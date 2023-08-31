전문가들은 Log4j 취약점을 찾기 위해 여러 가지 기술을 결합해 사용할 것을 권장합니다.

수동 검색. 보안팀은 Log4j 결함을 수동으로 검색할 수 있습니다. Apache Maven과 같은 개발 도구를 사용하여 앱의 모든 종속성을 매핑하는 종속성 트리를 생성하거나 외부 위협 인텔리전스를 사용하여 영향을 받는 자산을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 사이버 보안 및 인프라 보안국(CISA)은 Log4Shell로 고통받는 것으로 알려진 소프트웨어 목록을 작성했습니다. 목록은 GitHub에서 사용할 수 있습니다.

Linux, Microsoft Windows, macOS 운영 체제에서 보안팀은 명령줄 인터페이스를 사용하여 파일 디렉터리에서 Log4j의 인스턴스를 검색할 수 있습니다.

취약점 스캔 도구. Log4Shell이 발견된 후 일부 조직에서는 Log4j 취약점을 찾기 위한 무료 도구를 출시했습니다. 그 예로는 Palantir의 Log4j-sniffer와 CERT Coordination Center의 스캐너 등이 있습니다.

특수 스캐너는 여전히 사용 가능하지만 취약성 스캐너, 공격 표면 관리(ASM) 플랫폼, 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 솔루션과 같은 많은 표준 보안 솔루션이 이제 Log4j 취약성을 탐지할 수 있습니다.

Log4Shell은 종속성 체인 깊숙이 숨어 있을 수 있으므로 보안팀은 침투 테스트와 같은 보다 실질적인 방법으로 자동화된 검사를 보완할 수 있습니다.

위협 헌팅. CISA에 따르면 공격자들은 Log4Shell을 사용하여 네트워크에 침입한 후 감염된 자산에 패치를 적용하여 흔적을 은폐하는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 보안팀은 이미 침해가 발생했다고 가정하고 Log4Shell 악용의 징후를 적극적으로 찾아내는 것이 좋습니다.

보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 솔루션 및 확장 탐지 및 대응(XDR) 플랫폼과 같은 사이버 보안 도구는 이상한 로그 항목이나 의심스러운 트래픽 패턴과 같은 Log4Shell과 관련된 비정상적인 활동을 탐지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 보안팀은 공격의 결과가 얼마나 심각할 수 있는지 고려할 때 Log4Shell에 대한 모든 가능한 힌트에 대해 완전한 사고 대응 및 조사 절차를 시작해야 합니다.