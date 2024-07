섀도우 IT: "섀도우 IT"는 직원이 IT 부서에 알리거나 승인을 받지 않고 사용하는 소프트웨어, 하드웨어 또는 디바이스를 말하며, 무료 또는 널리 사용되는 앱, 휴대용 스토리지 디바이스, 보안이 설정되지 않은 개인용 모바일 디바이스 등이 있습니다. 섀도우 IT는 IT 팀 또는 보안 팀에서 모니터링하지 않으므로 해커가 악용할 수 있는 심각한 취약성을 초래할 수 있습니다.