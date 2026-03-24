에이전트 개발 환경은 기업이 소프트웨어를 구축하고 현대화하는 방식을 재정의하고 있으며, SDLC 전반에 걸쳐 계획, 실행 및 검증 과정을 유기적으로 조정함으로써, 팀이 더 빠르게 출시하고 레거시 시스템을 지속적으로 업그레이드하며, 기업에 필수적인 보안 및 거버넌스 수준을 유지할 수 있도록 지원합니다.