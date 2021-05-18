'가상 화폐'의 가장 혼란스러운 측면 중 하나는 다양한 용어입니다. 금융 산업과 관련된 모든 디지털 자산을 설명하는 데 사용하는 광범위한 용어는 디지털 통화입니다. 디지털 화폐의 기능은 실물 화폐의 기능과 유사합니다. 그러나 실물 화폐보다 디지털 화폐를 활용하면 장점이 있습니다. 이러한 이점 중 하나는 비용과 시간을 줄이면서 국경을 넘어 즉시 돈을 거래하고 전송할 수 있다는 것입니다. 디지털 화폐는 가상 화폐, 암호화폐, 중앙은행 디지털 화폐 등 다양한 형태로 제공되며, 이에 대해서는 다음에 다룰 예정입니다.

2009년 암호화폐가 등장(ibm.com 외부 링크)한 이래로 암호화폐를 계속 지켜봐 왔거나 최근 Dogecoin에 매료되어 그 추세를 파악해 왔다면, 분산형 금융을 중심으로 한 산업으로 전환해 나가는 과정에서 이러한 디지털 자산의 가치와 그 중요성을 이해하는 것이 중요합니다. 암호화폐는 온라인에서 상품과 서비스를 교환할 수 있는 결제 수단입니다. 많은 기업이 토큰이라고 불리는 자체 화폐를 발행하고 있으며, 이러한 토큰은 해당 기업이 제공하는 상품이나 서비스와 교환될 수 있습니다.

아케이드 토큰이나 카지노 칩에 비유할 수 있습니다. 상품이나 서비스를 이용하려면 암호화폐를 실제 통화로 교환해야 합니다. 암호화폐 활용의 매력은 특정 제품이나 서비스에 연동되는 증권으로 기능할 수 있다는 점입니다. 또한 여러 투자자가 이를 가치 저장소로 활용하여 기관 투자자와 개인 투자자 모두에게 새로운 투자 기회를 열어주고 있습니다.