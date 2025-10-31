AI 기반 법률 에이전트를 통해 의사 결정을 가속화하고 수동 작업을 줄이며 규정 준수를 개선할 수 있습니다.
법률 산업은 비즈니스 성장에 보조를 맞추고, 증가하는 계약량을 관리하고, 증가하는 복잡한 규정을 탐색해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 많은 조직에서 소규모 내부 법률 팀은 수천 개의 문서를 검토하고, 각 문서에는 정확하고 적절한 분석이 필요합니다.
IBM Business Partner인 Dynamiq는 점차 커지는 과제를 기회로 인식했습니다. 해당 고객은 방대한 양의 비정형 데이터를 처리하고 중요한 인사이트를 빠르게 추출할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 과제는 기본적인 자동화를 넘어서는 것으로서, 비용이 많이 드는 외부 통제에 대한 의존도를 줄이는 동시에 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 것이었습니다.
1.5시간에서 45분으로 단축
2일에서 60분으로 단축
20분에서 2분으로 단축
Dynamiq는 IBM® watsonx.data® 데이터 레이크하우스, IBM Granite® 파운데이션 모델 및 IBM watsonx Orchestrate® 플랫폼을 포함한 고급 AI 스택을 활용해 솔루션을 강화했습니다. 이들은 IBM watsonx® 플랫폼에 AI 기반 법률 에이전트를 구축하여 복잡한 문서 관련 업무를 전략적 지식 기반으로 전환했습니다.
핵심적으로, watsonx.data는 수천 건의 계약서, 규정 준수 보고서 및 규제 문서를 수집, 정리 및 검색하는 통합 플랫폼 역할을 수행했습니다.
성능과 비용을 최적화하기 위해 Dynamiq은 모델 선택을 작업 요구 사항에 맞추는 다중 모델 전략을 구현했으며, Granite 소규모 언어 모델은 템플릿 일치 및 형식 지정과 같은 일상적인 규정 준수 작업을 처리했습니다.
API 및 watsonx Orchestrate와 사전 구축된 통합 포인트를 포함한 솔루션의 모듈식 아키텍처를 통해 법적 인사이트를 CRM 및 HR 플랫폼과 같은 비즈니스 시스템으로 유입할 수 있었습니다. Dynamiq는 뛰어난 보안의 확장 가능한 IBM의 AI 제품을 사용하여 법률 전문가를 위한 맞춤형 솔루션을 성공적으로 개발했습니다.
Dynamiq의 AI 에이전트는 팀이 중요한 지식에 더 빠르게 액세스하고, 반복적인 작업을 줄이며, 더 나은 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원함으로써 법률 운영을 혁신했습니다.
AI 도구의 핵심 기능은 다음과 같습니다.
이제 법무팀은 관련 정보를 신속하게 식별하고, 규제 문제를 유발할 수 있는 언어를 표시하고, 내부 정책과의 편차를 감지할 수 있습니다. AI는 문서 전반에 걸친 인사이트를 종합하여 법적 문의에 빠르고 정확하게 답변합니다.
또한 AI 에이전트는 승인을 위해 문서를 라우팅하고 사람이 검토할 수 있도록 복잡한 사례를 에스컬레이션하는 워크플로를 자동화합니다. 이러한 변화를 통해 법무 부서는 사후 대응 태세에서 사전 예방적 태세로 전환하여 비즈니스 성장에 보조를 맞추는 동시에 정확성과 규정 준수를 개선할 수 있습니다.
IBM Business Partner인 Dynamiq는 조직이 맞춤형 AI 에이전트 및 워크플로를 신속하게 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 플랫폼입니다. 로우코드 시각적 에이전트 빌더를 통해 팀은 데이터를 안전하게 활용하는 동시에 비용을 절감하고 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다.
