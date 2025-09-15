파란색 곡선 라인이 있는 미니멀한 인포그래픽

데이터의 중요성

Data Matters 허브에서는 가장 중요한 AI 자산인 고유한 데이터를 최적화하는 방법에 대한 전문가 해설을 제공합니다.

사일로화된 데이터는 낭비되는 데이터입니다. 정형 데이터와 비정형 데이터를 통합하는 방법을 알아보세요.

AI 성능은 데이터 품질이 좌우합니다. 큐레이션하고 풍부하게 만드는 방법을 발견하세요.

Heather Gentile의 인물 사진
사람들은 신뢰할 수 없는 AI는 사용하지 않습니다. 데이터 및 AI 거버넌스 및 보안에 대해 자세히 알아보세요.

더 빠른 ROI는 더 나은 데이터 관리에서 시작됩니다

대규모 AI는 모든 데이터에 액세스하고 이를 통합, 관리하고 보호할 수 있는 강력한 데이터 기반에서 시작됩니다. 이 데이터가 정형 데이터이거나 비정형 데이터이거나, 클라우드에 있거나, 온프레미스에 있거나 상관없습니다. 결국, 여러분의 사업에는 일반적인 것이 하나도 없는데, 왜 AI를 일반적인 데이터로 훈련시키나요?

사례 연구

추상적인 2D 일러스트

Octagon의 인텔리전스

UFC와 IBM은 대규모 데이터 분석과 매력적인 스토리텔링의 균형을 맞추기 위해 협력했습니다.
다채로운 띠가 있는 빨간색 플라스틱 도구

운전석에 앉은 AI

패독에서는 데이터가 차량 자체보다 더 빠르게 흐릅니다. 페라리와 IBM은 "말 그대로 주머니 속의 레이스 데이"와 같은 디지털 팬 경험을 제공하기 위해 파트너십을 맺었습니다.
파란색과 보라색 선 및 화살표로 이루어진 기하학적 패턴

데이터 리더의 현실화

이론상으로 AI를 지원하는 데이터를 준비하는 방법도 있고, 실제로 AI에 대응하는 데이터를 준비하는 방법도 있습니다. USAA, Microsoft, AT&T 및 Lockheed Martin의 기술 리더들이 혁신을 가속화하는 데이터 기반을 구축하는 방법에 대한 솔직한 인사이트를 제공합니다.

데이터 리더를 위한 블로그

AI 에이전트가 유용하거나 유해한 이유는 무엇인가요?

차이점 알아보기
더 스마트한 데이터 의사 결정을 위한 여섯 단계

성공을 계획하세요
어두운 곳에서 데이터 꺼내기

모든 인사이트를 추적하세요
AI를 위험에 빠뜨리는 거버넌스 격차

위험 요소 확인
다음 단계 안내

고품질, 접근성, 그리고 관리형 데이터를 활용해 AI 파일럿을 대규모 AI로 전환하세요. IBM 데이터 솔루션이 조직이 AI 시대에 번창하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.

데이터 및 AI 솔루션 살펴보기 watsonx.data 살펴보기