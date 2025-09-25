IBM이 Scuderia Ferrari HP의 새로운 디지털 팬 경험을 지원합니다
앱은 Scuderia Ferrari HP 디지털 커뮤니티의 스마트 허브로 자리매김했습니다. 여기에서 팬은 이 레이싱 팀의 과거 역사와 미래를 자세히 알아보고 기념할 수 있습니다. 2025년 5월 마이애미 그랑프리에서 새로운 앱을 출시한 이후 다음과 같은 성과를 거두었습니다.
"Ferrari 팬에게 꼭 필요한 앱입니다. 이제 언제 어디서나 레이스 콘텐츠를 접할 수 있습니다."
– Lewis Hamilton, Scuderia Ferrari HP 드라이버
유명한 Formula 1 레이싱 팀인 Scuderia Ferrari HP는 세계에서 가장 크고 열정적인 팬층을 보유하고 있으며, 팬 수는 무려 3억 9,600만 명에 달합니다. Ferrari의 팬은 많은 F1 팔로워와 달리 개인 드라이버보다 팀에 대한 충성도가 높다는 점이 독특합니다. 이러한 충성도의 핵심에는 여러 세대에 걸쳐 구축된 Ferrari의 열성 팬층인 Tifosi가 있습니다. 이 글로벌 커뮤니티의 지속적인 지원은 수십 년 동안 이 레이싱 팀의 아이덴티티를 형성하는 데 도움이 되었습니다.
Scuderia Ferrari HP 드라이버인 Charles Leclerc는 "Ferrari 브랜드와 역사에 대한 Ferrari 팬의 열정은 매우 특별하며, 이러한 열정은 이탈리아에 있을 때나 레이싱 트랙을 달릴 때마다 확실히 느낄 수 있습니다."라고 말합니다.
Scuderia Ferrari의 팬층은 확대되고 있습니다. 기존 팬 외에도, 새로운 세대의 지지자가 등장하고 있습니다. 이러한 새로운 지지자는 디지털에 익숙한 슈퍼 팬이자 최초의 팔로워이며, 새로운 채널과 관점을 통해 Formula 1의 흥미진진한 매력을 발견하고 있습니다.
Scuderia Ferrari HP의 팬 개발 책임자인 Stefano Pallard는 "Ferrari의 팬은 여러 가지 면에서 다릅니다. 이러한 차이는 Ferrari 역사와 유산에서 비롯됩니다. Ferrari는 F1의 시작부터 지금까지 매년 참가해 온 유일한 팀입니다. 우리는 이러한 점이 매우 자랑스럽습니다."라고 말합니다.
이처럼 역동적이고 다양한 관중을 보유한 Scuderia Ferrari는 Ferrari 경험의 독점성과 진정성을 유지하면서 다양한 요구 사항을 충족할 방법이 필요했습니다. Scuderia Ferrari는 트랙 안팎에서 그리고 레이스 이전, 도중, 이후에 팬에게 더 가까이 다가가기를 원했습니다.
Scuderia Ferrari의 기존 F1 팬 앱은 편집 콘텐츠가 풍부했습니다. 하지만 팀은 더 많은 상호작용과 개인화를 원했습니다. 이를 위해 Scuderia Ferrari는 IBM에 전 세계적으로 확장하고 현지에 맞게 조정하며 Prancing Horse의 명성을 반영할 수 있는 팬 경험을 구축해 달라고 요청했습니다.
Scuderia Ferrari의 단장인 Frédéric Vasseur는 더욱 깊이 있고 매력적인 팬 경험의 필요성을 강조하며 "지난 몇 년 동안 새로운 팬이 많이 생겨났지만, 이들 모두가 F1에 대해 자세히 알고 있는 것은 아닙니다. 따라서 새로운 팬에게 우리가 무슨 일을 하는지 이해할 기회를 제공하는 것이 중요합니다."라고 말합니다.
"IBM Consulting은 팬 경험을 지속적으로 개선하기 위해 Scuderia Ferrari HP를 적극적으로 지원하고 있으며, 향후 개선 사항을 통해 모든 레이스를 보다 개인화된 대화형 경험으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다."
– Billy Seabrook, IBM 글로벌 최고 디자인 책임자
IBM과 Scuderia Ferrari HP 간의 파트너십은 한계를 뛰어넘고 가능성을 새롭게 정의하려는 공통의 열정에 기반합니다. Ferrari 브랜드는 혁신을 향한 부단한 노력을 원동력으로 삼습니다. 끊임없이 진화하고 새로운 아이디어를 테스트하며 최고의 성과를 달성하기 위해 노력합니다. 지속적 혁신이라는 공통의 가치는 Ferrari와 IBM 간의 협업이 더욱 강력한 힘을 발휘합니다.
이러한 비전을 실현하기 위해 이 F1 팀은 IBM® Consulting과 파트너십을 맺고 기존 모바일 앱을 완전히 재구상했습니다. 이 협업을 통해 IBM Design Thinking에 기반하고 IBM watsonx 기술로 구축한 차세대 팬 참여 플랫폼이 탄생했습니다.
이 프로젝트는 오랜 시간 함께해온 Tifosi 팬부터 새로 확보한 팬에 이르기까지 Scuderia Ferrari HP의 다양한 팬 페르소나에 대한 심층 연구로 시작되었습니다. 그런 다음 IBM은 이러한 인사이트를 기반으로 새로운 앱의 로드맵을 수립하고 모든 세부 사항에 주의를 기울였습니다. IBM Consulting은 앱의 아키텍처와 인터페이스의 재설계를 주도했으며, 이를 통해 레이스 인사이트, 대화형 기능, 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 세련되고 직관적인 플랫폼을 개발했습니다.
"사용자가 원하는 콘텐츠, 참여 가능성이 가장 높은 시간대, 사용자의 기분, 사용 중인 디바이스, 앱 실행 시 위치 등 모든 요소를 고려했습니다. 이러한 수준의 인사이트는 디자인 결정뿐만 아니라 기능 아키텍처와 기술 백엔드에 대한 지침을 제공합니다."
– Fred Baker, IBM EMEA 지역 스포츠 책임자
Scuderia Ferrari HP의 디지털 혁신은 올바르게 실행된 기술을 통해 보다 스마트한 비즈니스 성과를 달성하는 방식의 좋은 예입니다. 이 레이싱 팀은 하이브리드 클라우드 인프라를 사용하여 향후 확장을 고려한 유연한 환경을 구축하고 IBM AI 툴을 통합하여 생산성을 크게 향상했으며, IBM Instana 플랫폼에 기반한 자동화로 가동 시간과 안정성을 개선했습니다. 또한 IBM watsonx.data 데이터 저장소를 사용하여 대용량의 다양한 데이터를 관리했습니다. 이 모든 솔루션을 통해 속도, 확장, 스마트한 비즈니스를 위한 최신 디지털 기반을 구축할 수 있었습니다.
이러한 혁신의 중심에는 watsonx 제품 포트폴리오를 통해 학습 및 관리되는 하이브리드 클라우드 인프라와 AI 모델이 있습니다. Scuderia Ferrari 앱은 AWS를 포함한 여러 공급업체의 클라우드, 대규모 성능을 제공하는 서버리스 아키텍처, 그리고 Red Hat OpenShift Platform으로 작성된 여러 애플리케이션의 조합을 통해 구동됩니다. 이러한 기반을 통해 watsonx.data는 레이싱 부문, 상품, 그리고 상징적인 고급 자동차 브랜드를 비롯한 Ferrari 도메인 전반의 데이터를 통합, 큐레이션 및 준비할 수 있습니다. "이 앱을 위해 서로 다른 위치에 있는 다양한 데이터 소스를 한데 모아야 했습니다."라고 IBM EMEA 지역 스포츠 책임자인 Fred Baker는 설명합니다. "이 작업을 수행하기 위해 하이브리드 아키텍처를 구축하여 AWS를 비롯한 여러 공급업체의 여러 클라우드 요소를 통합했습니다. 그런 다음 watsonx를 사용하여 팬에게 보다 의미 있는 순간을 선사하기 위한 데이터와 인사이트를 수집, 분류 및 제공했습니다."
IBM watsonx.ai AI 스튜디오로 구축된 생성형 AI 모델이 실시간 원격 측정 데이터와 과거 데이터를 분석하여 동적인 레이스 요약과 스토리 라인을 생성합니다. IBM watsonx Code Assistant 솔루션은 개발자가 AI를 사용하여 코딩을 간소화하고 기능 제공 시간을 단축하여 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원합니다.
제품군의 또 다른 핵심 요소인 IBM watsonx.governance 툴킷은 Scuderia Ferrari의 두 가지 중요 자산인 브랜드와 데이터를 보호합니다. Ferrari 브랜드 아이덴티티의 가장 큰 특징은 독특한 어조입니다. watsonx.governance는 개발자가 대화 스타일을 비롯한 AI 모델 아웃풋을 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 팬이 앱과 상호작용을 할 수 있도록 앱에 진정성 있는 어조를 제공하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
스토리텔링 경험을 강화한 이 앱은 2025년 레이스의 주요 순간을 자동차, 드라이버, 트랙 전반에 걸친 상징적인 Scuderia Ferrari HP 마일스톤과 연결하여 풍부한 역사적 인사이트를 제공합니다. IBM Granite AI 파운데이션 모델과 같은 watsonx 대규모 언어 모델(LLM)을 통해 생성된 이러한 인사이트는 AI가 생성한 레이스 요약 및 기타 Ferrari 콘텐츠에 원활하게 삽입되어 모든 팬과의 상호작용에 깊이와 맥락, 위대한 레이싱 유산을 더합니다.
앱의 콘텐츠 엔진은 편집 팀에 AI 기반 워크플로를 제공하여 레이스가 진행되는 동안 실시간 업데이트와 맞춤형 콘텐츠를 게시할 수 있도록 지원합니다. 이러한 기능은 팬이 앱을 열 때마다 새로운 콘텐츠를 경험할 수 있다는 의미이기도 합니다. 한편, Instana는 실시간 모니터링을 제공하여 앱에 접속한 사용자 수에 관계없이 가동 시간과 안정성을 개선합니다.
위에서 언급한 모든 기능 외에도 Salesforce 기반 상용 엔진은 팬이 앱 내에서 공식 Ferrari 제품과 레이스 당일 독점 출시 제품에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 또한 이를 통해 각 팬의 상호작용과 요구 사항을 더 자세히 이해하고, 더욱 개인화된 상호작용을 위한 기반을 마련합니다.
Scuderia Ferrari HP는 이 모든 솔루션을 통해 레이스 그 자체만큼이나 몰입감 있고 정밀한 디지털 경험을 제공할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 확장 가능하고 AI가 강화된 환경이 구축되어 팬이 팀과 트랙에 그 어느 때보다 더 가까이 다가갈 수 있게 되었습니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
이러한 솔루션을 함께 사용하여 콘텐츠 제공 효율성을 개선하고 내부 워크플로를 간소화했습니다. 또한 통합 데이터 액세스를 통해 현재와 미래에 더 빠르고 정보에 기반한 의사 결정을 지원합니다. 그 결과, 앱 개발 주기를 단축하고 플랫폼 안정성을 향상하며 대규모에서도 일관된 성능을 제공할 수 있게 되었습니다.
주요 비즈니스 성과는 다음과 같습니다.
1929년 이탈리아 마라넬로에서 창단된 Scuderia Ferrari HP는 Formula 1 역사상 가장 유명하고 성공적인 팀으로, 16번의 컨스트럭터 챔피언십과 15번의 드라이버 챔피언십 우승을 차지했습니다.
고객과 직접 파트너십을 맺어 중요한 비즈니스 혁신과 오래 지속되는 결과를 자문, 설계, 구축 및 운영합니다.
IBM watsonx는 핵심 워크플로에서 생성형 AI의 영향을 가속화하여 생산성을 높이는 AI 제품 포트폴리오입니다.
원스톱 통합 엔드투엔드 AI 개발 스튜디오
엔터프라이즈 AI 및 분석을 위한 유일한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스
단일 툴킷을 사용하여 AI를 지시, 관리 및 모니터링하세요.
개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 IBM의 AI 모델은 비즈니스에 최적화되어 있습니다.
생성형 AI 및 자동화를 활용하여 더 빠르게 코드 생성
에이전틱 AI 기반의 Full Stack Observability로 애플리케이션 스택 전반의 문제를 선제적으로 해결하세요
AI가 모든 데이터를 스마트하게 사용하기를 원하시나요? IBM watsonx를 사용하여 모델의 미세 조정 및 배포를 가속화하세요.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, IBM 로고, Granite, IBM Cloud, IBM Consulting, IBM Instana, IBM watsonx, Instana, watsonx, watsonx.ai, watsonx Code Assistant, watsonx.data 및 watsonx.governance는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 있습니다. 최신 IBM 상표 목록은 ibm.com/legal/copytrade에서 확인할 수 있습니다.
Adobe, Adobe 로고, PostScript 및 PostScript 로고는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다.
Red Hat과 OpenShift는 미국과 기타 국가에서 사용되는 Red Hat, Inc. 또는 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
이 문서는 최초 발행일 기준 최신 문서로, IBM은 언제든지 해당 내용을 변경할 수 있습니다.
IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.
IBM 이외의 제품이나 프로그램이 IBM 제품 및 프로그램과 함께 작동하는지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. IBM은 IBM 이외의 제품 및 프로그램에 대해 책임을 지지 않습니다.
본 문서의 정보는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 비침해성 보증 또는 조건을 포함하여 명시적 또는 묵시적 보증 없이 '있는 그대로' 제공됩니다. 제품 제공 시의 계약 조건에 따라 해당 IBM 제품을 보증합니다.