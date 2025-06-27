ID 패브릭을 통해 조직은 다양한 앱, 자산 및 서비스의 서로 다른 ID 시스템을 통합할 수 있습니다. 조직은 통합 액세스 정책을 적용하고 사용자 활동을 모니터링하며, 취약점을 해결하고 모든 시스템에서 일관된 보안 제어 를 구현할 수 있습니다.

ID 및 액세스 관리 시스템은 중요한 ID 보안 툴입니다. 디지털 ID를 보호하고 무단 활동을 차단하며 적합한 사람이 적합한 이유로 적합한 리소스에 액세스할 수 있도록 합니다.

그러나 대부분의 조직은 여러 사용자 디렉터리에 연결된 여러 IAM 솔루션을 관리해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 최소한 대부분의 조직은 내부 사용자를 위해 하나의 IAM 솔루션을 사용하고, 고객 및 기타 외부 사용자를 위해 별도의 고객 ID 및 액세스 관리(CIAM) 솔루션을 사용합니다.

하지만 많은 조직은 두 가지 이상의 ID 관리 시스템을 다루고 있습니다. 각 레거시 애플리케이션, 클라우드 제공업체 및 온프레미스 시스템에는 자체 IAM 솔루션과 디렉터리 서비스가 있을 수 있습니다.

이러한 ID 사일로는 각 시스템에 별도의 자격 증명, 권한 수준 및 보안 조치가 필요할 수 있으므로 일관되지 않은 사용자 환경을 제공합니다.

또한 단절된 ID 시스템은 심각한 보안 위험을 초래합니다. 사용자 ID는 사이버 공격의 주요 표적입니다. X-Force Threat Intelligence Index 보고서에 따르면 자격 증명 도용은 데이터 유출 피해자가 겪는 가장 흔한 타격입니다.

중앙 집중식 접근 방식이 없으면 FIDO 패스키를 이용한 비밀번호 없는 인증, 위험 기반 인증(RBA), 실시간 ID 위협 관리와 같은 강력한 사이버 보안 조치를 적용하기 어려울 수 있습니다. 일부 IAM 시스템은 이러한 조치 중 일부를 지원하지 않을 수도 있습니다.

ID 패브릭 솔루션은 앱, 자산 및 클라우드 제공업체 전반에서 디지털 ID를 관리하고 보호하기 위한 통합 계층을 제공합니다. 이를 통해 조직은 사용자 계정 및 활동에 대한 가시성을 높이고 모든 시스템, 애플리케이션 및 플랫폼에서 사용자를 보호하는 정책 및 프로세스를 보다 일관되게 제어할 수 있습니다.