비트코인, 토큰, 이더리움, 스테이블 코인, 오 맙소사! 다음은 떠오르는 디지털 자산 클래스를 이해하려고 할 때 자주 들을 수 있는 몇 가지 이름과 문구입니다. CNBC는 이제 티커에 비트코인 가격을 표시하지만, 이 모든 것이 무엇을 의미할까요? 그리고 차이점은 무엇인가요?
미묘한 각 디지털 자산의 정의와 능력에 대한 명확한 답을 찾는 것은 생각보다 까다롭습니다. 이러한 열풍을 이해하고자 하는 대학생이든, 숙련된 최고 경영진이든, 독립적인 연구를 통해 해답보다 더 많은 질문이 생겨나는 경우가 많습니다. 저희 팀과 저는 여러 디지털 자산 이니셔티브를 주도하면서 대중과 고객에게 디지털 자산에 대한 교육을 제공할 수 있는 기회를 발견했습니다.
'가상 화폐'의 가장 혼란스러운 측면 중 하나는 다양한 용어입니다. 금융 산업과 관련된 모든 디지털 자산을 설명하는 데 사용하는 광범위한 용어는 디지털 통화입니다. 디지털 화폐의 기능은 실물 화폐의 기능과 유사합니다. 그러나 실물 화폐보다 디지털 화폐를 활용하면 장점이 있습니다. 이러한 이점 중 하나는 비용과 시간을 줄이면서 국경을 넘어 즉시 돈을 거래하고 전송할 수 있다는 것입니다. 디지털 화폐는 가상 화폐, 암호화폐, 중앙은행 디지털 화폐 등 다양한 형태로 제공되며, 이에 대해서는 다음에 다룰 예정입니다.
2009년 암호화폐가 등장(ibm.com 외부 링크)한 이래로 암호화폐를 계속 지켜봐 왔거나 최근 Dogecoin에 매료되어 그 추세를 파악해 왔다면, 분산형 금융을 중심으로 한 산업으로 전환해 나가는 과정에서 이러한 디지털 자산의 가치와 그 중요성을 이해하는 것이 중요합니다. 암호화폐는 온라인에서 상품과 서비스를 교환할 수 있는 결제 수단입니다. 많은 기업이 토큰이라고 불리는 자체 화폐를 발행하고 있으며, 이러한 토큰은 해당 기업이 제공하는 상품이나 서비스와 교환될 수 있습니다.
아케이드 토큰이나 카지노 칩에 비유할 수 있습니다. 상품이나 서비스를 이용하려면 암호화폐를 실제 통화로 교환해야 합니다. 암호화폐 활용의 매력은 특정 제품이나 서비스에 연동되는 증권으로 기능할 수 있다는 점입니다. 또한 여러 투자자가 이를 가치 저장소로 활용하여 기관 투자자와 개인 투자자 모두에게 새로운 투자 기회를 열어주고 있습니다.
모든 것이 시작된 곳으로 돌아가 보겠습니다. 비트코인은 2008년에 등장한 최초의 암호화폐입니다. 토큰은 분산되어 있으므로 토큰을 관리하는 중앙은행이나 관리자가 없습니다. 비트코인과 기타 암호화폐의 혁신적인 기능은 중개자 없이도 P2P 간에 통화를 전송할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 결제 거래의 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.
주류 사회와 조직에서 암호화폐의 채택에 반대하는 주장 중 하나는 암호화폐의 변동성이 투자자와 기업의 대차 대조표의 건전성에 해를 끼칠 수 있다는 것입니다. 변동성 위험을 완화하면서도 기술의 새로운 기능을 활용하기 위해, 스테이블 코인이 2014년에 도입되었습니다(ibm.com 외부 링크). 스테이블 코인은 암호화폐의 변동성 문제를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다.
스테이블 코인은 암호화 자산과 동일한 기능을 가지고 있지만, 코인이 미국 달러 또는 다른 법정 화폐로 뒷받침되기 때문에 변동성이 줄어듭니다. 보시다시피, 디지털 자산 분야는 성숙 단계에 있으며 이제 산업 전반의 엔터프라이즈 애플리케이션에 상당한 가치를 제공할 수 있습니다.
민간 부문에서 이 새로운 자산 클래스를 활용하고자 할 뿐만 아니라, 전 세계 정부에서도 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)의 도입 가능성을 모색하는 데 관심을 표명하고 있습니다.
디지털 화폐에 대한 논의는 2008년 훨씬 이전으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 비트코인은 최초로 인정받은 디지털 화폐였습니다. 최근 디지털 화폐의 시가총액이 2조 달러 이상으로 증가하면서(ibm.com 외부 링크) 중앙은행은 이것이 자국의 금융 인프라와 금융 인프라에 어떤 의미가 있는지 이해하기 시작했습니다.
점점 더 현금 없는 사회의 미래로서 디지털 화폐에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 중국부터 바하마에 이르기까지 다양한 국가에서 디지털 통화를 도입했으며, 전 세계 중앙은행의 86%(ibm.com 외부 링크)가 디지털 통화를 탐색하고 있습니다. CBDC를 채택한다는 것은 규제된 디지털 통화가 광범위하게 사용된다는 것을 의미할 수 있습니다. 디지털 통화의 도입을 통해 중앙은행과 재무부에서 수행하는 다양한 프로세스의 속도가 크게 향상될 것입니다.
개인의 디지털 지갑에 직접 입금할 수 있도록 허용하면 세금 환급금, 경기 부양 지원금 및 정부 보조금을 거의 즉시 이체할 수 있게 됩니다. 디지털 화폐를 활용하면 화폐 발행 비용도 없앨 수 있습니다. 현재(ibm.com 외부 링크) 1페니를 만드는 데 2.06센트, 1니켈을 만드는 데 7.53센트의 비용이 들며, 이는 경제적으로 비효율적인 공정입니다. 마지막으로, 공급 제한, 토큰 소각 및 기타 방법을 통해 디지털 통화를 구성할 수 있는 기능은 중앙은행에 통화 및 재정 정책을 위한 새로운 기능을 제공할 것입니다.
민간 및 공공 부문의 디지털 자산에 대한 관심은 정부 및 업계 리더들이 새롭게 떠오르는 자산 클래스에 관심을 갖고 있다는 확신을 보여줍니다. 최근 미국 연방준비제도(Fed)는 신규 은행들이 잠재적으로 Fed 결제망(Fed Payment Rails)에 직접 접근할 수 있도록 하는 제안을 발표했습니다.
또한 2021년 3월, Stephen Lynch와 Patrick McHenry는 미국 디지털 자산에 대한 현재 법률 및 규제 프레임워크를 평가하기 위한 실무 그룹의 구성을 요구하는 초당적 법안(ibm.com 외부 링크)을 발표했으며, 이 법안의 도입은 디지털 자산의 대규모 도입을 향한 여정에서 매우 중요합니다.
또한 미국을 혁신의 리더로 공고히 하기 위해서는 규제와 기술에 대한 더 깊은 이해가 필요하다는 것을 점점 더 많은 정부 공무원이 이해하고 있음을 반영합니다.
지금은 디지털 자산 분야에서 흥미로운 시기이며, 정부가 이 기술에 관심을 갖는다는 것은 우리가 디지털 자산을 모든 시민과 조직이 활용하는 최전선에 서 있다는 것을 의미합니다.
