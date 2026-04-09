새로운 현대화의 속도

IBM Bob으로 구현하는 AI 주도 현대화
검색, 워크플로 자동화, 머신러닝(ML) 기반 랭킹으로 구동되는 Blue Pearl의 고용량 컨설턴트 매칭 플랫폼 BlueApp은 규모와 복잡성이 증가하고 있었습니다. Java 11에 머무르는 것은 수년간 누적된 수정과 더 효율적인 동시성 패턴 등 최신 Java Virtual Machine(JVM) 개선을 포함한 보안 및 규정 준수 이점을 제공하는 최신 장기 지원(LTS) 기반을 활용하지 못한다는 의미였습니다.
엔지니어링 측면에서는 더 이상 사용되지 않는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 의존성 비호환성으로 인해 개발 속도가 저하되고 유지보수 부담이 증가하는 문제가 발생하고 있었습니다. Java 25(LTS)로의 전환은 개발을 간소화하고 플랫폼을 최신 기술 기반에 맞추며 Blue Pearl의 AI 지원 현대화 전략을 뒷받침하는 내부 성공 사례를 구축할 수 있는 방법이었습니다. 과거에는 유사한 업그레이드에 약 30일 이상의 엔지니어링 노력이 필요했습니다.
IBM의 SDLC 파트너인 IBM Bob을 선택함으로써 Blue Pearl은 거버넌스 체크포인트와 CI/CD 검증을 통해 엔지니어링 팀의 통제를 유지하면서 분석, 리팩토링, 검증을 가속화했습니다. Bob의 초기 사용자로서 팀은 기존 설계 패턴과 내부 라이브러리에 맞춘 아키텍처 기반 가이드를 활용할 수 있었습니다. Bob은 사용 중단된 API와 코드 핵심 영역에 대한 자동 리팩토링을 지원하고 의존성 정렬 인사이트를 제공하여 호환성 문제와 업그레이드 경로를 식별하며 단위 및 통합 테스트 범위를 확장해 테스트 현대화를 가속화했습니다.
이 업그레이드는 체계적인 3일 전달 방식으로 수행되었습니다. 1일차에는 코드베이스 및 의존성 스캔, 사용 중단 API 식별, 작업 순서 정의, 승인 기준 설정을 통한 평가에 집중했습니다. 2일차에는 리팩토링, 패턴 현대화, 의존성 업그레이드, 빌드 및 테스트 안정화에 집중했습니다. 3일차에는 단위 및 통합 테스트, 기준 대비 성능 비교, 보안 점검, 배포 및 모니터링 기반 릴리스를 통해 전환을 완료했습니다. 이 접근 방식은 Blue Pearl이 고객용 현대화 서비스로 패키지화할 수 있는 반복 가능한 전달 모델을 구축했습니다.
이번 현대화는 BlueApp에 상당한 효율성과 품질 향상을 가져왔습니다. Java 25(LTS)로의 업그레이드를 단 3일 만에 완료함으로써 기존 유사 작업의 약 30일 대비 약 90% 빠른 제공 주기를 달성했으며 160시간 이상의 엔지니어링 시간을 절감해 고부가가치 업무에 활용할 수 있게 되었습니다. 초기 안정화 기간 동안 배포 후 결함 없이 운영 환경에 적용되어 업그레이드의 신뢰성을 입증했습니다. 성능 벤치마크 결과 주요 워크플로 전반에서 약 15% 더 빠른 응답 속도를 보였으며 최신 LTS 기반으로 전환함으로써 플랫폼의 전반적인 보안 수준이 강화되었습니다.
이번 프로젝트는 Blue Pearl과 IBM에 전략적 추진력을 제공했습니다. 팀은 내부 제품 전반으로 확장 가능한 반복 가능한 현대화 모델을 구축했으며 이는 향후 업그레이드 표준화, 문서 자동화, 리팩토링 및 품질 개선을 지원합니다. 동시에 이번 프로젝트의 성공은 Java 현대화를 더 넓은 클라우드 마이그레이션 및 현대화 프로그램 내에서 경쟁력 있는 서비스로 자리매김하게 했으며 유사 프로젝트에 대해 15~20개의 고객 기회를 창출했습니다. Blue Pearl과 IBM은 또한 빠른 성과를 낼 수 있는 현대화 대상 식별을 위해 공동 워크숍과 평가를 검토하고 있으며 이는 초기 Bob 기반 혁신의 효과를 더욱 강화하고 있습니다.
Blue Pearl은 남아프리카 공화국에 본사를 둔 선도적인 클라우드 솔루션 개발 및 컨설팅 파트너입니다. Blue Pearl 팀은 고객의 비즈니스 전략 및 관리를 보완하기 위해 맞춤화된 전문 컨설팅 서비스를 제공합니다. 경청하고 분석하여 성장과 혁신을 주도하는 맞춤형 솔루션을 만들고 모든 비즈니스에 가치를 더하는 것이 이 회사의 우선적인 목표입니다.
모든 고객 사례는 IBM Bob의 초기 프리뷰 버전을 기반으로 합니다. 모든 결과는 고객이 제공한 정보를 기반으로 합니다. 최종 제품 사양과 기능은 초기 프리뷰 버전과 다를 수 있습니다. 개인별 결과는 상이할 수 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 3월
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