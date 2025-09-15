대규모 AI는 모든 데이터에 액세스하고 이를 통합, 관리하고 보호할 수 있는 강력한 데이터 기반에서 시작됩니다. 이 데이터가 정형 데이터이거나 비정형 데이터이거나, 클라우드에 있거나, 온프레미스에 있거나 상관없습니다. 결국, 여러분의 사업에는 일반적인 것이 하나도 없는데, 왜 AI를 일반적인 데이터로 훈련시키나요?
패독에서는 데이터가 차량 자체보다 더 빠르게 흐릅니다. 페라리와 IBM은 "말 그대로 주머니 속의 레이스 데이"와 같은 디지털 팬 경험을 제공하기 위해 파트너십을 맺었습니다.
이론상으로 AI를 지원하는 데이터를 준비하는 방법도 있고, 실제로 AI에 대응하는 데이터를 준비하는 방법도 있습니다. USAA, Microsoft, AT&T 및 Lockheed Martin의 기술 리더들이 혁신을 가속화하는 데이터 기반을 구축하는 방법에 대한 솔직한 인사이트를 제공합니다.
고품질, 접근성, 그리고 관리형 데이터를 활용해 AI 파일럿을 대규모 AI로 전환하세요. IBM 데이터 솔루션이 조직이 AI 시대에 번창하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.