EY 팀과 IBM 세무 부서는 IBM watsonx로 구축되고 글로벌 데이터 관리를 간소화하고 세무 규정 준수를 자동화하도록 설계된 AI 기반 솔루션을 위해 협력합니다.
IBM의 세무 조직은 전 세계 170개국에서 운영을 지원하는 우수한 세무 전문가 팀으로 구성되어 있습니다. 다국적 기업으로서 IBM은 전 세계 여러 관할 구역의 세법 및 규정을 준수할 책임이 있습니다.
세무 부서는 액세스할 수 없고 불완전한 데이터를 관리하는 데 어려움을 겪었고, 이로 인해 세법 및 규정 준수를 관리하기 위한 많은 실무 프로세스가 필요했습니다. 수십 개의 소스 시스템에서 수집한 대량의 세분화된 데이터를 수작업으로 취합하고 조정하는 작업에는 시간이 많이 걸리고 상당한 인력과 투자가 필요했습니다. IBM이 매달 수천 건의 세금 신고서를 제출함에 따라 이 프로세스는 엄청난 워크로드에 달했고, 이는 조직이 보다 전략적인 작업 흐름에 리소스를 할당하는 데 영향을 미쳤습니다. IBM의 최고 세무 책임자 Kanthi Morrissey는 “가장 큰 장애물은 액세스가 불가능하고 불완전한 데이터”라고 설명합니다.
혁신에 대한 확고한 의지를 바탕으로, 해당 기업의 세무 조직은 IBM watsonx® AI 제품 포트폴리오와 같은 IBM 기술의 '최초 도입 고객(client zero)'이 되고자 했으며, 글로벌 세무 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI를 운영화하는 것을 목표로 삼았습니다.
IBM의 세무 조직은 전 세계적으로 접근 불가능하고 불완전한 데이터 관리를 해결하기 위해 EY와 협력했습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 IBM과 EY는 IBM® watsonx.ai® 엔터프라이즈용 AI 스튜디오를 활용하여 IBM watsonx® 기반으로 구축된 세무용 EY.ai를 개발하기로 결정했습니다.
각국에서 다양한 형태의 청구서와 대량의 데이터를 처리할 수 있는 멀티모델 라이브러리는 watsonx.ai를 탐지 및 수정 방식에 매력적인 선택지로 만들었으며, 하이브리드 오픈 데이터 레이크인 IBM watsonx.data®는 모든 다양한 출처로부터 통합된 데이터 레이어를 구축하는 데 기여했습니다. 이 구현 과정에서 IBM, IBM 에코시스템 엔지니어링 및 EY가 다각적으로 협력하였습니다. Morrissey는 "IBM과 EY 팀은 최신 기술 혁신을 사용하여 비즈니스 프로세스를 개선하기로 합의했습니다. 당연히 IBM은 신뢰할 수 있는 AI를 통해 목적에 맞는 개방형 엔터프라이즈 지원 언어 모델을 제공한다는 점을 고려할 때 IBM이 watsonx®를 시범 운영하는 것은 당연한 일이었습니다.
EY 조직은 아이디어 구상과 우선순위 지정부터 솔루션 개발 및 제공에 이르기까지 생각 파트너이자 촉진자로서 핵심적인 역할을 했습니다. IBM 에코시스템 엔지니어링 '서비스 솔루션 액셀러레이터' 팀은 감지 및 수정 사용 사례를 위한 최소 기능 제품(MVP)을 개발했습니다. IBM의 세무 부서는 각 소스 시스템의 데이터 흐름에 대해 내장된 데이터 제어 및 조정 체크포인트를 정의하여 효율성을 높이고 고품질 데이터 통합 프로세스를 제공하도록 설계했습니다.
IBM 세무 부서, 에코스시템 엔지니어링 및 EY 팀 간의 협업은 솔루션 설계 및 배포에 핵심적인 역할을 수행했습니다. IBM은 이미 전 과정에 걸쳐 효율성 향상과 시간 절감 효과를 경험하고 있습니다. 주요 이점은 대량 작업 수행을 위한 인적 역량 강화로, 숙련된 직원들이 조직 성장을 위한 전략적 계획 수립에 집중할 수 있도록 하는 것입니다.
IBM 조직은 watsonx를 사용하여 액세스할 수 없고 불완전한 데이터를 관리하는 데 있어 상당한 혁신을 달성했습니다. 지능형 세무 데이터 레이크, 비즈니스 문서에 적용되는 탐지 및 수정 방법, 원천징수 결정 등 AI 기반 솔루션의 구현을 통해 IBM의 세무 부서는 고도로 자동화된 세무 규정 준수 프로세스를 향해 나아가고 있습니다. 이러한 진전은 AI가 기초 세무 기술에 대해 교육받을 수 있음을 보여주며 AI 혁명이 주도하는 미래의 업무에 대비한 조직을 위한 길을 열어주고 있습니다.
이 혁신으로 인해 인적 자원이 보다 전략적인 작업 흐름에 집중할 수 있습니다. 이미 3가지 사용 사례를 통해 직원들이 데이터에 의존하는 수동 작업에서 연간 수만 시간을 절약할 수 있게 되었으며, IBM은 EY의 도움을 받아 상당한 비용 절감을 달성하고 매출 성장을 촉진할 수 있게 되었습니다. watsonx.ai를 사용하여 IBM의 세무 부서는 비정형 인보이스 데이터를 높은 정확도로 검증할 수 있었으며, 세무 데이터 레이크 솔루션은 전 세계 여러 국가에서 통합 데이터 레이크를 생성했습니다.
Morrissey는 "이 프로젝트는 IBM과 EY의 협력 관계를 조명하고 IBM의 생성형 AI가 다양한 비즈니스 기능 전반에 걸쳐 재현 가능한 혁신을 주도하는 방식을 보여줌으로써 IBM 생태계의 강력한 메시지를 전달하고 있습니다."라고 말합니다. MVP의 성공으로 IBM과 EY는 마케팅 캠페인 및 공동 자산에 대한 협력 계획을 통해 더욱 강력한 협력 관계를 구축할 수 있게 되었습니다.
이러한 혁신의 이점이 IBM에 더욱 분명해짐에 따라 회사는 세무 분야에서 새로운 기술과 혁신의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다. IBM 조직 팀은 AI와 자동화를 사용하여 세계에서 가장 생산적인 기업이 되기 위해 노력하며 비즈니스 혁신을 주도하고 있습니다.
IBM은 뉴욕 아몬크에 본사를 둔 다국적 기술 및 컨설팅 회사로, 170개 국가 이상에서 사업을 운영하고 있습니다. 1911년에 설립된 IBM은 혁신의 오랜 역사를 가지고 있으며, AI, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 신기술에 상당한 투자를 하면서 연구 개발에 대한 강력한 의지를 보이고 있습니다. IBM의 세무 부서는 최고세무책임자인 Kanthi Morrissey가 이끌고 있으며, 전 세계적으로 우수한 세무 전문가들로 구성된 팀으로, 회사의 글로벌 세무 의무를 관리하고 세법 및 규정 준수를 보장하는 역할을 담당합니다.
