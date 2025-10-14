AI의 부상으로 명확하고 실행 가능한 데이터 전략이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

뉘앙스를 구분해야 합니다. 즉, 각 AI 사용 사례마다 고유한 데이터 요구 사항이 있습니다. 예를 들어 생성형 AI를 최대한 활용하려면 잘 관리되는 비정형 데이터가 필요합니다.

목표가 무엇이든, 성공적인 데이터 전략은 데이터 자산, 데이터 인프라, 기업 데이터 사용 환경을 이해하는 것에서 시작됩니다. 또한 조직 전반에 걸쳐 팀을 강화할 수 있도록 데이터 리터러시, 데이터 민주화, AI 노하우 문화를 심어줘야 합니다.

다음 여섯 개 파트로 구성된 프레임워크는 비즈니스 전반에 걸쳐 확장되고 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 되는 AI를 육성하기 위한 데이터 전략을 설계하는 데 도움이 됩니다.