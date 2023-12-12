취약성 스캔이란 무엇인가요?

새로운 자산이 추가되고 새로운 취약성이 발견됨에 따라 네트워크의 보안 위험도 변화합니다. 그러나 각 취약성 스캔은 특정 순간만 캡처할 수 있습니다. 조직은 진화하는 사이버 위협 환경에 발맞추기 위해 정기적으로 스캔을 수행해야 합니다.

대부분의 취약성 스캔은 리소스와 시간이 많이 소요되기 때문에 모든 네트워크 자산을 한 번에 검사하지는 않습니다. 오히려 보안팀은 중요도에 따라 자산을 그룹화하여 일괄적으로 스캔하는 경우가 많습니다. 가장 중요한 자산은 매주 또는 매월 스캔하고 덜 중요한 자산은 분기별 또는 매년 스캔할 수 있습니다.

보안 팀은 새로운 웹 서버를 추가하거나 새로운 민감한 데이터베이스를 생성하는 등 주요 네트워크 변경이 발생할 때마다 스캔을 실행할 수도 있습니다.

일부 고급 취약점 스캐너는 지속적인 스캔을 제공합니다. 이러한 도구는 자산을 실시간으로 모니터링하고 새로운 취약성이 발생할 때 플래그를 지정합니다. 그러나 연속 스캔이 항상 가능하거나 바람직한 것은 아닙니다. 보다 집중적인 취약성 스캔은 네트워크 성능을 방해할 수 있으므로 일부 IT 팀은 대신 주기적인 스캔을 실시하는 것을 선호할 수 있습니다.