2025년에 데이터 유출을 경험한 조직의 62%는 AI 거버넌스 정책을 전혀 갖추고 있지 않다고 보고했으며, AI 관련 유출을 경험한 조직의 97%는 적절한 AI 액세스 제어 체계가 없는 것으로 나타났습니다. 기업들은 거버넌스의 기술적 도입에 따른 복잡성에 대한 우려뿐만 아니라, 개인정보 보호 문제와 고객 신뢰 상실로 인한 비용에 대해서도 동일한 수준으로 경각심을 가져야 합니다.

AI 거버넌스와 보안은 밀접하게 연관된 두 가지 프로세스이지만, 현실에서는 서로 분리되어 운영되는 경우가 많습니다. AI 아카데미의 이번 에피소드에서는 Betsy Greytok과 Evelyn Anderson가 거버넌스와 보안이 왜 반드시 긴밀하게 협력 속에서 작동해야 하는지에 대해 대담을 나눕니다.