Bob과 함께 과거를 해체하고 미래를 재구축

정부 디지털 서비스를 지원하는 크로아티아 공공 ICT 공급자인 APIS IT는 수십 년간 기술 부채가 누적된 다양한 핵심 업무 시스템을 현대화해야 했습니다. 1990년대 초반의 JCL/PL/I(작업 제어 언어/프로그래밍 언어 원) 작업, Java 8 애플리케이션, 그리고 IBM® CICS(Customer Information Control System)에서 실행되는 20년 된 EGL(Enterprise Generation Language) 시스템을 포함한 여러 핵심 워크로드는 문서가 거의 없었고 조직 내부 지식에 크게 의존하고 있었습니다. 이로 인해 현재 아키텍처를 이해하기 어려웠고, 안전한 현대화 계획 수립이 지연되었습니다. 한편 테스트 팀은 REST(Representational State Transfer) API, SOAP(Simple Object Access Protocol) 서비스, 데이터베이스 상호작용을 오케스트레이션할 수 있는 종합 자동화 솔루션이 필요했으며, 이러한 기능은 일반적으로 처음부터 구축하는 데 몇 주 또는 몇 개월이 소요됩니다.

추가적인 현대화 요구는 APIS IT의 .NET 환경에서도 나타났으며, 10년 된 SOAP 서비스는 최신 REST 아키텍처로의 전환이 필요했고 내부 .NET Core 3.1 API Manager는 불필요한 의존성과 기술 부채가 누적된 상태였습니다. 이러한 시스템을 수동으로 업데이트하려면 상당한 엔지니어링 노력이 필요하며 플랫폼 전반에 걸쳐 위험이 발생할 수 있습니다.

이를 해결하기 위해 APIS IT는 레거시 시스템을 신속하게 해석하고 문서화를 가속화하며 메인프레임과 최신 애플리케이션 전반에서 대규모 현대화를 지원할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.