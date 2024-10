OT 보안이란 무엇인가요?

운영 기술(OT) 보안은 제조, 에너지 및 운송과 같은 산업에서 물리적 프로세스를 관리하고 제어하는 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 보호하는 데 중점을 둡니다. 주로 데이터 및 통신을 처리하는 기존 정보 기술(IT) 시스템과 달리 OT 시스템은 기계 및 산업 환경의 직접 제어 및 모니터링을 담당합니다.

OT 시스템에는 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러(PLC), 감시 제어 및 데이터 획득(SCADA) 시스템, 분산 제어 시스템(DCS)이 포함됩니다. 이러한 시스템은 제조 공장, 전력망, 운송 및 기타 산업 네트워크의 운영 및 안전에 필수적입니다.

OT와 IT의 차이점

OT와 IT는 초점과 적용이 다릅니다. IT는 비즈니스 운영과 정보 교환을 지원하기 위해 애플리케이션, 데이터베이스, 서버, 네트워크 등의 시스템을 중심으로 데이터를 관리하고 처리하는 업무를 담당합니다. OT는 물리적 장치, 프로세스, 시스템을 모니터링, 제어, 자동화하는 데 사용되는 기술을 말합니다.

IT 시스템은 데이터 무결성과 보안에 중점을 두는 반면, OT 시스템은 물리적 운영의 신뢰성, 가용성 및 안전성을 우선시합니다. IT 및 OT 환경 모두에서 강력한 보안 제어를 구현하는 것은 사이버 위협으로부터 보호하고 운영 연속성을 보장하는 데 필수적입니다.

IT-OT 융합 및 보안 과제

OT 시스템의 고유한 특성으로 인해 뚜렷한 보안 문제가 발생합니다. 기존 IT 시스템과 달리 OT 시스템에는 고가용성 요구 사항이 있으므로 지속적으로 실행되어야 하며, 업데이트 또는 유지 관리를 위해 쉽게 오프라인으로 전환되지 않습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 표적 공격, 맬웨어, 랜섬웨어에 취약합니다. 또한 OT 시스템은 진화하는 보안 및 사이버 보안 위험으로부터 보호하기 위해 전문 지식과 솔루션이 필요한 레거시 및 독점 프로토콜을 사용하는 경우가 많습니다. 따라서 OT 보안은 시스템 가용성을 유지하고, 특정 산업 프로토콜을 이해하고, 오래된 시스템을 대상으로 하는 위협으로부터 엔드포인트를 보호하는 데 중점을 두어야 합니다.

OT와 IT 환경의 융합으로 인해 이러한 시스템 보안의 복잡성이 증가했습니다. 역사적으로 OT 시스템은 IT 네트워크 및 인터넷과 격리되어 사이버 위협에 대한 노출을 줄였습니다. 그러나 사물인터넷(IoT), 산업용 사물인터넷(IIoT), 디지털 혁신의 부상으로 IT와 OT 시스템 간의 연결성이 높아지면서 그 구분이 모호해졌습니다. 이 통합을 통해 향상된 데이터 분석 및 원격 액세스 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 OT 융합 문제를 모두 해결하고 이전에는 IT 시스템과 에어갭이 있었던 환경에서 강력한 보안 태세를 보장하는 포괄적인 사이버 보안 프레임워크도 필요합니다.



효과적인 OT 보안 관행에는 차세대 방화벽 및 단방향 게이트웨이, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템, ID 액세스 관리(IAM)와 같은 기술을 배포하여 보안 통신을 적용하는 것이 포함됩니다. 정기적인 위험 평가, 취약성 관리, 종합적인 사고 대응 계획을 수립하는 것도 OT 자산을 보호하는 데 중요합니다. 이러한 보안 도구는 OT 시스템에 대한 액세스를 모니터링 및 제어하고, 이상 징후를 감지하고, 잠재적 위협에 대응하는 데 도움이 됩니다.

네트워크 세분화는 중요한 OT 시스템을 보안이 취약한 IT 보안 네트워크에서 분리하여 교차 오염의 위험을 줄일 수 있습니다. IT 및 OT 보안 팀과 외부 보안 제공업체 간의 조정은 전체 에코시스템에서 완전한 가시성과 보호를 보장하는 데 매우 중요합니다.