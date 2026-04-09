새로운 현대화의 속도

검색, 워크플로 자동화, 머신러닝(ML) 기반 랭킹으로 구동되는 Blue Pearl의 고용량 컨설턴트 매칭 플랫폼 BlueApp은 규모와 복잡성이 증가하고 있었습니다. Java 11에 머무르는 것은 수년간 누적된 수정과 더 효율적인 동시성 패턴 등 최신 Java Virtual Machine(JVM) 개선을 포함한 보안 및 규정 준수 이점을 제공하는 최신 장기 지원(LTS) 기반을 활용하지 못한다는 의미였습니다.

엔지니어링 측면에서는 더 이상 사용되지 않는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 의존성 비호환성으로 인해 개발 속도가 저하되고 유지보수 부담이 증가하는 문제가 발생하고 있었습니다. Java 25(LTS)로의 전환은 개발을 간소화하고 플랫폼을 최신 기술 기반에 맞추며 Blue Pearl의 AI 지원 현대화 전략을 뒷받침하는 내부 성공 사례를 구축할 수 있는 방법이었습니다. 과거에는 유사한 업그레이드에 약 30일 이상의 엔지니어링 노력이 필요했습니다.