유명한 Formula 1 레이싱 팀인 Scuderia Ferrari HP는 세계에서 가장 크고 열정적인 팬층을 보유하고 있으며, 팬 수는 무려 3억 9,600만 명에 달합니다. Ferrari의 팬은 많은 F1 팔로워와 달리 개인 드라이버보다 팀에 대한 충성도가 높다는 점이 독특합니다. 이러한 충성도의 핵심에는 여러 세대에 걸쳐 구축된 Ferrari의 열성 팬층인 Tifosi가 있습니다. 이 글로벌 커뮤니티의 지속적인 지원은 수십 년 동안 이 레이싱 팀의 아이덴티티를 형성하는 데 도움이 되었습니다.

Scuderia Ferrari HP 드라이버인 Charles Leclerc는 "Ferrari 브랜드와 역사에 대한 Ferrari 팬의 열정은 매우 특별하며, 이러한 열정은 이탈리아에 있을 때나 레이싱 트랙을 달릴 때마다 확실히 느낄 수 있습니다."라고 말합니다.

Scuderia Ferrari의 팬층은 확대되고 있습니다. 기존 팬 외에도, 새로운 세대의 지지자가 등장하고 있습니다. 이러한 새로운 지지자는 디지털에 익숙한 슈퍼 팬이자 최초의 팔로워이며, 새로운 채널과 관점을 통해 Formula 1의 흥미진진한 매력을 발견하고 있습니다.

Scuderia Ferrari HP의 팬 개발 책임자인 Stefano Pallard는 "Ferrari의 팬은 여러 가지 면에서 다릅니다. 이러한 차이는 Ferrari 역사와 유산에서 비롯됩니다. Ferrari는 F1의 시작부터 지금까지 매년 참가해 온 유일한 팀입니다. 우리는 이러한 점이 매우 자랑스럽습니다."라고 말합니다.

이처럼 역동적이고 다양한 관중을 보유한 Scuderia Ferrari는 Ferrari 경험의 독점성과 진정성을 유지하면서 다양한 요구 사항을 충족할 방법이 필요했습니다. Scuderia Ferrari는 트랙 안팎에서 그리고 레이스 이전, 도중, 이후에 팬에게 더 가까이 다가가기를 원했습니다.

Scuderia Ferrari의 기존 F1 팬 앱은 편집 콘텐츠가 풍부했습니다. 하지만 팀은 더 많은 상호작용과 개인화를 원했습니다. 이를 위해 Scuderia Ferrari는 IBM에 전 세계적으로 확장하고 현지에 맞게 조정하며 Prancing Horse의 명성을 반영할 수 있는 팬 경험을 구축해 달라고 요청했습니다.

Scuderia Ferrari의 단장인 Frédéric Vasseur는 더욱 깊이 있고 매력적인 팬 경험의 필요성을 강조하며 "지난 몇 년 동안 새로운 팬이 많이 생겨났지만, 이들 모두가 F1에 대해 자세히 알고 있는 것은 아닙니다. 따라서 새로운 팬에게 우리가 무슨 일을 하는지 이해할 기회를 제공하는 것이 중요합니다."라고 말합니다.