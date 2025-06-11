조직이 온프레미스 시스템, 클라우드 서비스 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 앱에 걸쳐 수천 개의 사용자 계정을 관리함에 따라, 누가 어떤 리소스에 액세스했는지 추적하는 일은 점점 더 복잡해지고 있습니다.

사용자, 디바이스 또는 애플리케이션이라는 각 디지털 ID는 중요한 시스템과 민감한 데이터에 대한 잠재적인 게이트웨이가 됩니다. 적절한 거버넌스가 없다면 이 거대한 에코시스템은 심각한 보안 위험과 규정 준수 문제를 야기합니다.

IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 도난되거나 훼손된 자격 증명은 데이터 유출의 가장 흔한 초기 침투 경로로, 전체 데이터 유출의 16%를 차지합니다. 해커가 합법적 자격 증명을 획득하면 네트워크 내에서 자유롭게 이동하며 민감한 데이터와 시스템에 액세스할 수 있습니다.

ID 거버넌스 및 관리 솔루션은 ID 기반 공격을 방어하고 잠재적인 데이터 유출을 방지하는 데 도움이 됩니다.

IGA 툴은 사용자 프로비저닝을 자동화하고 액세스 정책을 구현하며, 온보딩부터 오프보딩 시의 프로비저닝 해제까지 전체 ID 라이프사이클에 걸쳐 정기적인 액세스 권한 검토를 수행할 수 있습니다. 이 기능을 통해 조직에서는 사용자 권한 및 활동에 대한 감독을 강화하여 권한 남용 및 악용을 더 쉽게 탐지하고 차단할 수 있습니다.

IGA 솔루션은 일반 데이터 보호 규정(GDPR) , 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 사베인스-옥슬리법(SOX) 등의 규정을 지속적으로 준수하는 데 도움을 줍니다. IGA는 민감한 시스템 및 데이터에 대한 액세스 권한이 올바르게 할당되고 정기적으로 검토되도록 보장하는 동시에 내부 및 외부 감사를 지원하는 감사 추적을 생성합니다.