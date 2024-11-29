클라우드 워크로드 보호 플랫폼(CWPP)이란 무엇인가요?

CWPP의 이점에는 데이터 유출을 방지하고, 다운타임을 최소화하며, 워크로드 수명 주기 전반에 걸쳐 규정 준수를 보장하는 중요한 사이버 보안 기능이 포함됩니다. 다음과 같은 특징이 있습니다.

실시간 가시성: CWPP는 개별 엔드포인트 액세스 제어까지 클라우드 환경 전반의 모든 활성 워크로드를 모니터링하여 버전 및 패치 기록을 포함한 중요한 운영 체제 및 애플리케이션 정보를 보여줍니다.

고급 위협 탐지: CWPP는 클라우드 플랫폼의 취약점을 탐지하여 조직의 공격 표면을 줄일 수 있습니다. 머신 러닝, 시그니처 기반 탐지 및 휴리스틱 기반 탐지 도구는 멀웨어 및 기타 보안 위협을 방어합니다.

규제 준수 개선: CWPP는 금융 및 의료 기관과 같이 민감한 데이터를 취급하는 조직이 복잡한 클라우드 애플리케이션을 위해 설계된 광범위한 자동화 및 보안 제어를 통해 단순한 방화벽을 넘어 규제 준수를 유지할 수 있도록 지원합니다.

CWPP는 클라우드 보안 태세 관리(CSPM)에서 중요한 역할을 하며, 일반적으로 광범위한 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼(CNAPP)에 통합됩니다.

CWPP는 애플리케이션 보안을 포함하는 CNAPP만큼 강력하지는 않지만 워크로드의 무결성, 기밀성 및 가용성을 유지하여 클라우드 워크로드 보안을 보장하는 데 도움이 됩니다. CWPP 솔루션은 다음을 포함한 다양한 클라우드 인프라 아키텍처 및 워크로드에서 워크로드를 보호합니다.

온프레미스 데이터 센터: 온프레미스 데이터센터에 위치한 기존의 베어메탈 리소스입니다.

클라우드 환경: 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드, 하이브리드 및 멀티클라우드 변형입니다.

가상 머신: 가상 머신(VM)은 가상화를 통해 물리적 컴퓨터 시스템을 에뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 서버로, 단일 물리적 컴퓨터에서 여러 유형의 운영 체제를 실행하는 데 유용합니다.

컨테이너: 컨테이너로 알려진 시스템 수준의 가상 패키지는 다양한 클라우드 환경에서 애플리케이션을 일관되게 격리하고 배포하는 데 사용됩니다.

서버리스: 업데이트나 패치와 같은 클라우드 기반 서버리스 기능을 기본 인프라 코드를 관리할 필요 없이 배포할 수 있습니다.

단일 플랫폼으로 통합된 CWPP는 취약성 관리, 침입 방지, 런타임 보호, 규정 준수 모니터링 등 다양한 보안 도구를 통해 총체적인 사이버 보안을 제공합니다. 이를 통해 보안팀은 신속한 사고 대응과 문제 해결을 할 수 있습니다.

효과적인 CWPP는 클라우드 컴퓨팅을 위한 모든 DevOps 및 DevSecOps 보안 전략의 핵심 구성 요소입니다. 클라우드 플랫폼과 클라우드 애플리케이션에 의존하는 모든 산업에 공통적으로 적용되는 CWPP는 보안 위험과 보안 위협을 완화하고 보안 문제를 예방하는 데 매우 중요합니다.