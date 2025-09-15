엔터프라이즈 AI에 필요한 데이터에 접근

데이터가 AI를 지원하도록 하려면 데이터 접근이 필수적입니다. 즉, 구조화된 데이터와 구조화되지 않은 데이터 모두에 접근할 수 있다는 뜻입니다.
실패한 AI 프로젝트에서 전환해 확장된 AI에서 가치와 ROI를 실현하는 것은 많은 조직의 과제입니다.
이는 데이터가 AI를 지원하지 않고 데이터가 너무 다양한 위치와 형식으로 존재하기 때문에 AI에 맞게 데이터를 준비하는 것이 어렵기 때문입니다.
모든 정형 및 비정형 데이터에 접근하고 이를 통합해 AI로 더 많은 것을 달성하는 방법을 알아보세요.
비정형화된 것으로 추정됨¹
기존 LLM에서 다룰 수 있음²
AI 가치 실현의 핵심이라고 말함3
US 오픈은 700만 개의 데이터 포인트로 팬에게 특별한 AI 경험을 선사했습니다.
IBM의 Scott Brokaw가 큐레이션과 강화를 통해 데이터 품질을 높이는 방법을 설명합니다.
IBM의 Heather Gentile이 거버넌스 프레임워크가 책임감 있는 AI 도입을 지원하는 방법을 설명합니다.
Data Matters 허브는 가장 중요한 AI 자산인 고유한 데이터를 최적화하는 데 필요한 전문적인 인사이트를 제공합니다.
IBM의 제공 제품은 조직이 정형 데이터와 비정형 데이터를 수집하고 관리하고 검색하여 에이전틱 AI를 확장할 수 있도록 지원합니다.
