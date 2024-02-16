유출 및 공격 시뮬레이션이란 무엇인가요?

이들은 다양한 유형의 보안 도구와 수월하게 통합되고 있으며, 업계 데이터를 보면 가까운 유출 및 공격 시뮬레이션과 공격 표면 관리(ASM) 도구를 점점 통합하는 추세가 될 것을 알 수 있습니다. International Data Corporation의 보안 및 신뢰 연구 책임자 Michelle Abraham은 '보안 방어에 공격 표면 관리와 유출 및 공격 시뮬레이션을 사용하면 위험을 더욱 적극적으로 관리할 수 있다'고 말했습니다.
취약성 관리 및 취약성 스캔 도구가 내부에서 조직을 평가한다면, 공격 표면 관리는 조직의 공격 표면을 구성하는 사이버 보안 취약성과 잠재적 공격 벡터를 지속적으로 발견, 분석, 수정 및 모니터링합니다. ASM은 다른 공격 시뮬레이션 도구와 마찬가지로 외부 공격자의 관점을 가정하고 조직의 외부 존재를 평가합니다.
클라우드 컴퓨팅, IoT, 섀도우 IT(보안이 적용되지 않은 디바이스 무단 사용)가 증가하는 추세는 모든 조직의 사이버 노출 가능성을 높입니다. ASM 솔루션은 이러한 공격 벡터에 존재할 수 있는 취약성을 검사하는 반면, BAS 솔루션은 해당 데이터를 통합하여 공격 시뮬레이션과 보안 테스트를 더 잘 실시하여 보안 제어의 효율성을 정합니다.
전반적인 결과는 내부 직원 인식부터 정교한 클라우드 보안 문제에 이르기까지 조직의 방어 체계를 훨씬 더 명확하게 이해하는 것입니다. 아는 것이 전투의 절반을 차지한다고 할 때, 이렇게 결정적인 인사이트는 보안을 강화하려는 조직에게 매우 중요합니다.