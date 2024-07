IBM Db2® Analytics Accelerator는 Db2 for z/OS®와 긴밀하게 통합된 고성능 구성 요소입니다.복잡한 Db2 쿼리를 고속으로 처리하여 비즈니스에 중요한 보고 및 분석 워크로드를 지원합니다.Db2 Analytics Accelerator는 수천 개의 Db2 for z/OS 애플리케이션과 인사이트 시스템의 성능을 개선하는 데 도움을 주었으며 데이터 액세스 현대화를 위한 핵심 지원 요소입니다.zSystems 또는 LinuxONE의 IFL(IBM Integrated Facility for Linux)에 배포할 수 있습니다.