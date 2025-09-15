엔터프라이즈 AI에 필요한 데이터에 접근

데이터가 AI를 지원하도록 하려면 데이터 접근이 필수적입니다. 즉, 구조화된 데이터와 구조화되지 않은 데이터 모두에 접근할 수 있다는 뜻입니다.

eBook 다운로드
Edward Calvesbert의 인물 사진

AI는 데이터에서 시작됩니다

실패한 AI 프로젝트에서 전환해 확장된 AI에서 가치와 ROI를 실현하는 것은 많은 조직의 과제입니다.

이는 데이터가 AI를 지원하지 않고 데이터가 너무 다양한 위치와 형식으로 존재하기 때문에 AI에 맞게 데이터를 준비하는 것이 어렵기 때문입니다. 

모든 정형 및 비정형 데이터에 접근하고 이를 통합해 AI로 더 많은 것을 달성하는 방법을 알아보세요.
모두가 평등하게 데이터에 접근할 수 있다는 약속은 코앞에 다가왔고, 따라서 모든 사람들이 더욱 데이터 기반으로 될 것입니다.
Fariya Syed-Ali watsonx.data 제품 마케팅 책임자, IBM
모든 데이터에 접근하는 것은 중요합니다 90% 의 2022년에 생성된 데이터는 

비정형화된 것으로 추정됨¹

 <1% 의 엔터프라이즈 데이터만

기존 LLM에서 다룰 수 있음²

 72% 독점 데이터가

AI 가치 실현의 핵심이라고 말함3
watsonx.data를 사용한 수많은 정형 및 비정형 데이터 더미 사이의 데이터 스택

AI를 지원하는 데이터를 만드는 것은 접근성을 높이는 것을 의미합니다

고급 데이터 패브릭 기능을 갖춘 개방형 데이터 레이크하우스가 모든 데이터에 접근하고 통합하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 

eBook 다운로드
파란 파도 위에 얹혀 있는 노란 테니스공
고객 사례 팬들에게 데이터로 서비스 제공

US 오픈은 700만 개의 데이터 포인트로 팬에게 특별한 AI 경험을 선사했습니다.

 사례 연구 살펴보기

다른 후기 보기

스페인 세비야 근처 안달루시아에 있는 대형 원형 태양광 발전소의 항공 사진.
데이터 카오스에서 AI 명확성까지
다양한 질감과 색상으로 구성된 문자 "C" 의 3d 렌더링
2025년 CEO 연구
다육 식물의 녹색 로제트 대칭 패턴
AI 지원 데이터로 AI 도입률 높이기
교외 주거 지역에 물과 함께 조성된 원형 조경
데이터 기반으로 신중한 선택
Data Matters 허브 살펴보기
Edward Calvesbert의 인물 사진
준비 및 관리

IBM의 Scott Brokaw가 큐레이션과 강화를 통해 데이터 품질을 높이는 방법을 설명합니다.

 데이터로 전달
Heather Gentile의 인물 사진
보안 및 관리

IBM의 Heather Gentile이 거버넌스 프레임워크가 책임감 있는 AI 도입을 지원하는 방법을 설명합니다.

 AI에 대한 신뢰 구축
파란색 곡선 라인이 있는 미니멀한 인포그래픽
Data Matters 홈페이지

Data Matters 허브는 가장 중요한 AI 자산인 고유한 데이터를 최적화하는 데 필요한 전문적인 인사이트를 제공합니다.

 허브로 돌아가기
다음 단계 안내

IBM의 제공 제품은 조직이 정형 데이터와 비정형 데이터를 수집하고 관리하고 검색하여 에이전틱 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.

 데이터 및 AI 솔루션 살펴보기 AI 업데이트 신청