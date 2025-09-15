대규모 AI는 모든 데이터에 액세스하고 이를 통합, 관리하고 보호할 수 있는 강력한 데이터 기반에서 시작됩니다. 이 데이터가 정형 데이터이거나 비정형 데이터이거나, 클라우드에 있거나, 온프레미스에 있거나 상관없습니다. 결국, 여러분의 사업에는 일반적인 것이 하나도 없는데, 왜 AI를 일반적인 데이터로 훈련시키나요?