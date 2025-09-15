거버넌스와 보안은 단순한 보호 장치가 아닙니다. 그들은 대규모 AI를 지탱하는 엔진입니다.
데이터 프라이버시와 보안은 오랫동안 우선순위였지만 AI 거버넌스는 여전히 따라잡지 못하고 있습니다. 유출이 증가하고 에이전틱 AI로 인해 복잡성이 가중됨에 따라 보안과 거버넌스 간의 협업은 더 이상 선택 사항이 아닙니다.
사람, 프로세스, 기술을 통합하는 데이터와 AI에 대한 체계적인 접근 방식이 도입, 혁신 및 ROI를 가속화하는 이유를 알아보세요.
혁신이 보안에 우선한다고 응답1
경영진의 82%가 보안 요소가 필수라고 답했음에도 불구하고 보안 요소 부족
AI 위험을 완화하기 위한 거버넌스 정책 및 프로세스 부족2
Banco do Brasil은 윤리적 감독과 책임감 있는 AI를 장려하기 위해 거버넌스 모델을 발전시켰습니다.
IBM의 Edward Calvesbert와 Fariya Syed-Ali가 접근하기 어려운 데이터를 쉽게 사용하는 방법을 설명합니다.
IBM의 Scott Brokaw가 큐레이션과 강화를 통해 데이터 품질을 높이는 방법을 설명합니다.
Data Matters 허브는 가장 중요한 AI 자산인 고유한 데이터를 최적화하는 데 필요한 전문적인 인사이트를 제공합니다.
IBM의 최신 제품은 조직이
정형 및 비정형 데이터를 수집, 관리 및 검색할 수 있도록 하여,
정확하고 성능이 뛰어난 생성형 AI를 확장할 수 있게 해줍니다.
1 생성형 AI 보안, IBM 기업가치연구소(IBV), 2024.
2 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 2025: AI 감독 격차, IBM 및 Ponemon Institute, 2025.