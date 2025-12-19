모든 조직은 문제 해결사들이 필요합니다. 저는 독립 사업자에 대해 이야기하고 있습니다. 그들은 비효율적인 기업을 괴롭히는 핸드 홀딩 방식을 경멸하고 문맥을 읽을 수 있을 만큼 자신감이 넘칩니다. 소프트웨어가 이러한 유형의 인텔리전스를 보여줄 때 우리는 “제대로 작동한다”고 말합니다. 직원일 때 우리는 “그냥 이해해요”라고 말합니다.

그리고 반대편에는 연기, 지연, 우유부단함이 있습니다. 종종 한 발 뒤처지거나 구식 정보에 근거해 행동하는 이 삐걱거리는 바퀴들은 모든 것을 멈추게 하고, 사무실 용어에서 가장 답답한 말 중 하나인 "내가 직접 할게"라는 말을 자주 이끌어냅니다.

수백만 대의 AI 에이전트가 앞으로 몇 년 안에 개발되어 배포될 것입니다. 이 블로그를 읽고 있다면 이미 알고 계실 겁니다. IBM 기업가치연구소에 따르면, 설문 조사에 참여한 임원의 70%가 에이전트 AI가 미래 전략에 중요하다고 답했습니다. 문제는 당신이 어떤 유형의 에이전트를 출시할 것인가입니다. 문제 해결사인가, 아니면 문제 창조자인가?

이 두 유형의 차이점은 사일로라는 익숙한 적입니다. 파일럿 시즌이라는 이상적인 조건에서 낙관주의 편향을 확인하고자 하는 유혹은 너무나도 크지만, 전사적 배포 시기에는 대기업의 복잡성으로 인해 진행이 지연됩니다. 복잡한 워크플로, 패치워크 거버넌스 및 일관되지 않은 데이터 접근은 모든 에이전트를 한 번 사용하고 나면 유지 관리 문제만 불거지는 골칫거리로 만듭니다. 즉, 생산성을 높여줘야 할 요인이 도리어 이를 크게 저하시키는 문제로 변모하는 것입니다. 그야말로 AI의 아이러니가 아닐 수 없습니다.

확장을 위해 조직은 모든 에이전트를 전체적으로 오케스트레이트하여 기존 도구와 쉽게 통합할 수 있는 일관되게 관리되는 AI 공동 작업자 명단을 만들어야 합니다. 오케스트레이션이 잘 작동하고, 프로세스가 정렬되며, 사일로가 해체되고 AI의 잠재력이 실제 결과로 전환됩니다. 하지만 오케스트레이션만으로는 AI 경쟁에서 승리할 수 없습니다. 데이터는 차별화 요소입니다. POC 테스트 케이스뿐만 아니라 모든 에이전트가 비즈니스에 능숙하고 자율적으로 행동할 수 있을 만큼 신뢰할 수 있도록 하는 것은 바로 이러한 힘입니다.

결국 일반 데이터는 경쟁사와 동일한 단조로움을 말하는 일반 AI로 이어집니다. 설상가상으로, 제대로 관리되지 않는 데이터는 AI를 인간이 할 수 있는 것보다 더 빠르고 더 멀리 오류를 퍼뜨리는 매개체로 만들 수 있습니다.

시장이 AI를 위한 데이터 준비의 중요성을 인식하는 데 너무 오랜 시간이 걸렸습니다. 이러한 실수는 ROI를 미정으로 유지하게 했고, 수많은 통계에서 드러나며 대부분의 조직이 여전히 파일럿 시즌에 머물러 있음을 보여줍니다. 그 예로 MIT의 보고서에 따르면 실제로 설문조사에 참여한 조직 중 5%만이 AI 도구를 워크플로에 대규모로 통합했다고 합니다.