟁자나 적에게 판매하는 데 사용될 수 있기 때문입니다. 정보의 민감한 특성 때문에 악의적인 악용에 악용될 가능성이 높습니다.
분명히 말씀드리자면, 의료 정보와 같은 민감한 데이터의 노출은 대상뿐만 아니라 고용주에게도 위험할 수 있습니다. 이 데이터는 직원을 협박하여 회사 침해에 도움이 될 수 있는 비밀번호 및 기타 데이터를 제공하도록 유도하는 데 사용될 수 있습니다.
잠재적인 공격 벡터는 다음과 같습니다.
최근의 유출 사고는 특히 의료 환경에서 강력한 데이터 보호 조치가 얼마나 중요한지 다시 한 번 일깨워줍니다. 핵심은 포괄성과 지속적인 경계입니다.
의료 및 기타 환경에서 민감한 정보를 보호하려면 포괄적인 접근 방식이 필요합니다.
암호화는 중요한 데이터를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 모든 통신 및 데이터 전송에 엔드투엔드 암호화를 사용하여 미사용 데이터와 전송 중인 데이터를 모두 암호화하는 것이 필수적입니다. 분실이나 도난 시 데이터를 보호하기 위해 모바일 디바이스와 노트북에는 디바이스 암호화를 구현해야 합니다.
네트워크 보안은 데이터 보호의 또 다른 중요한 측면입니다. 차세대 방화벽과 침입 탐지/방지 시스템을 배포하면 외부 위협을 방어하는 데 도움이 됩니다. 네트워크 세분화는 민감한 데이터를 격리할 수 있으며 가상 사설망은 안전한 원격 액세스를 제공합니다.
데이터 보호 조치에는 데이터 이동을 모니터링하고 통제하는 데이터 유실 방지 솔루션의 도입이 포함되어야 합니다. 데이터 마스킹 및 토큰화를 사용하여 민감한 정보를 보호할 수 있으며, 테스트를 거친 복원 절차를 통한 정기 백업은 사고 발생 시 데이터 가용성을 보장합니다.
엔드포인트 보안은 멀웨어 및 기타 위협으로부터 보호하는 데 중요합니다. 최신 바이러스 백신 및 맬웨어 방지 소프트웨어를 유지하고, 엔드포인트 탐지 및 대응 솔루션을 구현하고, 회사 소유 디바이스에 대한 모바일 디바이스 관리를 사용하세요.
조직적 관점에서 볼 때, 포괄적인 데이터 보호 정책을 개발하고 시행하는 것이 기본입니다. 여기에는 공식적인 사고 대응 계획을 구현하고 명확한 데이터 보존 및 폐기 절차를 수립하는 것이 포함됩니다. 모든 직원을 대상으로 하는 정기적인 보안 인식 교육과 민감한 데이터를 다루는 담당자를 위한 전문 교육을 통해 조직 전체에 보안 의식을 고취시키는 데 도움이 됩니다.
위험 관리는 정기적인 위험 평가와 취약성 스캔을 수행하는 지속적인 프로세스입니다. 모든 시스템과 소프트웨어에 정기적인 업데이트와 패치를 적용하여 공식적인 위험 관리 프로그램을 구현해야 합니다.
타사 위험 관리도 마찬가지로 중요합니다. 여기에는 엄격한 공급업체 위험 관리 절차를 구현하고, 모든 타사 계약에 데이터 보호 조항을 포함하도록 하며, 타사 액세스 및 데이터 처리 관행을 정기적으로 감사하는 것이 포함됩니다.
규정 준수 및 감사는 강력한 보안 프로그램의 중요한 구성 요소입니다. 조직은 HIPAA와 같은 관련 의료 규정을 준수해야 합니다. 정기적인 내부 및 외부 보안 감사를 수행하고 모든 데이터 접근 및 시스템 활동에 대한 자세한 로그를 유지 관리해야 합니다.
효과적인 데이터 보호를 위해서는 데이터 거버넌스가 필수적입니다. 여기에는 공식적인 데이터 분류 시스템 구현, 데이터 소유권 및 관리 역할 설정, 모든 민감한 데이터의 정기적인 목록 작성 및 매핑이 포함됩니다.
사고 대응 및 복구 능력은 보안 침해의 영향을 최소화하는 데 매우 중요합니다. 조직은 사고 대응 계획을 개발하고 정기적으로 테스트하고, 전담 사고 대응 팀을 구성하고, 자동화된 위협 탐지 및 대응 기능을 구현해야 합니다.
물리적 보안 조치를 간과해서는 안 됩니다. 데이터 센터 및 민감한 영역에 대한 물리적 액세스를 보호하고, 물리적 미디어에 대한 적절한 폐기 절차를 구현하고, 중요 영역에서 감시 및 액세스 제어 시스템을 사용하는 것은 모두 포괄적인 보안 전략의 중요한 측면입니다.
이러한 조치를 구현함으로써 조직은 데이터 보호 태세를 크게 강화할 수 있습니다. 하지만 사이버 보안은 지속적인 경계가 필요한 지속적인 프로세스라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 끊임없이 진화하는 사이버 위협 환경에서 민감한 정보를 강력하게 보호하려면 보안 프로그램을 정기적으로 평가하고 개선해야 합니다.
점점 더 디지털화되는 환경을 헤쳐나가는 오늘날, 이 사건은 민감한 데이터를 보고 보호하는 방식에 대한 패러다임 전환이 시급하다는 것을 보여줍니다. 더 이상 PII 보호에만 집중하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 조직은 민감한 개인정보의 고유한 가치와 취약성을 인식하는 통합적 접근 방식을 채택해야 합니다.