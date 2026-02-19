ID 및 액세스 관리(IAM)에 대한 실무자 가이드

오늘날 IAM 팀은 서로 연결되지 않은 여러 툴을 동시에 관리하고, 끝없이 이어지는 수작업을 정리하며, 이제는 사람을 훨씬 넘어설 정도로 급증한 비인간 아이덴티티의 증가 속도를 따라가느라 어려움을 겪고 있습니다. 여기에 모든 취약점을 탐색하기 위해 AI를 활용하는 공격자들까지 더해지면, IAM 프로그램이 극도로 부담을 느끼는 것도 전혀 이상한 일이 아닙니다.

이 IBM의 독점 가이드는 이러한 혼란을 실제로 무엇이 초래하고 있는지 짚어보고, 통제권을 되찾는 방법에 대해 명확하고 실질적인 관점을 제시합니다. 즉, 아이덴티티를 통합하고, 업무 속도를 저해하는 작업을 자동화하며, 사용자 경험을 저해하지 않으면서 보안을 강화하고, 실제로 확장 가능한 아이덴티티 레이어를 구축하는 방법을 제시합니다. IAM 프로그램을 안정적으로 운영할 수 있는 방법을 찾고 있다면 여기에서 시작하세요.