데이터 리더들은 AI 이니셔티브를 위한 데이터를 제공해야 한다는 압박을 받고 있지만, 데이터를 해커의 손에 노출되지 않도록 안전하게 보호해야 한다는 새로운 이중적인 현실을 헤쳐나가고 있습니다. 안타깝게도 AI 거버넌스와 감독 간의 격차로 데이터가 노출될 가능성이 있습니다.

전 세계 17개 산업에서 600개의 유출 조직을 분석한 IBM의 연례 데이터 유출 비용(CODB) 보고서는 이러한 격차로 인해 데이터 도난, 운영 중단, 규제 기관에 지불되는 막대한 벌금이라는 측면에서 비용이 많이 들 수 있음을 분명히 밝혔습니다. 또한 데이터 유출로 인해 기업은 평판 손상, 고객 신뢰도 하락, 고객 이탈에 노출될 수 있습니다.

최고 데이터 책임자 및 기타 데이터 리더뿐만 아니라, 데이터 전략, 거버넌스, 가치 창출을 담당하는 모든 사람에게 이 연구는 경각심을 불러일으킬 것입니다. 조사 대상인 유출 조직의 31%가 운영 중단으로 인해 영향을 받았고, 60%가 AI 공급망 및 모델 공격으로 인해 직접적인 데이터 유출을 경험한 것으로 나타났다는 점은 단순한 뉴스거리가 아닙니다. 이는 CDO의 행동을 위한 청사진입니다.

이러한 발견의 중요성은 보안 문제를 넘어 전략적 리더십 과제를 제시합니다. CDO는 데이터 혁신과 데이터 거버넌스의 교차점에 위치하며 AI의 혁신적인 힘을 발휘할 수 있도록 하고, 혁신으로 인해 신뢰, 규정 준수 또는 복원력을 잃지 않도록 하는 일을 담당합니다.