Db2 Analytics Accelerator를 구축한 이후, Banco do Brasil의 수천 명의 직원과 여러 부서가 현재 메인프레임 데이터에 액세스하는 복잡한 쿼리에서 도출된 실시간 인사이트를 활용하고 있습니다. 지점 수준에서부터 향상된 보고 기능은 분기별로 이 은행의 긍정적인 사업 실적에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

Banco do Brasil은 IBM과 파트너십을 맺은 덕분에 브라질에서 가장 데이터 기반 금융 회사 중 하나가 되었습니다. Db2 Analytics Accelerator는 Banco do Brasil의 비즈니스에서 핵심적인 기술로 간주되며 모든 Db2 for z/OS 조직에 반드시 필요한 기술입니다.