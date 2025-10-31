법률 관련 간접 비용을 전략적 인사이트로 전환

AI 기반 법률 에이전트를 통해 의사 결정을 가속화하고 수동 작업을 줄이며 규정 준수를 개선할 수 있습니다.

너무 많은 문서들로 인해 효율적인 처리 시간 부족

법률 산업은 비즈니스 성장에 보조를 맞추고, 증가하는 계약량을 관리하고, 증가하는 복잡한 규정을 탐색해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 많은 조직에서 소규모 내부 법률 팀은 수천 개의 문서를 검토하고, 각 문서에는 정확하고 적절한 분석이 필요합니다.

IBM Business Partner인 Dynamiq는 점차 커지는 과제를 기회로 인식했습니다. 해당 고객은 방대한 양의 비정형 데이터를 처리하고 중요한 인사이트를 빠르게 추출할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 과제는 기본적인 자동화를 넘어서는 것으로서, 비용이 많이 드는 외부 통제에 대한 의존도를 줄이는 동시에 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 것이었습니다.

50% 계약 검토 감소,

1.5시간에서 45분으로 단축 

 98% 비즈니스 쿼리에 응답하는 시간 단축,

2일에서 60분으로 단축

 90% 조항 식별 소요 시간 감소,

20분에서 2분으로 단축
IBM watsonx.data는 AI 에이전트를 위한 독점 클라이언트 데이터를 통합하고 임베딩하기 위한 매우 강력한 플랫폼을 제공합니다. Dynamiq로 구축 및 평가된 에이전트는 Milvus를 비롯한 watsonx.data 벡터 스토어를 활용하고 IBM watsonx Orchestrate에 원활하게 연결하여 SAP, Salesforce 및 ServiceNow를 비롯한 다른 엔터프라이즈 애플리케이션과 통합할 수 있습니다.
Vitalii Duk 설립자 겸 CEO Dynamiq Technologies
AI로 법률 워크플로우 혁신

Dynamiq는 IBM® watsonx.data® 데이터 레이크하우스, IBM Granite® 파운데이션 모델 및 IBM watsonx Orchestrate® 플랫폼을 포함한 고급 AI 스택을 활용해 솔루션을 강화했습니다. 이들은 IBM watsonx® 플랫폼에 AI 기반 법률 에이전트를 구축하여 복잡한 문서 관련 업무를 전략적 지식 기반으로 전환했습니다.

핵심적으로, watsonx.data는 수천 건의 계약서, 규정 준수 보고서 및 규제 문서를 수집, 정리 및 검색하는 통합 플랫폼 역할을 수행했습니다.

성능과 비용을 최적화하기 위해 Dynamiq은 모델 선택을 작업 요구 사항에 맞추는 다중 모델 전략을 구현했으며, Granite 소규모 언어 모델은 템플릿 일치 및 형식 지정과 같은 일상적인 규정 준수 작업을 처리했습니다.

API 및 watsonx Orchestrate와 사전 구축된 통합 포인트를 포함한 솔루션의 모듈식 아키텍처를 통해 법적 인사이트를 CRM 및 HR 플랫폼과 같은 비즈니스 시스템으로 유입할 수 있었습니다. Dynamiq는 뛰어난 보안의 확장 가능한 IBM의 AI 제품을 사용하여 법률 전문가를 위한 맞춤형 솔루션을 성공적으로 개발했습니다. 
사후 대응에서 사전 예방적 법무 운영으로

Dynamiq의 AI 에이전트는 팀이 중요한 지식에 더 빠르게 액세스하고, 반복적인 작업을 줄이며, 더 나은 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원함으로써 법률 운영을 혁신했습니다.

AI 도구의 핵심 기능은 다음과 같습니다.

  • 의미 기반 계약 검색
  • 비교 문서 분석
  • 조항별 규정 준수 점수 산정

이제 법무팀은 관련 정보를 신속하게 식별하고, 규제 문제를 유발할 수 있는 언어를 표시하고, 내부 정책과의 편차를 감지할 수 있습니다. AI는 문서 전반에 걸친 인사이트를 종합하여 법적 문의에 빠르고 정확하게 답변합니다.

또한 AI 에이전트는 승인을 위해 문서를 라우팅하고 사람이 검토할 수 있도록 복잡한 사례를 에스컬레이션하는 워크플로를 자동화합니다. 이러한 변화를 통해 법무 부서는 사후 대응 태세에서 사전 예방적 태세로 전환하여 비즈니스 성장에 보조를 맞추는 동시에 정확성과 규정 준수를 개선할 수 있습니다.
Dynamiq 소개

IBM Business Partner인 Dynamiq는 조직이 맞춤형 AI 에이전트 및 워크플로를 신속하게 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 플랫폼입니다. 로우코드 시각적 에이전트 빌더를 통해 팀은 데이터를 안전하게 활용하는 동시에 비용을 절감하고 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다.

 솔루션 컴포넌트 IBM Granite IBM watsonx.data IBM watsonx Orchestrate
법률

