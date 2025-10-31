IBM의 세무 조직은 전 세계 170개국에서 운영을 지원하는 우수한 세무 전문가 팀으로 구성되어 있습니다. 다국적 기업으로서 IBM은 전 세계 여러 관할 구역의 세법 및 규정을 준수할 책임이 있습니다.

세무 부서는 액세스할 수 없고 불완전한 데이터를 관리하는 데 어려움을 겪었고, 이로 인해 세법 및 규정 준수를 관리하기 위한 많은 실무 프로세스가 필요했습니다. 수십 개의 소스 시스템에서 수집한 대량의 세분화된 데이터를 수작업으로 취합하고 조정하는 작업에는 시간이 많이 걸리고 상당한 인력과 투자가 필요했습니다. IBM이 매달 수천 건의 세금 신고서를 제출함에 따라 이 프로세스는 엄청난 워크로드에 달했고, 이는 조직이 보다 전략적인 작업 흐름에 리소스를 할당하는 데 영향을 미쳤습니다. IBM의 최고 세무 책임자 Kanthi Morrissey는 “가장 큰 장애물은 액세스가 불가능하고 불완전한 데이터”라고 설명합니다.

혁신에 대한 확고한 의지를 바탕으로, 해당 기업의 세무 조직은 IBM watsonx® AI 제품 포트폴리오와 같은 IBM 기술의 '최초 도입 고객(client zero)'이 되고자 했으며, 글로벌 세무 라이프사이클 전반에 걸쳐 AI를 운영화하는 것을 목표로 삼았습니다.