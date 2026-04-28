Blue Pearl이 IBM Bob을 활용해 오래된 코드베이스를 현대화하고 위험한 보안 환경을 개선한 방법

IBM의 IDE는 한 달이 걸리던 애플리케이션 현대화 작업을 3일 프로젝트로 단축했습니다. 이 과정을 통해 127개의 API 호출이 더 이상 사용되지 않게 되었으며, 해당 IT 컨설팅 기업은 업데이트되고 크게 간소화된 애플리케이션을 구축할 수 있었습니다. 이후 해당 애플리케이션은 기록적인 시간 안에 3만 명이 넘는 사용자에게 배포되었습니다.
편집자 주: IBM Bob이 이제 정식 출시되었습니다. 이 글은 IBM의 AI 개발 어시스턴트가 레거시 코드베이스 현대화, 신규 문서 생성, 규정 준수 보장, 중요한 보안 업데이트 제안에 어떻게 도움을 주었는지 소개하는 짧은 기술 고객 사례 시리즈의 첫 번째 게시물입니다.
많은 개발자에게 Java 11 기반의 클라이언트용 애플리케이션을 Java 21로 현대화한다는 것은 큰 부담으로 느껴집니다. 여기에 더 이상 사용되지 않는 API, 알려진 보안 취약점이 있는 오래된 종속성, 테스트되지 않은 코드와 같은 문제까지 더해지면서 현대화 작업은 더욱 부담스럽게 느껴질 수 있습니다.
남아프리카의 IT 컨설팅 기업이자 IBM 파트너인 Blue Pearl에서는 해당 작업이 수년 동안 개발 백로그에 남아 있었습니다. Blue App은 Blue Pearl의 대표 인재 매칭 플랫폼으로, 약 2만 6천 명의 컨설턴트와 프리랜서를 대형 금융 기관, 글로벌 기술 기업, 주요 컨설팅 기업을 포함한 엔터프라이즈 고객과 연결합니다.
기존 방식으로 애플리케이션을 현대화했다면 개발자 전담 작업에만 30일 이상이 소요됐을 뿐 아니라 상당한 회귀 위험도 발생했을 것입니다. 이러한 요소는 고객 일정과 Blue Pearl 팀의 스프린트 수행 역량을 고려할 때 받아들이기 어려운 수준이었습니다. Blue Pearl은 현대화 작업을 가속화하기 위해 IBM의 통합 개발 환경(IDE)인 IBM Bob을 도입했습니다.
결과는 인상적이었습니다. 플랫폼 현대화가 단 3일 만에 완료되었습니다. Bob은 코드베이스 내부와 외부 벤더 대상의 더 이상 사용되지 않는 API 호출 127건을 해결하고, 테스트가 전혀 없던 상태에서 92%의 테스트 커버리지를 구축하는 데 도움을 주었습니다. 또한 Bob은 현대화된 플랫폼을 배포 문제 없이 프로덕션 환경에 릴리스할 수 있도록 지원했습니다.
과제 자체는 단순하면서도 복잡했습니다. 고객과 구직자가 의존하는 워크플로를 중단시키지 않으면서 널리 사용되는 Java 플랫폼을 현대화해야 했기 때문입니다. 2020년에 개발된 레거시 시스템으로 인해 스택 전반에 걸쳐 기술 부채가 누적되었다는 점이 문제를 더욱 어렵게 만들었습니다.
이러한 기술 부채에는 오래된 API 호출, 50개가 넘는 구버전 종속성, 여러 알려진 공통 취약점 및 노출(CVE), 그리고 공식적인 자동화 테스트 커버리지 부재가 포함되어 있었습니다. 더 중요한 문제는 플랫폼의 규모와 안정성 요구 사항에 더 이상 부합하지 않는 인프라 설계였습니다. 코드는 매우 혼란스러운 상태였습니다.
IBM Bob이 제공한 가치는 단순한 코드 생성에만 국한되지 않았습니다. IBM Bob은 개발 과정의 분석, 계획, 전환 단계를 하나의 관리된 워크플로로 압축할 수 있는 방법을 Blue Pearl에 제공했습니다.
기존 코드베이스는 혼란스럽고 과도하게 설계되어 있었으며, 불필요한 API 호출이 많고 보안 체계도 오래된 상태였습니다. Bob은 이러한 문제를 빠르게 식별했고, 그 분석 결과를 현대화 가이드와 결합해 결과 애플리케이션이 오래된 웹 앱이 아니라 더 매끄럽고 현대적인 플랫폼처럼 동작하도록 지원했습니다.
Blue Pearl 팀은 상세한 프롬프트를 작성하는 데 약 3시간을 투자했습니다. 이들은 아키텍처 다이어그램, AWS 워크플로 정보, 엔드포인트 정의, 서비스 간 종속성, 데이터 흐름 맵, 고객과 컨설턴트의 애플리케이션 사용 방식에 대한 상세 설명을 Bob에 제공했습니다. 이러한 초기 맥락 설정에는 고객과 프리랜서가 플랫폼에서 원하는 사항에 대한 의견도 포함되어 있었습니다. 이처럼 체계적으로 준비한 설정은 결과물의 품질에 중요한 역할을 했습니다.
이후 Bob은 Java 코드베이스 전반의 종속성 맵을 생성하고, 더 이상 사용되지 않는 API 호출을 식별했으며, 오래된 라이브러리를 강조하고, 공식적으로 문서화되지 않았던 통합 지점을 드러냈습니다. Blue Pearl 팀은 Bob의 권장 사항을 받아들였고, 코드와 아키텍처 모두를 현대화하는 작업을 진행하도록 승인했습니다.
또한 플랫폼은 인터페이스를 보다 명확히 한 결합형 서비스 구조로 재구성되어 테스트 용이성이 향상되고 향후 변경 사항의 영향 범위도 줄어들었습니다.
보안과 운영 아키텍처는 동일한 혁신의 일부였습니다. Blue Pearl은 인증 및 권한 부여 로직을 강화하고, 입력값 검증 및 정제를 표준화했으며, 민감 데이터 흐름을 매핑하고, 구조화된 로깅, 분산 추적 후크, 상태 점검 엔드포인트를 도입했습니다.
Bob은 관측 가능성 부족 역시 아키텍처상의 위험 요소로 지적했습니다. Bob은 Logstash Logback Encoder를 활용해 서비스 경계를 넘는 구조화된 JSON 로깅을 권장했습니다. 또한 Bob은 HTTP 진입 및 종료 지점, 외부 서비스 호출, 데이터베이스 계층에서 Micrometer Tracing과 OpenTelemetry 브리지를 활용한 분산 추적을 권장했습니다. 필요한 경우에는 비즈니스 로직에 수동 스팬도 추가되었습니다.
이번 현대화를 통해 모든 서비스 전반에 구조화된 로깅과 엔드투엔드 분산 추적이 도입되었으며, 기존의 수동 로그 검색은 몇 초 만에 전체 추적 흐름을 확인할 수 있는 방식으로 대체되었습니다. 이를 통해 버그 해결 시간과 배포 안정성이 개선되었으며, 향후 AI 및 클라우드 네이티브 워크로드를 위한 플랫폼 기반도 강화되었습니다.
현대화된 코드베이스는 Semgrep, Snyk, SonarQube 스캔을 첫 시도에서 모두 통과했습니다. 구현 단계에서는 선임 개발자가 Bob이 생성한 모든 권장 사항을 구현 전에 검토했으며, 이후 Jest 통합 테스트와 내부 사용자 승인 테스트(UAT)를 통해 검증을 진행했습니다. 애플리케이션은 AWS에 배포되었으며, AWS 배포 프로세스를 문제 없이 통과했습니다. Bob의 권장 사항은 호스팅 및 CI/CD 개선에도 영향을 미쳤습니다.
가장 눈에 띄는 성과는 속도였습니다. 최신 Java 버전으로 전환하는 데 30일이 넘는 개발 기간 대신 단 3일이 소요되었으며, 이는 약 90% 더 빠른 작업 속도입니다. 하지만 더 중요한 성과는 Blue App이 자사의 핵심 제품을 위한 견고한 기술 기반을 갖추게 되었다는 점입니다.
Blue Pearl은 다음과 같은 성과를 보고했습니다.
Java 가상 머신(JVM) 최적화를 통해 약 15%의 성능 향상 효과도 얻었습니다.
이러한 조합은 총소유비용(TCO)에 대한 관점을 바꾸어 놓습니다. 더 빠른 제공 자체도 도움이 되지만, 문서화된 아키텍처, 공식 테스트, 더 명확한 서비스 경계, 향상된 관측 가능성을 기반으로 한 빠른 제공은 장기적인 운영 및 유지 비용까지 낮춰줍니다.
의존성 매핑만으로도 원래 여러 개발 스프린트가 필요했을 작업이 몇 시간 단위로 단축된 것으로 보입니다. 자동화된 테스트 기준선이 마련되면서 앞으로의 수정 작업과 기능 개발도 수동 검증에 의존하지 않고 지속적으로 검증할 수 있게 되었습니다. 관측 가능성 계층은 운영 팀에 이전에는 확보할 수 없었던 가시성을 제공합니다.
실제로 엔지니어링 작업은 오래된 코드를 분석하고 회귀를 우려하는 데서 벗어나 사용자가 체감할 수 있는 제품 개선 작업으로 옮겨갈 수 있습니다.
최종 고객이 체감하는 효과 역시 분명했습니다. Blue App은 기술, 자격증, 경험을 기준으로 후보를 필터링한 뒤 컨설턴트 데이터베이스에서 가장 적합한 인재를 찾아 조직에 제공하는 데 사용됩니다. 배포 이후 고객 불만이나 운영 이슈는 발생하지 않았으며, 현재는 백엔드 정리 작업 대신 UI 개선과 기능 추가 작업이 진행되고 있습니다.
Blue Pearl 프로젝트에서 IBM Bob은 엔지니어의 판단을 대체하지 않았습니다. 성공적인 접근 방식은 먼저 충분한 맥락을 제공하고, 그다음 Bob을 활용한 뒤, 마지막으로 선임 개발자의 검증을 거치는 방식이었습니다. 이 모델은 AI 코딩 지원을 아키텍처 분석, 현대화 계획, 코드 변환, 테스트 생성의 가속 수단으로 활용하기 때문에 기술 제품 관리자와 엔지니어링 리더에게 유용합니다. 또한 이 프로세스에서는 숙련된 엔지니어가 최종 책임을 유지합니다.
Blue Pearl은 이번 Java 현대화 작업을 Bob이 주도하는 더 많은 기회의 시작점으로 보고 있습니다.
더 중요한 점은 이제 Blue App 자체의 확장성이 훨씬 높아졌다는 것입니다. 서비스 간 결합도는 낮아졌고 종속성 구조는 현대화되었으며, 테스트 제품군은 회귀 방지를 위한 안전망 역할을 하고, 관측 가능성 계층은 운영 팀에 런타임 동작에 대한 더 나은 인사이트를 제공합니다. 기술 부채가 없어지면서 개발자는 프로세스 중에 중단되는 것에 대해 걱정할 필요 없이 제품을 확장할 수 있게 되었습니다.
Blue Pearl은 IBM Bob을 현대화 가속 도구이자 신뢰할 수 있는 프로그래밍 파트너로 활용함으로써, 약 3만 명의 고객이 이미 사용 중인 플랫폼에서 한 달이 걸릴 위험 부담 큰 Java 업그레이드 작업을 단 3일 만의 프로덕션 배포로 전환했습니다. 그 결과 유지 관리 엔지니어를 위한 더 안전하고, 테스트 가능하며, 확장 가능한 애플리케이션이 완성되었습니다. 또한 이를 매일 사용하는 고객과 최종 사용자에게도 더욱 안정적인 경험을 제공할 수 있게 되었습니다.
IBM Bob에 대한 자세한 내용은 발표 블로그와 무료 평가판을 통해 확인할 수 있으며, 개발자가 어떻게 더 빠르게 고품질 코드를 구축할 수 있는지도 살펴볼 수 있습니다.