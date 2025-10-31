법률 산업은 비즈니스 성장에 보조를 맞추고, 증가하는 계약량을 관리하고, 증가하는 복잡한 규정을 탐색해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 많은 조직에서 소규모 내부 법률 팀은 수천 개의 문서를 검토하고, 각 문서에는 정확하고 적절한 분석이 필요합니다.

IBM Business Partner인 Dynamiq는 점차 커지는 과제를 기회로 인식했습니다. 해당 고객은 방대한 양의 비정형 데이터를 처리하고 중요한 인사이트를 빠르게 추출할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 과제는 기본적인 자동화를 넘어서는 것으로서, 비용이 많이 드는 외부 통제에 대한 의존도를 줄이는 동시에 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 것이었습니다.