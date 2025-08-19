IBM Innovation Studio

아이디어를 결과로 빠르게 전환 우리는 전 세계에 걸쳐 위치한 스튜디오 네트워크로, 고객과 비즈니스 파트너가 더 빠르게 다음 단계로 나아가도록 지원하는 것을 목표로 합니다. IBM 최고의 전문 지식과 경험을 결합하여 진전을 이끌어내기 위해 이를 수행합니다.
IBM이 하는 일
먼저 가능성을 탐색해 보세요

산업 및 기술 탐구, 몰입형 경험을 통해 귀사의 과제를 폭넓게 살펴보세요.
그 다음에는 새로운 방법을 함께 개발하여 변혁을 가속화할 수 있습니다.

평가, 벤치마킹 및 디자인 씽킹 워크숍을 통해 에너지를 집중해야 할 최적의 분야를 정의하세요.
계획을 세우고 관계를 구축하세요

사내 전문가가 아이디어를 프로토타이핑하고 로드맵을 수립하며 신속하게 결과를 도출하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
IBM® Innovation Studio와의 협업은 우리에게 매우 소중한 기회입니다. 단순히 우리의 기술 비전을 이해하는 것뿐 아니라, 그 비전을 실현하기 위해 함께 개발하는 데 도움을 주었기 때문입니다. 우리는 특히 IBM이 네트워크와 에코시스템을 중심으로 사고하고 분야를 초월한 문제를 해결하며, 파트너와 고객에게 항상 가치를 더하는 점을 높이 평가합니다.
Roy Kaiser 공동 창업자 겸 CFO/CMO, Peeriot AG

제공 방식

사용 사례 탐색 기술 브리핑 공동 제작 워크숍 전문가 심층 분석 전문적인 모임
워크숍

전문가 주도, 주제 중심의 세션을 통해 귀사의 필요에 맞게 스튜디오 경험을 맞춤화할 수 있음을 보여드립니다.
가능성 탐구

워크숍 주제
AI 비즈니스 영향력 가속화

CIO, CTO, 사업부 임원 또는 소프트웨어 개발자를 위해 맞춤형 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축하여 새로운 생산성을 창출하는 데 도움을 드립니다.
자동화

CIO, CTO, IT 운영 팀 및 개발자를 위해 AI 기반 자동화로 통합, 배포 및 운영을 최적화하여 효율성, 탄력성 및 가치 창출 시간을 향상시킵니다.
생성형 AI를 위한 데이터

CDO, CTO, CIO, AI 및 데이터 리더를 위해 기업 내 데이터 접근을 간소화하고 보안 강화하여 실시간 분석 및 AI를 지원하며, 데이터 웨어하우스 비용을 절감합니다.
하이브리드 클라우드/Z

CIO, CTO, AIOp, 운영 및 아키텍처의 리더를 위해 AI를 활용하여 AI용으로 설계된 하이브리드 환경의 가치를 선보입니다.

미주 지역

댈러스 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 멕시코 시티 Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 뉴욕시 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 뉴욕 포킵시 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 상파울루 R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 워싱턴 DC 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

아시아퍼시픽 & 일본

베이징 Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, China 서울 Three IFC 6층, 국제금융로 10, 영등포구 서울 07326 상하이 Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, China 도쿄 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

유럽

암스테르담 Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam 런던 20 York Road London SE1 7ND 마드리드 Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid 밀라노 Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI 뮌헨 Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München 파리 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes 스톡홀름 Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm 취리히 Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
다음 단계

지금 바로 IBM 영업 담당자 또는 IBM 비즈니스 파트너에게 문의하세요.

