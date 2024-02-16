유출 및 공격 시뮬레이션이란 무엇인가요?

유출 및 공격 시뮬레이션(BAS)은 자동화되고 지속적인 소프트웨어 기반 공격 보안 방식입니다. 레드팀 구성 과 침투 테스트 와 같은 다른 형태의 보안 검증과 마찬가지로, BAS는 사이버 공격을 시뮬레이션하여 보안 제어를 테스트하고 실행 가능한 인사이트를 제공함으로써 기존 보안 도구를 보완합니다.

유출 및 공격 시뮬레이션(BAS)은 레드팀 훈련과 마찬가지로, 해커가 사용하는 실제 공격 전술, 기법과 절차(TTP)를 사용하여 보안 취약점을 실제 위협 행위자가 악용하기 전에 파악하고 보합니다. BAS 도구는 그러나 레드팀 구성이나 침투 테스트와 다르게 완전히 자동화되어 있어서, 더 적은 리소스로 더 많은 실전 보안 테스트를 하면서 좀 더 종합적인 결과를 제공할 수 있습니다. SafeBreach, XM Cyber, Cymulate 같은 기업이 새로운 하드웨어 없이도 BAS 도구를 쉽게 통합할 수 있는 클라우드 기반 솔루션을 제공합니다.

BAS 솔루션은 조직이 보안 틈새를 더 잘 이해하도록 도와주고 교정 조치의 우선 순위를 조정하는 데 있어 중요한 지침을 제시하는 보안 제어 검증 도구입니다.

유출 및 공격 시뮬레이션은 보안 팀에 다음과 같은 도움을 줍니다.