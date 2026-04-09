Bob과 함께 과거를 해체하고 미래를 재구축

APIS IT의 핵심 업무 시스템에 명확성, 속도, 그리고 현대화를 제공합니다.
정부 디지털 서비스를 지원하는 크로아티아 공공 ICT 공급자인 APIS IT는 수십 년간 기술 부채가 누적된 다양한 핵심 업무 시스템을 현대화해야 했습니다. 1990년대 초반의 JCL/PL/I(작업 제어 언어/프로그래밍 언어 원) 작업, Java 8 애플리케이션, 그리고 IBM® CICS(Customer Information Control System)에서 실행되는 20년 된 EGL(Enterprise Generation Language) 시스템을 포함한 여러 핵심 워크로드는 문서가 거의 없었고 조직 내부 지식에 크게 의존하고 있었습니다. 이로 인해 현재 아키텍처를 이해하기 어려웠고, 안전한 현대화 계획 수립이 지연되었습니다. 한편 테스트 팀은 REST(Representational State Transfer) API, SOAP(Simple Object Access Protocol) 서비스, 데이터베이스 상호작용을 오케스트레이션할 수 있는 종합 자동화 솔루션이 필요했으며, 이러한 기능은 일반적으로 처음부터 구축하는 데 몇 주 또는 몇 개월이 소요됩니다.
추가적인 현대화 요구는 APIS IT의 .NET 환경에서도 나타났으며, 10년 된 SOAP 서비스는 최신 REST 아키텍처로의 전환이 필요했고 내부 .NET Core 3.1 API Manager는 불필요한 의존성과 기술 부채가 누적된 상태였습니다. 이러한 시스템을 수동으로 업데이트하려면 상당한 엔지니어링 노력이 필요하며 플랫폼 전반에 걸쳐 위험이 발생할 수 있습니다.
이를 해결하기 위해 APIS IT는 레거시 시스템을 신속하게 해석하고 문서화를 가속화하며 메인프레임과 최신 애플리케이션 전반에서 대규모 현대화를 지원할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.
광범위한 혁신 프로그램의 일환으로 APIS IT는 IBM의 SDLC 파트너인 IBM Bob의 초기 테스트를 시작했습니다. Bob의 하이브리드, 개방형, 확장 가능한 아키텍처는 APIS IT의 기존 환경에 직접 통합될 수 있도록 하여 최소한의 설정으로 레거시 및 최신 시스템을 빠르게 분석할 수 있게 했습니다.
APIS IT는 가장 복잡한 메인프레임 및 레거시 워크로드에 Bob을 우선 적용했습니다. Bob은 조정된 실행과 자동 검증을 통해 36개 이상의 JCL 작업과 다중 모듈 PL/I 애플리케이션을 분석했으며, 실행 흐름과 의존성을 역설계하고 종합적인 기술 문서와 Mermaid 아키텍처 다이어그램을 생성했습니다. 또한 Bob은 20년 된 EGL/CICS 애플리케이션을 해석하여 다중 형식의 완전한 문서를 생성하고 다이어그램 변환을 위한 Python 툴을 제공함으로써 이전에는 대규모 수작업이 필요했던 아키텍처 가시성을 확보했습니다.
.NET 에코시스템에서도 Bob은 유사한 수준의 가속 효과를 제공했습니다. 다단계 계획과 반복적 개선을 통해 Bob은 10년 된 SOAP 서비스를 몇 시간 만에 최신 .NET 8 REST API로 리팩토링했으며 기존 비즈니스 로직을 유지하면서 컴파일 오류 없는 운영 준비 코드를 생성했습니다. Bob은 또한 APIS IT의 내부 .NET Core 3.1 API Manager를 현대화하여 불필요한 데이터베이스 의존성을 제거하고 과도하게 복잡한 구조를 단순화하며 설정을 애플리케이션 파일로 이전하고 .NET 8로 업그레이드했으며, 이 과정 전반에서 셸 및 원격 셸 기능을 통해 의존성 정리, 빌드 검증, 전후 아키텍처에 대한 상세 문서화를 수행했습니다.
IBM® Bob은 조직의 가장 복잡한 현대화 과제 전반에서 빠르고 실질적인 성과를 제공했습니다. Bob은 수십 년간 문서화되지 않았던 레거시 워크로드를 해석할 수 있도록 지원했으며 JCL/PL/I 작업에 대해 운영자가 100% 검증한 크로아티아어 완전 문서를 생성했습니다. 이러한 가시성은 오랫동안 조직 내부 지식에 의존해온 현대화 작업을 안전하게 추진할 수 있도록 했습니다. Bob은 또한 오래된 EGL/CICS 시스템의 가시성을 확보하고 수작업 대비 10배 빠른 속도로 다중 형식 아키텍처 문서와 프로세스 분석을 생성하여 APIS IT가 핵심 업무 플랫폼 중 하나에 대해 실행 가능한 인사이트를 확보하도록 지원했습니다.
테스트를 지원하기 위해 Bob은 단 이틀 만에 React + SQLite 기반의 완전한 테스트 자동화 플랫폼을 구축했으며 이는 기존 LLM 지원 방식 대비 5~6배의 생산성 향상을 의미합니다. 이 솔루션은 REST, SOAP 및 데이터베이스 워크플로 전반에서 자동 테스트를 수행할 수 있는 모듈형 운영 준비 기반을 APIS IT에 제공했습니다.
.NET 환경에서도 Bob은 현대화 기간을 더욱 단축했습니다. 10년 된 SOAP 서비스는 몇 시간 만에 최신 REST API로 완전히 리팩토링되었으며 코드 100%가 업데이트되고 컴파일 오류는 전혀 발생하지 않았습니다. Bob은 또한 내부 API Manager를 단순화하여 불필요한 의존성을 제거하고 아키텍처 패턴을 간소화하며 설정을 이전하고 .NET 8로 업그레이드했으며 일반적으로 몇 주가 걸리는 작업을 5~6시간 만에 완료했습니다. 이러한 개선을 통해 코드베이스는 30% 감소하고 의존성은 50% 제거되었으며 성능과 메모리 효율성이 향상되었습니다.
Bob은 APIS IT가 오랜 장벽을 극복하고 레거시 및 최신 시스템 전반에서 더 빠르게 진전을 이루도록 지원했습니다. 일관된 정확성, 속도, 아키텍처 인사이트를 바탕으로 Bob은 APIS IT가 탐색 단계에서 실행 단계로 자신 있게 전환할 수 있도록 했으며 몇 주가 걸리던 작업을 몇 시간 내에 완료할 수 있게 했습니다.
APIS IT는 크로아티아를 대표하는 공공 ICT 공급자이며 크로아티아 정부의 핵심 기술 파트너입니다. 60년 이상의 경험을 바탕으로 공공 행정의 디지털 혁신을 지원하고 정부 업무 프로세스를 현대화하는 안전하고 고품질의 IT 서비스를 제공합니다.
모든 고객 사례는 IBM Bob의 초기 프리뷰 버전을 기반으로 합니다. 모든 결과는 고객이 제공한 정보를 기반으로 합니다. 최종 제품 사양과 기능은 초기 프리뷰 버전과 다를 수 있습니다. 개인별 결과는 상이할 수 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 3월
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