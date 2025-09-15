엔터프라이즈 AI에 필요한 데이터에 접근

실패한 AI 프로젝트에서 전환해 확장된 AI에서 가치와 ROI를 실현하는 것은 많은 조직의 과제입니다.

이는 데이터가 AI를 지원하지 않고 데이터가 너무 다양한 위치와 형식으로 존재하기 때문에 AI에 맞게 데이터를 준비하는 것이 어렵기 때문입니다.

모든 정형 및 비정형 데이터에 접근하고 이를 통합해 AI로 더 많은 것을 달성하는 방법을 알아보세요.