IBM Innovation Studio

산업 및 기술 탐구, 몰입형 경험을 통해 귀사의 과제를 폭넓게 살펴보세요.
평가, 벤치마킹 및 디자인 씽킹 워크숍을 통해 에너지를 집중해야 할 최적의 분야를 정의하세요.
사내 전문가가 아이디어를 프로토타이핑하고 로드맵을 수립하며 신속하게 결과를 도출하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
다양한 산업에서 고객과 협업하면서 어떤 배포 패턴이 나타나는지 궁금하신가요? 비슷한 문제를 겪었던 다른 사례에서 영감을 받아보세요. 산업 탐색 세션은 산업 전문가들이 진행합니다. 이들은 문제점을 식별하고 기회를 발굴하며, 문제의 핵심을 파악하고 해결 방안을 설계 및 구현하는 데 직접적인 경험을 보유하고 있습니다.
IBM 기술의 최신 동향을 확인해 보고 싶으신가요? 기술 브리핑은 기술 전문가들이 진행합니다. 최신 기술 동향을 설명하고 고객의 기술 스택 내에서 솔루션을 어떻게 활용할 수 있는지 안내하며, IBM을 통해 얻을 수 있는 가치를 직접 시연해 드립니다.
비즈니스에 가장 큰 영향을 미치고 싶으신가요? 이 협업 세션은 IBM의 엔터프라이즈 디자인 씽킹을 활용하여 새로운 기회를 발견하고 중요한 비즈니스 과제를 해결하는 데 도움을 드립니다.
기술 전문가나 산업 전문가와 1:1 상담이 필요하신가요? 이 맞춤형 사전 및 사후 구현 지원 서비스는 솔루션 확장, 새로운 관점 제공 등 다양한 지원을 위해 전문가와 직접 소통할 수 있는 기회를 제공합니다.
업계 동료와 교류하고 싶으신가요? 다중 고객 세션은 동일한 산업 분야에서 유사한 어려움에 직면한 기업 리더들과 함께 모여 논의할 수 있는 훌륭한 기회입니다. 우리는 연중 다양한 기회를 제공하여, 귀사에게 중요한 주제를 중심으로 한 포럼에서 고객 및 파트너와 네트워킹할 수 있도록 합니다.
무료 워크숍은 기술이 문제를 해결할 수 있는 가능성과 잠재력을 탐구하는 것으로 시작합니다. 몰입형 경험, 평가 활동, 전문가 심층 세션, 데모를 통해 하루 동안 영감을 얻을 수 있습니다.
프로젝트는 고객이 즉시 시작할 수 있는 구체적인 방법과 더 빠른 결과 달성을 위한 로드맵으로 마무리됩니다. 명확하고 실행 가능한 단계가 담긴 로드맵을 함께 만들고 도움을 줄 수 있는 IBM 전문가 네트워크와 연결해 드립니다.
CIO, CTO, 사업부 임원 또는 소프트웨어 개발자를 위해 맞춤형 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축하여 새로운 생산성을 창출하는 데 도움을 드립니다.
CIO, CTO, IT 운영 팀 및 개발자를 위해 AI 기반 자동화로 통합, 배포 및 운영을 최적화하여 효율성, 탄력성 및 가치 창출 시간을 향상시킵니다.
CDO, CTO, CIO, AI 및 데이터 리더를 위해 기업 내 데이터 접근을 간소화하고 보안 강화하여 실시간 분석 및 AI를 지원하며, 데이터 웨어하우스 비용을 절감합니다.
CIO, CTO, AIOp, 운영 및 아키텍처의 리더를 위해 AI를 활용하여 AI용으로 설계된 하이브리드 환경의 가치를 선보입니다.