2025년에 데이터 유출을 경험한 조직의 62%는 AI 거버넌스 정책을 전혀 갖추고 있지 않다고 보고했으며, AI 관련 유출을 경험한 조직의 97%는 적절한 AI 액세스 제어 체계가 없는 것으로 나타났습니다. 기업들은 거버넌스의 기술적 도입에 따른 복잡성에 대한 우려뿐만 아니라, 개인정보 보호 문제와 고객 신뢰 상실로 인한 비용에 대해서도 동일한 수준으로 경각심을 가져야 합니다.
AI 거버넌스와 보안은 밀접하게 연관된 두 가지 프로세스이지만, 현실에서는 서로 분리되어 운영되는 경우가 많습니다. AI 아카데미의 이번 에피소드에서는 Betsy Greytok과 Evelyn Anderson가 거버넌스와 보안이 왜 반드시 긴밀하게 협력 속에서 작동해야 하는지에 대해 대담을 나눕니다.
AI 에이전트는 AI의 전환점을 가져오고 있지만, AI가 대규모 가치를 실현할 수 있을지는 기업이 이를 어떻게 도입하고 실행하느냐에 달려 있습니다. 더 스마트한 거버넌스를 통해 AI ROI를 극대화하는 방법을 알아보세요.
Forrester가 IBM의 watsonx.Governance 솔루션을 리더로 선정한 이유를 확인해 보세요. 이 솔루션은 기업이 AI 위험, 규정 준수 및 신뢰를 대규모로 관리할 수 있도록 지원합니다.
AI 도입 속도가 감독과 통제를 앞지르면서, 공격자들이 이러한 기술을 표적으로 삼아 기업의 지식 재산과 고객의 독점 데이터를 탈취할 수 있는 여지가 커지고 있습니다.
AI 아카데미에서 즐거운 시간을 보내고 계시기를 바랍니다. Think 뉴스레터를 구독하면 AI 아카데미의 최신 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.