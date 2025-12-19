데이터 리더로서 여러분은 데이터의 판도를 바꾸는 힘과 그에 따른 높은 기대치를 잘 알고 있습니다. 조직은 데이터를 신뢰할 수 있고 실행 가능한 인사이트로 전환하기 위해 여러분에게 의지하고 있습니다. 그러나 데이터의 양과 복잡성이 폭발적으로 증가함에 따라 성공으로 가는 길을 가로막는 장애물도 그만큼 빠르게 증가하고 있습니다.

압도적인 데이터

데이터의 양은 단순히 방대할 뿐만 아니라 관리하기 어려울 수도 있습니다. 데이터는 언제 어디서나 끊임없이 유입됩니다. 더 많은 데이터는 더 많은 인사이트를 의미하지만 더 많은 노이즈를 의미하는 경우가 많습니다. 가치 있는 신호는 묻히고, 중요한 결정은 지연됩니다. 또한 보유한 데이터가 항상 신뢰하기 쉬운 것은 아닙니다.

사일로화된 데이터

해답이 어딘가에 분명히 존재한다는 걸 알면서도, 그 답이 사일로에 갇혀 있거나 시스템에 숨겨져 있거나 일관성 없는 거버넌스로 인해 접근할 수 없다는 좌절감을 느껴본 적이 있을 것입니다. 데이터가 파편화되면 가장 효율적인 도구를 활용하거나 가장 뛰어난 인재를 투입하여도 뚜렷한 성과를 내기 어렵습니다.

저품질 데이터

데이터에 액세스하는 것과 데이터를 신뢰하는 것은 별개의 문제입니다. 일관되지 않은 형식, 누락된 컨텍스트 및 오래된 소스는 시간, 비용 및 노력을 낭비할뿐만 아니라, 데이터를 신뢰하기 어렵게 만듭니다. 그리고 신뢰가 없으면 혁신은 정체됩니다.

데이터 개인정보 보호 및 보안

IBM 보고서에 따르면 2025년 데이터 유출로 인한 평균 비용은 444만 달러에 달한다고 합니다. 이러한 엄청난 비용을 고려할 때, 특히 금융 및 의료와 같이 규제가 심한 산업에서는 데이터 관련 결정을 내릴 때마다 엄청난 위험이 따릅니다.

데이터 인텔리전스는 단편화된 대량의 데이터를 명확하고 실행 가능한 인사이트로 전환하여 이러한 난제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 가장 중요한 것은, 데이터와 관련된 몇 가지 핵심적인 질문들에 대한 해답을 제공한다는 점입니다.

조직에는 어떤 데이터가 있나요? 이 데이터가 존재하는 이유는 무엇인가요?

이 데이터의 출처는 어디이며 어디에 저장되어 있나요?

데이터는 이동 과정에서 어떻게 변화했나요?

이 데이터에 접근할 수 있는 사람은 누구인가요?

데이터 세트는 서로 어떻게 관련되어 있나요?

데이터가 AI 모델을 학습하기에 충분히 신뢰할 수 있나요?

데이터 인텔리전스는 이러한 질문에 답함으로써 조직에 데이터에 대한 깊은 인사이트와 데이터에서 최대한의 가치를 얻는 방법을 제공합니다. 이는 셀프 서비스 분석을 가능하게 하고 비즈니스 인텔리전스 및 생성형 AI를 포함한 주요 이니셔티브를 지원합니다.