크립토재킹이란 무엇인가요?

해커는 크립토재킹 코드(멀웨어의 일종)를 사용하여 관련 비용 없이 귀중한 암호화폐를 생산하고 수집합니다. 본질적으로 그들은 피해자를 속여 보상을 얻지 못한 채 자신의 자원을 소비하도록 합니다. 크립토재킹은 사이버 보안 환경에서 점점 더 커지고 있는 위협입니다. 2024년 Sonicwall 사이버 위협 보고서에 따르면 2023년 크립토재킹 사건은 659% 증가했습니다.

암호화폐를 채굴하기 위한 자원은 비쌀 수 있습니다. 크립토재킹 공격이 성공하면 모르는 피해자가 암호화폐 채굴 과정에 드는 비용을 부담하게 되고, 크립토재커는 수익을 챙깁니다.

크립토재킹 공격은 웹을 통해, 브라우저 기반 크립토재킹 스크립트(주로 웹 페이지의 JavaScript 코드에 포함됨) 를 통해 수행되거나, 앱으로 전달되거나 소셜 엔지니어링 또는 피싱 공격을 통해 트로이 목마 스타일의 바이러스로 제공되는 크립토재킹 멀웨어를 통해 수행될 수 있습니다. 크립토재킹 코드 또는 크립토재킹 소프트웨어에 감염된 데스크톱, 노트북, 서버, 스마트폰 및 기타 모바일 디바이스는 종종 성능이 크게 저하되어 운영 중단과 전기 요금 증가가 발생합니다.

크립토재킹은 다른 유형의 사이버 범죄와 다릅니다. 데이터 유출이나 랜섬웨어 공격과 같은 사이버 위협은 일반적으로 사용자 데이터를 훔치거나 지배하려는 반면, 크립토재킹 코드는 처리 능력과 전기를 효과적으로 훔칩니다. 크립토마이닝 멀웨어는 가능한 한 오랫동안 탐지를 회피하도록 설계된 미묘한 악성 코드를 표적에 주입하도록 설계되었습니다.