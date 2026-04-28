Blue Pearl이 IBM Bob을 활용해 오래된 코드베이스를 현대화하고 위험한 보안 환경을 개선한 방법

많은 개발자에게 Java 11 기반의 클라이언트용 애플리케이션을 Java 21로 현대화한다는 것은 큰 부담으로 느껴집니다. 여기에 더 이상 사용되지 않는 API, 알려진 보안 취약점이 있는 오래된 종속성, 테스트되지 않은 코드와 같은 문제까지 더해지면서 현대화 작업은 더욱 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.

남아프리카의 IT 컨설팅 기업이자 IBM 파트너인 Blue Pearl에서는 해당 작업이 수년 동안 개발 백로그에 남아 있었습니다. Blue App은 Blue Pearl의 대표 인재 매칭 플랫폼으로, 약 2만 6천 명의 컨설턴트와 프리랜서를 대형 금융 기관, 글로벌 기술 기업, 주요 컨설팅 기업을 포함한 엔터프라이즈 고객과 연결합니다.

기존 방식으로 애플리케이션을 현대화했다면 개발자 전담 작업에만 30일 이상이 소요됐을 뿐 아니라 상당한 회귀 위험도 발생했을 것입니다. 이러한 요소는 고객 일정과 Blue Pearl 팀의 스프린트 수행 역량을 고려할 때 받아들이기 어려운 수준이었습니다. Blue Pearl은 현대화 작업을 가속화하기 위해 IBM의 통합 개발 환경(IDE)인 IBM Bob을 도입했습니다.

결과는 인상적이었습니다. 플랫폼 현대화가 단 3일 만에 완료되었습니다. Bob은 코드베이스 내부와 외부 벤더 대상의 더 이상 사용되지 않는 API 호출 127건을 해결하고, 테스트가 전혀 없던 상태에서 92%의 테스트 커버리지를 구축하는 데 도움을 주었습니다. 또한 Bob은 현대화된 플랫폼을 배포 문제 없이 프로덕션 환경에 릴리스할 수 있도록 지원했습니다.